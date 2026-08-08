Индивидуальная
до 3 чел.
Один день в прекрасной Мурсии
Путешествие из Аликанте в самобытный город фруктовых садов и барочных шедевров
Начало: На автовокзале Мурсии
11 авг в 11:00
12 авг в 11:00
от €200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды королевской Мурсии
Познакомиться с городом легенд, королей и мавританских дворцов
Начало: Площадь Flores
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны старой Мурсии
Пешеходная экскурсия по городу, где история оживает на каждом шагу
Начало: У базара Лас Вероникас
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурсии
Самые популярные экскурсии в Мурсии
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Сколько стоит экскурсия по Мурсии в августе 2026
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