Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Описание экскурсии 🧭 по СевильеИндивидуальная экскурсия ⛳ по Севилье может продолжаться от 3 до 6 часов в зависимости от желания туристов. Экскурсовод встречается с туристами в заранее определенном месте в любое удобное для Вас время. Экскурсионный маршрут по Севилье, проходит через Площадь Испании, набережную реки Гвадалквивир с Золотой башней. По желанию туристов, прогуляемся по старинному району Триана, расположенном на правом берегу реки. Все основные городские достопримечательности 🏛️ расположены в черте исторического центра Севильи. Крупнейший в Испании знаменитый Севильский кафедральный собор с колокольней Хиральда, бывшей некогда минаретом крупнейшей мечети. На королевской площади туристы посещают Алькасар — действующую резиденцию испанских монархов. Не сможет оставить равнодушным даже самого скептически настроенного туриста узкие средневековые улочки Еврейского квартала. Отдохнуть во время экскурсии по Севилье можно в любом из маленьких кафе или ресторанчике старого города.