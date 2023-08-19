Винодельня и городок с крышами из скал: Андалусия, которая вас покорит

Познакомиться с винными традициями Южной Испании и посетить самое необычное место региона

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Вино — визитная карточка Испании, а белые деревушки — визитная карточка Андалусии. И хотя моя программа посвящена двум знаменитым «брендам», наше путешествие будет весьма незаурядным. Вы побываете на винодельне, где история вина переплелась с историей древнеримских колонизаторов. И посетите городок, врезанный в скалу — Сетениль-де-лас-Бодегас. Кроме фантастических видов, он славится отменной гастрономией.
Винодельня и городок с крышами из скал: Андалусия, которая вас покорит
Винодельня и городок с крышами из скал: Андалусия, которая вас покорит
Винодельня и городок с крышами из скал: Андалусия, которая вас покорит
Винодельня и городок с крышами из скал: Андалусия, которая вас покорит
Винодельня и городок с крышами из скал: Андалусия, которая вас покорит
Винодельня и городок с крышами из скал: Андалусия, которая вас покорит
Винодельня и городок с крышами из скал: Андалусия, которая вас покорит
Винодельня и городок с крышами из скал: Андалусия, которая вас покорит
Винодельня и городок с крышами из скал: Андалусия, которая вас покорит
Винодельня и городок с крышами из скал: Андалусия, которая вас покорит
Винодельня и городок с крышами из скал: Андалусия, которая вас покорит
Винодельня и городок с крышами из скал: Андалусия, которая вас покорит
Винодельня и городок с крышами из скал: Андалусия, которая вас покорит
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Описание

Что вас ожидает

История винного края и тонкости виноделия

🍇 Испания — крупнейший винодельческий регион в мире по площади виноградников, а местная история виноделия насчитывает несколько тысяч лет. Поэтому неудивительно, что вино — неотъемлемая часть испанской культуры и гастрономии.

🍸 Лучше всего знакомиться с этим прекрасным напитком в самом сердце его выращивания и производства — на винодельне. Мы посетим особое хозяйство, расположенное на месте бывшей римской рабовладельческой деревни, где уже более двух тысяч лет назад делали вино. Как эта область стала местом паломничества мусульман, я расскажу при встрече.

🍸 Вы увидите живописные виноградники, узнаете о годовом цикле виноградной лозы и поймёте, почему у местных вин такой особенный вкус. Познакомитесь с процессом производства, выдержки и хранения вина. И попробуете несколько интересных сортов с видом на живописные окрестности.

Сетениль-де-лас-Бодегас

🏘 Во второй части путешествия мы поедем в одно из самых удивительных мест Андалусии — городок с крышами из скал. Вы узнаете, почему название Сентениль пошло от выражения «septem nihil», то есть «семь раз без результата». Прогуляетесь по двум самым популярным улицам Куэвас-де-ла-Сомбра («Пещеры в тени») и Куэвас-дель-Соль («Пещеры на солнце»).

🥘 Сетениль-де-лас-Бодегас называют одним из гастрономических центров Андалусии. Здесь вы сможете попробовать традиционные свиные колбаски чоризо, суп кортихерас или сладкий картофель с мёдом. А любители сладкого протестируют местные кортадийос (мучное изделие).

Организационные детали

  • Мы встретимся в Марбелье и отправимся на экскурсию на моей небольшой машине Honda Civic, которая вмещает до 4 человек. Если вы хотите, чтобы вас забрали из другого города, напишите мне — и мы обсудим возможности.
  • В стоимость экскурсии включено: трансфер, сопровождение гида и посещение винодельни с дегустацией 2 вин и закусками
  • Оплачивается отдельно: дегустация дополнительных вин, покупка вина (8-20 евро за бутылку), еда и напитки в Сетениль-де-лас-Бодегас (средняя цена за блюдо — 10-14 евро)

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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