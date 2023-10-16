История и главные достопримечательности средневекового города с профессиональным гидом
Вы подниметесь на самую высокую точку города, почти вплотную увидите горгульей и посетите площадь, где сходится рекордное для Каталонии число улиц. А также раскроете, почему Монблан называют «городом павшего дракона».
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Описание
Что вас ожидает
Монастырь Богоматери де ла Серра. Вы увидите его главные святыни: готическую скульптуру Девы Марии и почитаемое местными распятие 12 века из зелёной яшмы.
Холм Святой Варвары. Вам откроется с него удивительный вид на черепичные крыши, готические башни и холмы горного ряда Прадес.
Площадь Санта-Мария. Здесь я покажу вам главный собор Монблана в стиле барокко с элементами ренессанса. Его фасад впечатлит вас разнообразными барельефами с изображением людей, цветов и фруктов.
Ворота Святого Георгия. Я раскрою, почему они обрамлены коваными перилами с мечом и драконом.
Кроме того, вы пройдёте по Старой Рыночной площади, увидите Ратушу и портики Каль Малет. Вспомните прочитанные в юные годы романы Сенкевича и Дрюона у полукруглых ворот Святого Антония. А также узнаете, что в Монблане делала дочь византийского императора.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.