История и главные достопримечательности средневекового города с профессиональным гидом
Монблан славится почти тысячелетней историей, прекрасно сохранившимися крепостными стенами и готическими церквями.
Вы подниметесь на самую высокую точку города, почти вплотную увидите горгульей и посетите площадь, где сходится рекордное для Каталонии число улиц. А также раскроете, почему Монблан называют «городом павшего дракона».
Описание экскурсии
Монастырь Богоматери де ла Серра. Вы увидите его главные святыни: готическую скульптуру Девы Марии и почитаемое местными распятие 12 века из зелёной яшмы.
Холм Святой Варвары. Вам откроется с него удивительный вид на черепичные крыши, готические башни и холмы горного ряда Прадес.
Площадь Санта-Мария. Здесь я покажу вам главный собор Монблана в стиле барокко с элементами ренессанса. Его фасад впечатлит вас разнообразными барельефами с изображением людей, цветов и фруктов.
Ворота Святого Георгия. Я раскрою, почему они обрамлены коваными перилами с мечом и драконом.
Кроме того, вы пройдёте по Старой Рыночной площади, увидите Ратушу и портики Каль Малет. Вспомните прочитанные в юные годы романы Сенкевича и Дрюона у полукруглых ворот Святого Антония. А также узнаете, что в Монблане делала дочь византийского императора.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Монблане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 730 туристов
Я гид в Каталонии. С радостью покажу вам такие прекрасные города, как Барселона, Реус, Таррагона, Ситжес и много других замечательных мест. Обещаю дружескую обстановку, красивые легенды и предания, запоминающиеся истории, рассказы о быте местных жителей и много позитивных впечатлений!