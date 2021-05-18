Полезная информация о Мелилье
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Местное время в Мелилье
22:3555
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇸 Испания
|Название города
|Мелилья
|По-английски
|Melilla
|Столица региона
|Мелилья является столицей региона
|Население города
|73 460 чел.
|Аэропорт
|Мелилья MLN
|Часовой пояс
|Africa/Ceuta
|Средняя высота
|14 м. от уровня моря
Где находится Мелилья на карте
Мелилья