Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Групповая экскурсия в Гранаду с Коста дель Соль

Гид S.
Гид S. – Гид из Марбельи
Групповая экскурсия в Гранаду с Коста дель Соль
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 55 человек

  • €70 за человека

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Групповая экскурсия в Гранаду с Коста дель Соль
Групповая экскурсия в Гранаду с Коста дель Соль
Выезд из отеля в Марбелье или другого места на курортном побережье Коста дель Соль определенного во время подачи заявки в указанное время.
Небольшая остановка по пути в Гранаду.
Пребытие в Гранаду и пешая экскурсия ⛳ по центральной части города, историческому кварталу Альбайсин (площадь Католических Королей, Алькайсерия, Угольный двор).
Затем, участникам групповой экскурсии 🧭 в Гранаду предоставляется свободное время для самостоятельного посещения Королевской Часовни и прогулки по средневековым улочкам наполненным лавочками торгующими сувенирами.
Далее, группа посещает дворцовый комплекс и крепость Альгамбра — великилепное, уникальное произведение арабского искусства, единственное из сохранившихся в Европе. Туристы посещают прекрасные дворцы и крепостные сооружения арабского средневековья XI — XV век. Посещение зала Двух сестер, знаменитый Дворик со львами, Дворец Карла V, сады Хенералифе, изумительные фонтаны. Со стен крепости открываются великолепные виды старого города (Альбайсин). Входные билеты 🎫 включены в стоимость экскурсии.
Во время высокого туристического сезона на Коста дель Соль, с июля по сентябрь, порядок проведения экскурсии может быть изменен. Экскурсия может начаться с осмотра дворцового комплекса, это зависит от времени отведенного для посещения Альгамбры.
Возвращение на Коста дель Соль.
Начало и место завершения
🚩 Marbella
Групповая экскурсия в Гранаду с Коста дель Соль
Групповая экскурсия в Гранаду с Коста дель Соль
Групповая экскурсия в Гранаду с Коста дель Соль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 55 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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