Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Еще в 4 веке до нашей эры в этой местности обитали кельты. Во времена Юлия Цезаря Ронда получила статус города. Свое название он получил при арабах, которые назвали его Изна-Ранд-Онда («Город с замком»), откуда и пошло нынешнее название. Позже город 🏙️ был облюбован пиратами, укрывавшимися в этой труднодоступной местности (город стоит высоко в горах ⛰️, на неприступных скалах, на высоте 740 метров над уровнем моря) после своих набегов. Да и во все времена он был населен бунтарями, людьми вольнолюбивыми, а то и просто беглыми преступниками. Короли сменяли друг друга на престолах, велись войны, плелись интриги Мадридского Двора…. А здесь люд по-прежнему выходил с большими ножами на широкую королевскую дорогу и тащил богатую добычу в свое высокогорное бандитское логово. Сколько королям приходилось выслушивать жалоб от ограбленных сиятельных вельмож и высокопоставленных священнослужителей! И посылали они войска выкурить разбойников. Но разбойники всех мастей и рангов обьединялись в защите своего города и держали круговую оборону. Но все напрасно: огромные потери среди солдат и в следующую-же ночь опять вдоль дороги лежат опрокинутые кареты с гербами на дверцах…. К чему такой пространный опус в виде предисловия? К тому, чтобы путешественник понял, куда держит путь и проникся заранее духом Ронды. Нет-нет, успокойтесь: ваш кошелёк здесь будет в относительной безопасности (все-таки 21 век на дворе). Если что и сможет заставить его похудеть, то только ваше желание прикупить сувениров — изделий местных кустарей, отведать совершенно особенных местных сладостей Yema de Tajo, или…посетить лучшую во всей Андалузии корриду. Площадь для корриды была построена в 1785 году и является самой древней во всей Андалузии. Лучшие торреадоры Испании считают за честь для себя показать свое мастерство именно перед публикой Ронды. Однако, есть и другая особенность этого города, о которой я не могу не упомянуть — он приносит творческое вдохновение художникам, писателям и вообще всем людям творческого склада. Недаром именно здесь Эрнест Хэмингуэй написал свой роман «Смерть после полудня». Со временем город разросся и теперь то ущелье, что разделяло защитников и нападающих при многочисленных штурмах, уже разделяет две части города (Старая часть города датируется 13-м веком, а новая — 18-м. ). Об этом ущелье стоит рассказать по-подробнее. Оно называется Тахо де Ронда (Tajo de Ronda) и по его дну протекает река Гуадалевин, которая в засушливое время года выглядит скромным ручейком, но в сезон дождей превращается в грозно ревущий бурный поток. Отвесные стены ущелья эхом отражают рев несущейся воды и в городе нет такого уголка, где он не был бы слышен. Этот низкий рокот, слышимый в каждом доме, не может не произвести впечатление на только что прибывшего путника. Вы спросите, что ещё я рекомендовал бы посетить в Ронде? Излишний вопрос! Конечно же музей 🖼 Корриды и…музей бандолерос т. е. Разбойников.