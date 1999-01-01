Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Начало экскурсии 🧭 в любом из курортов Коста дель Соль.

Целью экскурсии является, знакомство с той частью побережья Коста дель Соль, что расположена восточнее Малаги. Посещение пещеры в селе Маро, курортного городка Нарха со знаменитым Балклном Европы. Короткая экскурсия ⛳ по Малаге с подъемом в крепость Хибралфаро, со стен которой открываются панорамные виды на окрестности Малаги и береговую линию Коста дель Соль.

Первыми жителями Нерхи были, по-видимому, кроманьонцы времён палеолита. На это указывают раскопки в Пещере Нерхи (мы еще вернемся к этой главной достопримечательности 🏛️ города). Однако, первые исторические свидетельства о поселении, именуемом Нарича или Нариха, относятся ко временам арабских завоеваний на Иберийском полуострове. Селение имело собственную крепость, именуемую Pago del Castillo Alto. Отдельные руины этих сооружений можно видеть и сегодня. В 1487 году, согласно Христианским Хроникам, Нариха была отвоёвана у арабов войсками короля Арагона Фернандо II. В 16 веке, после восстания морисков, там была построена новая крепость — там, где теперь возвышается «Балкон Европы» — известная смотровая площадка на береговой скале. Вокруг этой крепости и сконцентрировались жилища поселения, ныне называющегося Нерха. Известно, что к 1655 году оно насчитывало 400 человек. 25 декабря 1884 года в этой местности случилось сильное землятресение и в связи с этим селение посетил король Альфонсо XII. Его провели по «батарейному променаду», который король и назвал " Балконом Европы». Среди других достопримечательностей Нерхи — водопад, падающий прямо в море 🌊. А также римский акведук, проложенный через ущелье в виде трёхэтажной арочной конструкции. И, наконец, о самой главной достопримечательности Нерхи — о Пещере.

Пещера рядом с поселком Маро была открыта 12 января 1959 года — выдающееся открытие не только по масштабам города, но и мирового значения. В ней найдены наскальные рисунки, датируемые специалистами 42000 лет. Открытие пещеры, как это зачастую и бывает, произошло случайно: пятеро пацанов решили слазить в известный им глубокий естественный колодец, чтобы поймать там летучих мышей. Один из них почувствовал струю воздуха, идущюю откуда-то изнутри. С помощью фонарика они увидели щель, перекрытую двумя сталактитами. На следующий день они вернулись уже с инструментами, чтобы сломать перекрывающие путь сталактиты. Когда эта работа была закончена, они смогли проникнуть в пещеру, поражающую воображение своими размерами и красотой. До 1960 года там проходили раскопки и подготовка пещеры к посещению публикой. Пещера имеет площадь 35485 метров квадратных. Огромная площадь залов пещеры позволила установить там сцену и проводить ежегодный Фестваль Музыки и Танца. В 1991-м там танцевала сама Майя Плисецкая. В этом же году там играл Ростропович. В 1999-м там пела Монсеррат Кабалье, а в 2001-м и в 2009-м — Хосе Каррерас. Перечислять всех испанских и мировых звёзд этого фестиваля — займет не одну строку нашего описания. И без того понятно, какого ранга это музыкальное событие для всего Мира. И всё это великолепие звучания в пещере, с её неповторимой акустикой и выдающимися исполнителями — только для 800 человек. Именно столько вмещяет в себя концертный зал Пещеры Нерхи, названный Sala de Ballet — Балетным Залом.