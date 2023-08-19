Вино — визитная карточка Испании, а белые деревушки — визитная карточка Андалусии. И хотя моя программа посвящена двум знаменитым «брендам», наше путешествие будет весьма незаурядным. Вы побываете на винодельне, где история вина переплелась с историей древнеримских колонизаторов. И посетите городок, врезанный в скалу — Сетениль-де-лас-Бодегас. Кроме фантастических видов, он славится отменной гастрономией.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

История винного края и тонкости виноделия

🍇 Испания — крупнейший винодельческий регион в мире по площади виноградников, а местная история виноделия насчитывает несколько тысяч лет. Поэтому неудивительно, что вино — неотъемлемая часть испанской культуры и гастрономии.

🍸 Лучше всего знакомиться с этим прекрасным напитком в самом сердце его выращивания и производства — на винодельне. Мы посетим особое хозяйство, расположенное на месте бывшей римской рабовладельческой деревни, где уже более двух тысяч лет назад делали вино. Как эта область стала местом паломничества мусульман, я расскажу при встрече.

🍸 Вы увидите живописные виноградники, узнаете о годовом цикле виноградной лозы и поймёте, почему у местных вин такой особенный вкус. Познакомитесь с процессом производства, выдержки и хранения вина. И попробуете несколько интересных сортов с видом на живописные окрестности.

Сетениль-де-лас-Бодегас

🏘 Во второй части путешествия мы поедем в одно из самых удивительных мест Андалусии — городок с крышами из скал. Вы узнаете, почему название Сентениль пошло от выражения «septem nihil», то есть «семь раз без результата». Прогуляетесь по двум самым популярным улицам Куэвас-де-ла-Сомбра («Пещеры в тени») и Куэвас-дель-Соль («Пещеры на солнце»).

🥘 Сетениль-де-лас-Бодегас называют одним из гастрономических центров Андалусии. Здесь вы сможете попробовать традиционные свиные колбаски чоризо, суп кортихерас или сладкий картофель с мёдом. А любители сладкого протестируют местные кортадийос (мучное изделие).

Организационные детали