Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Любителям морской рыбалки в Марбелье, выбравшим для отдыха курорты побережья Коста дель Соль, предоставляется отличная возможность провести время за любимым занятием.

Морская рыбалка 🐟 в Марбелье, это прекрасная возможность выйти в море 🌊 на комфортабельной яхте 🛥️ в сопровождении русскоязычной команды. Отличная возможность провести день вместе, есть также у компании друзей оказавшихся на отдыхе в Марбелье.

Акватория моря Альборан, куда относится побережье Коста дель Соль занимает западную часть Средиземного моря, здесь насчитывает около 550 видов рыб.

Морскую рыбалку в Марбелье можно организовать исходя из интересов заказчиков

Если в Ваших планах рыбалка на небольшую рыбу, весом до 5 килограммов, подойдет судно небольших размеров. Так как далеко от берега уходить нет необходимости для этого вида рыбалки можно ограничиться 4 часами, с утра либо после обеда.

Если же организовывать рыбалку на крупную рыбу, например, тунца до 200 килограммов, то для этого потребуется выходить в Гибралтарский пролив. Такой тип рыбалки с выходом из Марбельи занимает от 8 часов и требует использования более крупного судна.

Рыбалку в Гибралтаре, также можно начать из порта Тарифа, прибыв туда на автомобиле 🚘 в сопровождении русской команды. Стоимость транспорта входит в общую стоимость морской рыбалки.