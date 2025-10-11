В историческом центре Мурсии переплелись мавританское прошлое, католическое величие и испанская повседневность. Мы зайдём в казино и величественный собор, поднимем глаза к балконам дворцов и заглянем во дворики.
Вы услышите легенды о принцессах, исчезающих театрах и спрятанных сокровищах — и почувствуете, как в Мурсии оживает история всей Испании.
Вы услышите легенды о принцессах, исчезающих театрах и спрятанных сокровищах — и почувствуете, как в Мурсии оживает история всей Испании.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Собор Мурсии — главное религиозное здание региона, в котором готика, барокко и ренессанс сплетаются с мавританскими мотивами.
- Королевское казино — архитектурную жемчужину 19 века, где европейская изысканность сочетается с восточным декором.
- Театр Ромеа — здание с «проклятием», мифами и необычными предсказаниями.
- Монастырь Санта-Клара, который вырос прямо поверх исламского дворца.
- Дворец Альмодовар — особняк знати с гербами и историей скрытой власти.
- Фасады и балконы дворцов эпохи барокко и Возрождения — с их знаками, символами и тайными историями.
- Площадь Цветов — гастрономическое сердце города, где жизнь не замирает ни днём, ни вечером.
- Улочки старого города — с арками и тенистыми поворотами, где сохранился дух старой Испании.
Вы узнаете:
- Почему Мурсия называлась королевской и какую роль играла в объединении Испании.
- Как мавританские дворцы стали монастырями и что осталось от эпохи Аль-Андалуса.
- Где покоится сердце Альфонсо X Мудрого — короля, изменившего ход истории.
- Как ислам, христианство и иудаизм формировали местную идентичность.
- Почему фасад Казино украшает окаменелость возрастом более 150 миллионов лет.
- Как климат, торговля и религия сформировали мурсийскую кухню.
- Чем испанское барокко отличается от итальянского — и почему Мурсия считается его столицей.
- Что такое Похороны сардины и зачем мурсийцы устраивают карнавал в честь рыбы.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается вход в Королевское казино: €5 за чел.
- По пути сделаем остановку для дегустации (по желанию): тапас и бокал вина — около €10.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Flores
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Мурсии
Провели экскурсии для 242 туристов
Я — искусствовед и архитектор, но, наверное, важнее сказать, что обожаю гулять и считывать послания прошлых эпох через дома и города! За годы работы в реставрации я поняла: главное вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгений
11 окт 2025
Мы были вместе с детьми. Виктория смогла увлечь своим рассказом всех. Не торопясь погуляли по городу. Экскурсия была интересной. В результате мы и не устали, и получили представление о Мурсии и ее истории. Именно то, что мы и хотели. Спасибо:)
Кукулянская
23 сен 2025
Получили большое удовольствие от прогулки с Викой. Прогулка прошла в приятной атмосфере, Вика рассказала не только о Мурсии, но и о жизни и обычаях испанцев. Спасибо Вике за приятную прогулку
O
Olesia
19 июл 2025
Потрясающая экскурсия и удивительная Виктория! Очень познавательно, живописно, душевно. Буду рекомендовать друзьям. Так приятно видеть людей, которые горят своим делом, как Виктория.
Э
Эля
19 июл 2025
Виктория-потрясающий экскурсовод, который подходит к своему делу с душой😍
Что мне нравится, Вика не делает скучные, пресные экскурсии с книжной подачей. Её экскурсии-это всегда про настоящее, это всегда про рефлексию, возможность прикоснуться к прекрасному.
Я рекомендую Вику всем своим знакомым, она не только сделает экскурсию интересной и познавательной, но и наполнит вас позитивом и весельем.
Что мне нравится, Вика не делает скучные, пресные экскурсии с книжной подачей. Её экскурсии-это всегда про настоящее, это всегда про рефлексию, возможность прикоснуться к прекрасному.
Я рекомендую Вику всем своим знакомым, она не только сделает экскурсию интересной и познавательной, но и наполнит вас позитивом и весельем.
Е
Елена
19 июл 2025
Виктория - это лучший гид, которого я встречала в своей жизни! Интеллигентная, профессиональная, легкая и доброжелательная! Она очаровала всех: и взрослых и детей!
Она гибко подстраивалась под наши запросы, отдохнуть, зайти перекусить, увлекала детей вопросами и загадками, но и взрослые получали увлекательную информацию!
Хотим теперь с ней поехать на водопады в Эльче и послушать сказки в арабском доме!
Она гибко подстраивалась под наши запросы, отдохнуть, зайти перекусить, увлекала детей вопросами и загадками, но и взрослые получали увлекательную информацию!
Хотим теперь с ней поехать на водопады в Эльче и послушать сказки в арабском доме!
E
Elena
19 июл 2025
Спасибо огромное Виктории за эту незабываемую прогулку. Я очень многое узнала о Мурсии и Испании в целом. Но самое лучшее на этой экскурсии - невероятная атмосфера, которую создает Виктория, её
Похожие экскурсии из Мурсии
Индивидуальная
до 3 чел.
Один день в прекрасной Мурсии
Путешествие из Аликанте в самобытный город фруктовых садов и барочных шедевров
Начало: На автовокзале Мурсии
13 ноя в 11:00
14 ноя в 11:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны старой Мурсии
Пешеходная экскурсия по городу, где история оживает на каждом шагу
Начало: У базара Лас Вероникас
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
€150 за всё до 10 чел.