Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Выезд из отеля в Марбелье или другого места на курортном побережье Коста дель Соль определенного во время подачи заявки в указанное время.

Небольшая остановка по пути в Гранаду.

Пребытие в Гранаду и пешая экскурсия ⛳ по центральной части города, историческому кварталу Альбайсин (площадь Католических Королей, Алькайсерия, Угольный двор).

Затем, участникам групповой экскурсии 🧭 в Гранаду предоставляется свободное время для самостоятельного посещения Королевской Часовни и прогулки по средневековым улочкам наполненным лавочками торгующими сувенирами.

Далее, группа посещает дворцовый комплекс и крепость Альгамбра — великилепное, уникальное произведение арабского искусства, единственное из сохранившихся в Европе. Туристы посещают прекрасные дворцы и крепостные сооружения арабского средневековья XI — XV век. Посещение зала Двух сестер, знаменитый Дворик со львами, Дворец Карла V, сады Хенералифе, изумительные фонтаны. Со стен крепости открываются великолепные виды старого города (Альбайсин). Входные билеты 🎫 включены в стоимость экскурсии.

Во время высокого туристического сезона на Коста дель Соль, с июля по сентябрь, порядок проведения экскурсии может быть изменен. Экскурсия может начаться с осмотра дворцового комплекса, это зависит от времени отведенного для посещения Альгамбры.

Возвращение на Коста дель Соль.