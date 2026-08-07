Монблан славится почти тысячелетней историей, прекрасно сохранившимися крепостными стенами и готическими церквями. Вы подниметесь на самую высокую точку города, почти вплотную увидите горгульей и посетите площадь, где сходится рекордное для Каталонии число улиц. А также раскроете, почему Монблан называют «городом павшего дракона».

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Монастырь Богоматери де ла Серра. Вы увидите его главные святыни: готическую скульптуру Девы Марии и почитаемое местными распятие 12 века из зелёной яшмы.

Холм Святой Варвары. Вам откроется с него удивительный вид на черепичные крыши, готические башни и холмы горного ряда Прадес.

Площадь Санта-Мария. Здесь я покажу вам главный собор Монблана в стиле барокко с элементами ренессанса. Его фасад впечатлит вас разнообразными барельефами с изображением людей, цветов и фруктов.

Ворота Святого Георгия. Я раскрою, почему они обрамлены коваными перилами с мечом и драконом.

Кроме того, вы пройдёте по Старой Рыночной площади, увидите Ратушу и портики Каль Малет. Вспомните прочитанные в юные годы романы Сенкевича и Дрюона у полукруглых ворот Святого Антония. А также узнаете, что в Монблане делала дочь византийского императора.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.