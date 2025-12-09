Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды королевской Мурсии
Познакомиться с городом легенд, королей и мавританских дворцов
Начало: Площадь Flores
«Собор Мурсии — главное религиозное здание региона, в котором готика, барокко и ренессанс сплетаются с мавританскими мотивами»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Один день в прекрасной Мурсии
Путешествие из Аликанте в самобытный город фруктовых садов и барочных шедевров
Начало: На автовокзале Мурсии
«Мы прогуляемся по центру города и зайдем в Кафедральный собор Святой Марии — один из лучших образцов барокко в Испании»
Завтра в 14:00
12 дек в 11:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны старой Мурсии
Пешеходная экскурсия по городу, где история оживает на каждом шагу
Начало: У базара Лас Вероникас
«Местный рынок — торговые ряды, расположенные прямо на территории бывшего женского монастыря»
11 дек в 11:00
12 дек в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
