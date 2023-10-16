Монблан сквозь эпохи

История и главные достопримечательности средневекового города с профессиональным гидом

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Монблан славится почти тысячелетней историей, прекрасно сохранившимися крепостными стенами и готическими церквями.

Вы подниметесь на самую высокую точку города, почти вплотную увидите горгульей и посетите площадь, где сходится рекордное для Каталонии число улиц. А также раскроете, почему Монблан называют «городом павшего дракона».
Монблан сквозь эпохи
Монблан сквозь эпохи
Монблан сквозь эпохи
Монблан сквозь эпохи
Монблан сквозь эпохи
Монблан сквозь эпохи
Монблан сквозь эпохи
Ближайшие даты:
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Монастырь Богоматери де ла Серра. Вы увидите его главные святыни: готическую скульптуру Девы Марии и почитаемое местными распятие 12 века из зелёной яшмы.

Холм Святой Варвары. Вам откроется с него удивительный вид на черепичные крыши, готические башни и холмы горного ряда Прадес.

Площадь Санта-Мария. Здесь я покажу вам главный собор Монблана в стиле барокко с элементами ренессанса. Его фасад впечатлит вас разнообразными барельефами с изображением людей, цветов и фруктов.

Ворота Святого Георгия. Я раскрою, почему они обрамлены коваными перилами с мечом и драконом.

Кроме того, вы пройдёте по Старой Рыночной площади, увидите Ратушу и портики Каль Малет. Вспомните прочитанные в юные годы романы Сенкевича и Дрюона у полукруглых ворот Святого Антония. А также узнаете, что в Монблане делала дочь византийского императора.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Монблана

Монблан: каталонский город павшего дракона
Индивидуальная
2 часа
Монблан: каталонский город павшего дракона
Muralla de Sta. Tecla, 54, 43400 Montblanc
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
150 за всё до 4 чел.
Обратите внимание на другие экскурсии в Монблане
Все экскурсии в Монблане
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ