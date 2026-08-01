Найдено 2 экскурсии в Монблане на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

2 часа Индивидуальная до 3 чел. Монблан: каталонский город павшего дракона Начало: Муралла де Ста. Текла, 54, 43400 Монтбланк €150 за всё до 3 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 3 чел. Монблан сквозь эпохи История и главные достопримечательности средневекового города с профессиональным гидом от €250 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Монблану Самые популярные экскурсии в Монблане Монблан: каталонский город павшего дракона; Монблан сквозь эпохи. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2: Сколько стоит экскурсия по Монблану в августе 2026 Сейчас в Монблане можно забронировать 2 экскурсии от 150 до 250.

Откройте для себя Монблан с нашими экскурсиями на русском языке. Наши цены начинаются от €150, и мы предлагаем интересные экскурсии по достопримечательностям Монблана и Испании. Не пропустите свою возможность увидеть красоту Монблана