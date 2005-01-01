Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Описание экскурсии 🧭 в Гибралтар

Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ в Гибралтаре с личным гидом продолжается около 5 часов. Экскурсионный маршрут с использованием местного такси 🚕 может продолжаться около 3 часов.

Экскурсия в Гибралтаре включает: осомотр города, смотровой площадки Пунта Европа, посещение пещеры Святого Михаила и заповедника обезбян, подъем на фуникулере на Гибралтарскую скалу, осмотр панорамы Гибралтарского пролива

После экскурсии свободное время в центре города, совершение покупок в магазинах беспошлинной торговли.

Гибралтар, с 1713 года, это заморская территория Великобритании в южной части Пиренейского полуострова, там, где Европа встречается с Африкой. С 1830 года этот анклав, имеет статус официальной колонии Великобритании.

Гибралтар, словно магнит, притягивает к себе туристов и путешественников со всего мира. Несмотря на свою небольшую площадь, всего 6, 5 кв. км, Гибралтар богат самыми разнообразными достопримечательностями 🏛️ достопримечательностью является Гибралтарская скала

На вершине скалы находится комплекс крепости XVIII века. Часть крепостных сооружений расположена внутри скалы, опускаясь в её недра на многие десятки метров сетью переплетающихся между собой туннелей, известных как Great Siege Tunnels (Великие Осадные туннели). В 2005 г. эти туннели были открыты для широкой публики и теперь каждый может проследовать по стопам Уинстона Черчилля и Шарля-Де Голля.

Город-крепость Гибралтар, это единственное место в Европе, где живут полудикие обезьяны — маготы. По местному поверью, Гибралтар будет британским до тех пор, пока жива хоть одна обезьяна. Обитают маготы в природном парке-заповеднике Апес Дэне, гулять 👣 в жаркий день в котором, одно удовольствие. Кроме обезьян в заповеднике много интересных видов птиц, а также большое количество редких растений.