Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Морская рыбалка в Марбелье

Гид S.
Гид S. – Гид из Марбельи
Морская рыбалка в Марбелье
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €500 за человека

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Морская рыбалка в Марбелье
Морская рыбалка в Марбелье
Любителям морской рыбалки в Марбелье, выбравшим для отдыха курорты побережья Коста дель Соль, предоставляется отличная возможность провести время за любимым занятием.
Морская рыбалка 🐟 в Марбелье, это прекрасная возможность выйти в море 🌊 на комфортабельной яхте 🛥️ в сопровождении русскоязычной команды. Отличная возможность провести день вместе, есть также у компании друзей оказавшихся на отдыхе в Марбелье.
Акватория моря Альборан, куда относится побережье Коста дель Соль занимает западную часть Средиземного моря, здесь насчитывает около 550 видов рыб.
Морскую рыбалку в Марбелье можно организовать исходя из интересов заказчиков
Если в Ваших планах рыбалка на небольшую рыбу, весом до 5 килограммов, подойдет судно небольших размеров. Так как далеко от берега уходить нет необходимости для этого вида рыбалки можно ограничиться 4 часами, с утра либо после обеда.
Если же организовывать рыбалку на крупную рыбу, например, тунца до 200 килограммов, то для этого потребуется выходить в Гибралтарский пролив. Такой тип рыбалки с выходом из Марбельи занимает от 8 часов и требует использования более крупного судна.
Рыбалку в Гибралтаре, также можно начать из порта Тарифа, прибыв туда на автомобиле 🚘 в сопровождении русской команды. Стоимость транспорта входит в общую стоимость морской рыбалки.
Начало и место завершения
🚩 Marbella

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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