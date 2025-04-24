Мы отправимся в путешествие по старинным улочкам квартала, который сейчас превратился в атмосферный торговый центр. Время здесь словно остановилось, а в воздухе витает дух прошлых веков. Вы посетите ремесленный квартал и руины оборонительной стены. Изучите архитектуру Кафедрального собора и узнаете о вековом противостоянии двух религий. И попробуете местный деликатес — пирожное из мяса.
Описание экскурсии
- Местный рынок — торговые ряды, расположенные прямо на территории бывшего женского монастыря. Я расскажу, как это произошло и какие тайны хранят старинные стены
- Руины оборонительной стены. Мы окунёмся в эпоху, когда город защищался от нападений, и поговорим, почему его название столь необычно
- Ремесленный квартал — уникальное место, где улицы названы по ремёслам, которые там процветали. Здесь до сих пор можно почувствовать дух старой мастеровой Мурсии
- Кафедральный собор — великолепный памятник испанского барокко. Почему его фасад считается одним из самых красивых в стране? Мы разгадаем этот секрет
- Площадь у театра — место с интересной загадкой. Почему театр никогда не заполняется полностью? Узнаете на экскурсии!
- Арабский дворик резиденции Абдурахмана II — уголок мавританского искусства, отражающий величие исламской архитектуры
- Церковь женского монастыря Санта Клара — один из самых строгих монастырей Испании, где до сих пор действуют суровые правила
А ещё вас ждёт гастрономический сюрприз. Вы попробуете традиционное местное пирожное… из мяса!
Вы узнаете:
- Как монастырь превратился в рынок
- Почему Мурсия — это первый в истории анклав
- Как ремесленники делили между собой город
- Что связывает театр и вечную недостачу зрителей
- Как веками переплетались христианство и ислам, оставляя в Мурсии удивительные памятники
Организационные детали
- В стоимость всё включено. По желанию можем заглянуть в Кафедральный собор — билет стоит €7 с чел.
- Программа будет интересна взрослым и детям с 6 лет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У базара Лас Вероникас
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Мурсии
Провёл экскурсии для 157 туристов
Меня зовут Кирилл, я живу в Испании больше 17 лет. Я космополит. Люблю путешествовать. Знаю много, но могу знать ещё больше: постоянно работаю над поиском новых фактов или документов
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
24 апр 2025
Было интересно и динамично. Денис хороший рассказчик, с чувством юмора. Очень рекомендую!
