Мои заказы

Тайны старой Мурсии

Пешеходная экскурсия по городу, где история оживает на каждом шагу
Мы отправимся в путешествие по старинным улочкам квартала, который сейчас превратился в атмосферный торговый центр. Время здесь словно остановилось, а в воздухе витает дух прошлых веков. Вы посетите ремесленный квартал и руины оборонительной стены. Изучите архитектуру Кафедрального собора и узнаете о вековом противостоянии двух религий. И попробуете местный деликатес — пирожное из мяса.
5
1 отзыв
Тайны старой Мурсии© Кирилл
Тайны старой Мурсии© Кирилл
Тайны старой Мурсии© Кирилл
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

  • Местный рынок — торговые ряды, расположенные прямо на территории бывшего женского монастыря. Я расскажу, как это произошло и какие тайны хранят старинные стены
  • Руины оборонительной стены. Мы окунёмся в эпоху, когда город защищался от нападений, и поговорим, почему его название столь необычно
  • Ремесленный квартал — уникальное место, где улицы названы по ремёслам, которые там процветали. Здесь до сих пор можно почувствовать дух старой мастеровой Мурсии
  • Кафедральный собор — великолепный памятник испанского барокко. Почему его фасад считается одним из самых красивых в стране? Мы разгадаем этот секрет
  • Площадь у театра — место с интересной загадкой. Почему театр никогда не заполняется полностью? Узнаете на экскурсии!
  • Арабский дворик резиденции Абдурахмана II — уголок мавританского искусства, отражающий величие исламской архитектуры
  • Церковь женского монастыря Санта Клара — один из самых строгих монастырей Испании, где до сих пор действуют суровые правила

А ещё вас ждёт гастрономический сюрприз. Вы попробуете традиционное местное пирожное… из мяса!

Вы узнаете:

  • Как монастырь превратился в рынок
  • Почему Мурсия — это первый в истории анклав
  • Как ремесленники делили между собой город
  • Что связывает театр и вечную недостачу зрителей
  • Как веками переплетались христианство и ислам, оставляя в Мурсии удивительные памятники

Организационные детали

  • В стоимость всё включено. По желанию можем заглянуть в Кафедральный собор — билет стоит €7 с чел.
  • Программа будет интересна взрослым и детям с 6 лет

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У базара Лас Вероникас
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Мурсии
Провёл экскурсии для 157 туристов
Меня зовут Кирилл, я живу в Испании больше 17 лет. Я космополит. Люблю путешествовать. Знаю много, но могу знать ещё больше: постоянно работаю над поиском новых фактов или документов, в
читать дальше

которых упоминается Картахена. Мои знания о городе не взяты из Википедии, а накопаны в сотрудничестве со специалистами. Гид — для меня не скучная работа, а любимое дело. Я отлично знаю испанский язык и в свободное время сижу в архивах Картахены. Мечтаю написать книгу об этом прекрасном и древнем городе.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
Дарья
24 апр 2025
Было интересно и динамично. Денис хороший рассказчик, с чувством юмора. Очень рекомендую!

Похожие экскурсии из Мурсии

Легенды королевской Мурсии
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды королевской Мурсии
Познакомиться с городом легенд, королей и мавританских дворцов
Начало: Площадь Flores
Завтра в 14:00
13 ноя в 08:00
€140 за всё до 6 чел.
Один день в прекрасной Мурсии
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Один день в прекрасной Мурсии
Путешествие из Аликанте в самобытный город фруктовых садов и барочных шедевров
Начало: На автовокзале Мурсии
13 ноя в 11:00
14 ноя в 11:00
€200 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мурсии. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мурсии