Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Индивидуальная экскурсия в Гибралтар с личным гидом

Гид S.
Гид S. – Гид из Марбельи
Индивидуальная экскурсия в Гибралтар с личным гидом
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €321 за человека

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Индивидуальная экскурсия в Гибралтар с личным гидом
Индивидуальная экскурсия в Гибралтар с личным гидом
Описание экскурсии 🧭 в Гибралтар
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ в Гибралтаре с личным гидом продолжается около 5 часов. Экскурсионный маршрут с использованием местного такси 🚕 может продолжаться около 3 часов.
Экскурсия в Гибралтаре включает: осомотр города, смотровой площадки Пунта Европа, посещение пещеры Святого Михаила и заповедника обезбян, подъем на фуникулере на Гибралтарскую скалу, осмотр панорамы Гибралтарского пролива
После экскурсии свободное время в центре города, совершение покупок в магазинах беспошлинной торговли.
Гибралтар, с 1713 года, это заморская территория Великобритании в южной части Пиренейского полуострова, там, где Европа встречается с Африкой. С 1830 года этот анклав, имеет статус официальной колонии Великобритании.
Гибралтар, словно магнит, притягивает к себе туристов и путешественников со всего мира. Несмотря на свою небольшую площадь, всего 6, 5 кв. км, Гибралтар богат самыми разнообразными достопримечательностями 🏛️ достопримечательностью является Гибралтарская скала
На вершине скалы находится комплекс крепости XVIII века. Часть крепостных сооружений расположена внутри скалы, опускаясь в её недра на многие десятки метров сетью переплетающихся между собой туннелей, известных как Great Siege Tunnels (Великие Осадные туннели). В 2005 г. эти туннели были открыты для широкой публики и теперь каждый может проследовать по стопам Уинстона Черчилля и Шарля-Де Голля.
Город-крепость Гибралтар, это единственное место в Европе, где живут полудикие обезьяны — маготы. По местному поверью, Гибралтар будет британским до тех пор, пока жива хоть одна обезьяна. Обитают маготы в природном парке-заповеднике Апес Дэне, гулять 👣 в жаркий день в котором, одно удовольствие. Кроме обезьян в заповеднике много интересных видов птиц, а также большое количество редких растений.
Начало и место завершения
🚩 Marbella
Индивидуальная экскурсия в Гибралтар с личным гидом
Индивидуальная экскурсия в Гибралтар с личным гидом
Индивидуальная экскурсия в Гибралтар с личным гидом
Индивидуальная экскурсия в Гибралтар с личным гидом
Индивидуальная экскурсия в Гибралтар с личным гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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