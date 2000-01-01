Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Описание экскурсии 🧭 в Севилью

Индивидуальная экскурсия ⛳ в Севилью может начаться из любого курортного города Коста дель Соль.

Время в пути с Коста дель Соль, около 2, 5 часов. По желанию туристов, по дороге совершаются остановки.

Экскурсия по столице Андалусии может продолжаться от 3 до 6 часов, в зависимости от выбранной ценовой категории и включает посещение:

Кафедрального собора, крупнейшего готический храм Испании с башней Хиральда,

Королевского дворец Алькасар с великолепными садами,

самого большой в Европе исторического центра,

импозантной площади Испании,

Парка Марии Луизы.

Все эти достопримечательности 🏛️ должен непременно увидеть каждый, кто посещает Андалусию. Дон Жуан, Севильский цирюльник и Кармен превратили этот город 🏙️ в легенду.

Севилья

Севилья, это неповторимое отражение андалусских традиций. История 📖 Севилльи насчитывает более 2000 лет. Основанный римлянами в 206 г. до н. э., город стал важным культурным центром на Пиренейском полуострове в XII в., во времена правления мусульманской династии Альмоадов. Именно тогда была построена гигантская мечеть, бывший минарет которой, знаменитая Хиральда, до сих пор является главным символом города.

Наивысшего расцвета Севилья достигла во времена открытия и завоевания Америки благодаря полученной монополии на торговлю с колониями Нового Света. XVI–XVII столетия вошли в мировую историю под названием «золотой век Испании». Население Севильи стремительно росло, и вскоре город превратился в один из крупнейших в мире. В эту блестящую эпоху процветали архитектура и искусства — знаменитые севильские художники Веласкес, Мурильо, Сурбаран, Вальдес Леаль и Алонсо Кано основывали школы искусств и украшали в пышном стиле барокко стены городских монастырей, храмов и дворцов.