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Монблан: каталонский город павшего дракона

Мария В.
Мария В. – Гид из Монблана
Приглашаю вас на индивидуальную экскурсию ⛳ по Монблану, во время которой вы сможете подняться на самую высокую точку в городе, увидеть горгулий и побывать на площади, где сходится рекордное в Каталонии число улиц.

Я расскажу вам, что здесь делала дочь византийского императора, какое отношение имеет синагога к монастырскому комплексу де ла Серра и раскрою перед вами другие страницы истории 📖 этого живописного места.
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Монблан: каталонский город павшего дракона
Монблан: каталонский город павшего дракона

Что вы увидите

  • Винодельня в стиле каталонского модерна
  • Крепостные зубчатые стенв города
  • Ворота Св. Антония (Portal de San Antoni)
  • Портал «Эль Форадот» (El Foradot)
  • Святилище Богоматери де ла Серра
  • Холм Св. Варвары
  • Легендарные ворота Св. Георгия
  • Главная церковь Монблана
  • Площадь Санта Мария
  • Средневековый дворец Жоза (местный музей)
  • Площадь и церковь Св. Михаила
  • Площадь, фонтан и готическая церковь Св. Франциска.
Монблан (Монтбланк) - изумительный каталонский городок с почти тысячелетней историей 📖, прекрасно сохранившимися крепостными стенами XIV века и очаровательными готическими церквями, был основан арагонским королем Альфонсо II Целомудренным.
У Вас будет прекрасная возможность освежить в памяти прочитанные в юные годы романы Сенкевича и Дрюона. Именно эти книги вспоминаются, когда оказываешься перед зубчатой стеной и полукруглыми воротами Святого Антония.
Еще за периметром крепостной стены мы посетим древний монастырь Богоматери де ла Серра, увидим главные святыни - готическую скульптуру Девы Марии и почитаемое местными распятие XII века из зелёной яшмы - Зелёный крест.
Через портал «Эль Форадот» (El Foradot) мы попадем в город 🏙️ и поднимемся на холм Святой Варвары, с высоты которого откроется удивительная панорама из черепичных крыш, готических башен и холмов горного ряда Прадес.
Слушая историю о древнем иберийском поселении, мы не спеша спустимся к площади Санта Мария (Plaça Santa Maria) - к южному фасаду главного собора Монблана. Вашему взору предстанет великолепный портал церкви в стиле барокко с элементами ренессанса, разнообразными барельефами, фигурами, цветами и фруктами.
Соприкасаясь с историей буквально на каждом шагу, мы подойдем к воротам Святого Георгия (Portal de Sant Jordi). Вход здесь обрамлен коваными перилами с мечом и изображением дракона, которые напоминают о легендарной схватке с драконом.
Мы обязательно пройдемся по старой рыночной площади Монблана, увидим городскую ратушу и портики Каль Малет.

Кроме того, на индивидуальной экскурсии 🧭 Вам предстоит:

    Взобраться на самую высокую точку в городе
    Узнать, что здесь делала дочь византийского императора
    Увидеть горгульи практически вплотную
    Побывать на площади, на которой сходится рекордное в Каталонии число улиц
    Угадать, какое отношение имеет синагога к монастырскому комплексу де ла Серра.
    Что входит
    • услуги гида
    Что не входит
    • транспортные расходы до города Монблана
    • входные билеты
    Начало и место завершения
    🚩 Muralla de Sta. Tecla, 54, 43400 Montblanc
    Монблан: каталонский город павшего дракона
    Монблан: каталонский город павшего дракона
    Монблан: каталонский город павшего дракона
    Монблан: каталонский город павшего дракона
    Монблан: каталонский город павшего дракона
    Монблан: каталонский город павшего дракона
    Монблан: каталонский город павшего дракона

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Мария В.
    Мария В.
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