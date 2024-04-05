Выбирайте и другие экскурсии в Мурсии

Мы прогуляемся по центру города и зайдем в Кафедральный собор Святой Марии — один из лучших образцов барокко в Испании. При этом собор неоднократно расширялся и перестраивался, поэтому в его облике вы найдете целый калейдоскоп архитектурных стилей от готики до неоклассицизма. А на центральной площади города, рядом с собором, вы рассмотрите два дворца в стиле барокко — великолепный дворец Епископа, стены которого расписаны яркими фресковыми орнаментами, и аскетичный дворец Алмуади.
Мурсия в деталях: казино, фонтаны и кофейни
Барокко — не единственная гордость Мурсии: на пути вам встретятся помпезное здание Ратуши, театр Ромеа, названный в честь актера-мурсийца, и знаменитое Королевское Казино — блистательное здание в стиле модерн. Внутри казино мы осмотрим парадные залы, где по сей день собираются члены закрытого клуба — здесь проходят литературные вечера, встречи, танцы, а за игорными столами заключаются многомиллионные сделки. Затем прогуляемся вдоль реки Сегура, посмотрим на фонтан Сардина и старый мост 17 века, а после остановимся в одном из многочисленных кафе на Цветочной площади, излюбленном месте мурсийцев для отдыха, чтобы попробовать фирменные мясные пирожки или пирожные.
Понять особенности местной культуры
Мурсию основали мусульмане в 9 веке, и во время реконкисты город неоднократно переходил из рук в руки, что, конечно же, отразилось на его культуре. Вы узнаете, как Мурсия вошла в состав Кастильской короны, а также встретите своеобразных местных жителей, которые говорят с забавным акцентом, употребляют уменьшительно-ласкательные слова и любят вкусно поесть.
Кому подойдет прогулка
Путешественникам, которые хотят отдохнуть от толп туристов, любят хорошую испанскую кухню и архитектуру стиля барокко.
Организационные детали
В Мурсию можно добраться:
на рейсовом автобусе компании ALSA из Аликанте. Длительность поездки — 1 час 10 минут. Стоимость билетов туда-обратно: 10-15 евро.
на пригородном поезде (отправление каждый час, длительность поездки — 1 час 20 минут, стоимость билетов туда-обратно — 10 евро).
можем отправиться в Мурсию на моем автомобиле. В таком случае нас будет двое — я и водитель, а стоимость экскурсии увеличится на 60 евро.
экскурсию также возможно провести на вашем автомобиле: в этом случае стоимость экскурсии не меняется. Во время экскурсии запланирована остановка в кафе (30 минут). Если вы хотите пообедать в Мурсии или провести здесь больше времени, мы можем увеличить длительность экскурсии — в таком случае доплата составит 25 евро/час.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На автовокзале Мурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Мурсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 522 туристов
Добро пожаловать в удивительный край — Валенсийское автономное сообщество. Меня зовут Мария, я официальный гид по Испании. С 2014 года живу в Аликанте. Для меня это настоящий рай! Теплое море, читать дальшеуменьшить
песчаные пляжи и окружающие горы, по которым так интересно гулять. А если добавить к этому богатую культуру региона, вкусную пищу и дружелюбных местных жителей — вы поймете, почему мне здесь так нравится. К сожалению, путешественники, приезжающие отдыхать на побережье Коста Бланка, не всегда знают о всех богатствах провинции. Приглашаю вас увидеть, узнать, попробовать и почувствовать эти прекрасные места. Уверена, вам захочется сюда вернуться. И не один раз!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
–
2
–
1
–
В
Виктория
Было весело и интересно! Мурсия замечательный город, а Мария супер увлекательный и увлекающий рассказчик:) вся экскурсия была построена по нашим пожеланиям и интересам, что же еще можно пожелать:) спасибо и рекомендуем! 🤍🤍🤍🤍
Вам был полезен этот отзыв?
В
Виктория
Очень интересная экскурсия, много полезной информации, Мария хороший рассказчик.
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Хорошая прогулка, учитывая что лил дождь на улице… …
Вам был полезен этот отзыв?
Похожие экскурсии на «Один день в прекрасной Мурсии»