Найдено 3 экскурсии в Мурсии на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 4 часа 3 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Один день в прекрасной Мурсии Путешествие из Аликанте в самобытный город фруктовых садов и барочных шедевров Начало: На автовокзале Мурсии от €200 за всё до 3 чел. Пешая 2 часа 8 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Легенды королевской Мурсии Познакомиться с городом легенд, королей и мавританских дворцов Начало: Площадь Flores от €180 за всё до 5 чел. Пешая 2 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Тайны старой Мурсии Пешеходная экскурсия по городу, где история оживает на каждом шагу Начало: У базара Лас Вероникас от €150 за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурсии Самые популярные экскурсии в Мурсии Один день в прекрасной Мурсии; Легенды королевской Мурсии; Тайны старой Мурсии. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Мурсии в августе 2026 Сейчас в Мурсии можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 200. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5

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