Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Индивидуальная экскурсия ⛳ в Танжер (Марокко) с выездом из Марбельи или любого курорта Коста дель Соль, продолжительностью около 12 часов.

При подаче заявки на участие в экскурсии 🧭, необходимо предоставить данные загранпаспорта.

Экскурсионный маршрут начинается с выезда из отеля в направлении самого южного города Европы — Тарифа, откуда на трансконтинентальном пароме группа пересекает Гибралтарский пролив. Время в пути, около 40 минут.

Описание экскурсии

При подаче заявки, следует учитывать, что индивидуальная экскурсия в Танжер организуется исходя из двух вариантов:

1) Пешая по старому городу

По прибытие в порт, туристы заказавшие пешую экскурсию по Танжеру, продолжительностью около 6 часов, гуляют с экскурсоводом по историческим кварталам древнего города, осматривают Парк 🌳 Мендоубия, квартал Маленький Соко, Мечеть Сиди Бу Абид, Королевский дворец Дар эль Макзен, Крепостную площадь и совершают прогулку 👣 по новым кварталам Танжера.

2) Комбинированная включающая пешую экскурсию по историческому центру Танжера и автомобильную поездку по побережью Северной Африки.

Туристов заказавших комбинированную экскурсию, по прибытие в Танжер встречает микроавтобус, на котором они совершают экскурсионную обзорную поездку по окрестностям города и побережью Северной Африки.

Автомобильная часть экскурсии включает подъем на мыс Эспартель, откуда хорошо видно место слияния Средиземного моря 🌊 с Атлантическим океаном и посещение пещеры Геракла.

По возвращение в город 🏙️, начанается вторая часть экскурсии в Танжере, полуторачасовая пешая прогулка по старому городу и крепости Касба, во время которой, перенесемся в прошлое, проходя по узким улочкам, наблюдая за работой портных, мастеров по коже и увидим заклинателя змей.

Экскурсия по историческому центру Танжера, включает посещение восточного базара.

В стоимость индивидуальной комбинированной экскурсии по Танжеру включен обед в типичном восточном ресторане, где вы отведаете блюда национальной марокканской кухни: харира, кус-кус, кефта моруна, чай и сладости.

Возвращение в Тарифа на пароме, далее на Коста дель Соль.