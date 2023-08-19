Познакомиться с винными традициями Южной Испании и посетить самое необычное место региона
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Описание
Что вас ожидает
История винного края и тонкости виноделия
🍇 Испания — крупнейший винодельческий регион в мире по площади виноградников, а местная история виноделия насчитывает несколько тысяч лет. Поэтому неудивительно, что вино — неотъемлемая часть испанской культуры и гастрономии.
🍸 Лучше всего знакомиться с этим прекрасным напитком в самом сердце его выращивания и производства — на винодельне. Мы посетим особое хозяйство, расположенное на месте бывшей римской рабовладельческой деревни, где уже более двух тысяч лет назад делали вино. Как эта область стала местом паломничества мусульман, я расскажу при встрече.
🍸 Вы увидите живописные виноградники, узнаете о годовом цикле виноградной лозы и поймёте, почему у местных вин такой особенный вкус. Познакомитесь с процессом производства, выдержки и хранения вина. И попробуете несколько интересных сортов с видом на живописные окрестности.
Сетениль-де-лас-Бодегас
🏘 Во второй части путешествия мы поедем в одно из самых удивительных мест Андалусии — городок с крышами из скал. Вы узнаете, почему название Сентениль пошло от выражения «septem nihil», то есть «семь раз без результата». Прогуляетесь по двум самым популярным улицам Куэвас-де-ла-Сомбра («Пещеры в тени») и Куэвас-дель-Соль («Пещеры на солнце»).
🥘 Сетениль-де-лас-Бодегас называют одним из гастрономических центров Андалусии. Здесь вы сможете попробовать традиционные свиные колбаски чоризо, суп кортихерас или сладкий картофель с мёдом. А любители сладкого протестируют местные кортадийос (мучное изделие).
Организационные детали
- Мы встретимся в Марбелье и отправимся на экскурсию на моей небольшой машине Honda Civic, которая вмещает до 4 человек. Если вы хотите, чтобы вас забрали из другого города, напишите мне — и мы обсудим возможности.
- В стоимость экскурсии включено: трансфер, сопровождение гида и посещение винодельни с дегустацией 2 вин и закусками
- Оплачивается отдельно: дегустация дополнительных вин, покупка вина (8-20 евро за бутылку), еда и напитки в Сетениль-де-лас-Бодегас (средняя цена за блюдо — 10-14 евро)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.