Монблан (Монтбланк) - изумительный каталонский городок с почти тысячелетней историей 📖, прекрасно сохранившимися крепостными стенами XIV века и очаровательными готическими церквями, был основан арагонским королем Альфонсо II Целомудренным.

У Вас будет прекрасная возможность освежить в памяти прочитанные в юные годы романы Сенкевича и Дрюона. Именно эти книги вспоминаются, когда оказываешься перед зубчатой стеной и полукруглыми воротами Святого Антония.

Еще за периметром крепостной стены мы посетим древний монастырь Богоматери де ла Серра, увидим главные святыни - готическую скульптуру Девы Марии и почитаемое местными распятие XII века из зелёной яшмы - Зелёный крест.

Через портал «Эль Форадот» (El Foradot) мы попадем в город 🏙️ и поднимемся на холм Святой Варвары, с высоты которого откроется удивительная панорама из черепичных крыш, готических башен и холмов горного ряда Прадес.

Слушая историю о древнем иберийском поселении, мы не спеша спустимся к площади Санта Мария (Plaça Santa Maria) - к южному фасаду главного собора Монблана. Вашему взору предстанет великолепный портал церкви в стиле барокко с элементами ренессанса, разнообразными барельефами, фигурами, цветами и фруктами.

Соприкасаясь с историей буквально на каждом шагу, мы подойдем к воротам Святого Георгия (Portal de Sant Jordi). Вход здесь обрамлен коваными перилами с мечом и изображением дракона, которые напоминают о легендарной схватке с драконом.

Мы обязательно пройдемся по старой рыночной площади Монблана, увидим городскую ратушу и портики Каль Малет.

Кроме того, на индивидуальной экскурсии 🧭 Вам предстоит:

Взобраться на самую высокую точку в городе

Узнать, что здесь делала дочь византийского императора

Увидеть горгульи практически вплотную

Побывать на площади, на которой сходится рекордное в Каталонии число улиц

Угадать, какое отношение имеет синагога к монастырскому комплексу де ла Серра.