Пешая 2.5 часа 7 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Легенды королевской Мурсии Познакомиться с городом легенд, королей и мавританских дворцов Начало: Площадь Flores «Собор Мурсии — главное религиозное здание региона, в котором готика, барокко и ренессанс сплетаются с мавританскими мотивами» €140 за всё до 6 чел. Пешая 4 часа 3 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Один день в прекрасной Мурсии Путешествие из Аликанте в самобытный город фруктовых садов и барочных шедевров Начало: На автовокзале Мурсии «Мы прогуляемся по центру города и зайдем в Кафедральный собор Святой Марии — один из лучших образцов барокко в Испании» €200 за всё до 3 чел. Пешая 2 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Тайны старой Мурсии Пешеходная экскурсия по городу, где история оживает на каждом шагу Начало: У базара Лас Вероникас «Местный рынок — торговые ряды, расположенные прямо на территории бывшего женского монастыря» €150 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Мурсии

