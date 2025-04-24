В Виктория

Было весело и интересно! Мурсия замечательный город, а Мария супер увлекательный и увлекающий рассказчик:) вся экскурсия была построена по нашим пожеланиям и интересам, что же еще можно пожелать:) спасибо и рекомендуем! 🤍🤍🤍🤍