Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Обзорная экскурсия по Севилье

Гид S.
Гид S. – Гид из Марбельи
Обзорная экскурсия по Севилье
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €150 за человека

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Обзорная экскурсия по Севилье
Обзорная экскурсия по Севилье
Описание экскурсии 🧭 по СевильеИндивидуальная экскурсия ⛳ по Севилье может продолжаться от 3 до 6 часов в зависимости от желания туристов. Экскурсовод встречается с туристами в заранее определенном месте в любое удобное для Вас время. Экскурсионный маршрут по Севилье, проходит через Площадь Испании, набережную реки Гвадалквивир с Золотой башней. По желанию туристов, прогуляемся по старинному району Триана, расположенном на правом берегу реки. Все основные городские достопримечательности 🏛️ расположены в черте исторического центра Севильи. Крупнейший в Испании знаменитый Севильский кафедральный собор с колокольней Хиральда, бывшей некогда минаретом крупнейшей мечети. На королевской площади туристы посещают Алькасар — действующую резиденцию испанских монархов. Не сможет оставить равнодушным даже самого скептически настроенного туриста узкие средневековые улочки Еврейского квартала. Отдохнуть во время экскурсии по Севилье можно в любом из маленьких кафе или ресторанчике старого города.
Начало и место завершения
🚩 Marbella
Обзорная экскурсия по Севилье
Обзорная экскурсия по Севилье

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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