Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Индивидуальная экскурсия в Танжер (Марокко)

Гид S.
Гид S. – Гид из Марбельи
Индивидуальная экскурсия в Танжер (Марокко)
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €449 за человека

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Индивидуальная экскурсия в Танжер (Марокко)
Индивидуальная экскурсия в Танжер (Марокко)
Внимание! Для граждан России, действует безвизовый въезд в Марокко.
Индивидуальная экскурсия ⛳ в Танжер (Марокко) с выездом из Марбельи или любого курорта Коста дель Соль, продолжительностью около 12 часов.
При подаче заявки на участие в экскурсии 🧭, необходимо предоставить данные загранпаспорта.
Экскурсионный маршрут начинается с выезда из отеля в направлении самого южного города Европы — Тарифа, откуда на трансконтинентальном пароме группа пересекает Гибралтарский пролив. Время в пути, около 40 минут.
Описание экскурсии

При подаче заявки, следует учитывать, что индивидуальная экскурсия в Танжер организуется исходя из двух вариантов:

    1) Пешая по старому городу
    По прибытие в порт, туристы заказавшие пешую экскурсию по Танжеру, продолжительностью около 6 часов, гуляют с экскурсоводом по историческим кварталам древнего города, осматривают Парк 🌳 Мендоубия, квартал Маленький Соко, Мечеть Сиди Бу Абид, Королевский дворец Дар эль Макзен, Крепостную площадь и совершают прогулку 👣 по новым кварталам Танжера.
    2) Комбинированная включающая пешую экскурсию по историческому центру Танжера и автомобильную поездку по побережью Северной Африки.
    Туристов заказавших комбинированную экскурсию, по прибытие в Танжер встречает микроавтобус, на котором они совершают экскурсионную обзорную поездку по окрестностям города и побережью Северной Африки.
    Автомобильная часть экскурсии включает подъем на мыс Эспартель, откуда хорошо видно место слияния Средиземного моря 🌊 с Атлантическим океаном и посещение пещеры Геракла.
    По возвращение в город 🏙️, начанается вторая часть экскурсии в Танжере, полуторачасовая пешая прогулка по старому городу и крепости Касба, во время которой, перенесемся в прошлое, проходя по узким улочкам, наблюдая за работой портных, мастеров по коже и увидим заклинателя змей.
    Экскурсия по историческому центру Танжера, включает посещение восточного базара.
    В стоимость индивидуальной комбинированной экскурсии по Танжеру включен обед в типичном восточном ресторане, где вы отведаете блюда национальной марокканской кухни: харира, кус-кус, кефта моруна, чай и сладости.
    Возвращение в Тарифа на пароме, далее на Коста дель Соль.
    Начало и место завершения
    🚩 Marbella
    Индивидуальная экскурсия в Танжер (Марокко)

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    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Гид S.
    Гид S.
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