Выбирайте и другие экскурсии в Мурсии

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Путешествие из Аликанте в самобытный город фруктовых садов и барочных шедевров

Maria
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Maria – ваш гид
В солнечную Мурсию, окруженную апельсиновыми и лимонными садами, стоит приехать хотя бы ради того, чтобы познакомиться с потрясающей ажурной архитектурой испанского барокко.

За день вы обойдете главные архитектурные доминанты города, разберетесь в переплетении стилей Кафедрального собора, узнаете, что происходит за стенами Королевского Казино и чем местные жители отличаются от остальных испанцев.

А отведав пирожные в кофейне на Цветочной площади, окончательно убедитесь, что Мурсия достойна восхищения!
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на автовокзале Мурсии
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Один день в прекрасной Мурсии!
Один день в прекрасной Мурсии!

Что вас ожидает

Шедевры испанского барокко
Мы прогуляемся по центру города и зайдем в Кафедральный собор Святой Марии — один из лучших образцов барокко в Испании. При этом собор неоднократно расширялся и перестраивался, поэтому в его облике вы найдете целый калейдоскоп архитектурных стилей от готики до неоклассицизма. А на центральной площади города, рядом с собором, вы рассмотрите два дворца в стиле барокко — великолепный дворец Епископа, стены которого расписаны яркими фресковыми орнаментами, и аскетичный дворец Алмуади.

Мурсия в деталях: казино, фонтаны и кофейни
 Барокко — не единственная гордость Мурсии: на пути вам встретятся помпезное здание Ратуши, театр Ромеа, названный в честь актера-мурсийца, и знаменитое Королевское Казино — блистательное здание в стиле модерн. Внутри казино мы осмотрим парадные залы, где по сей день собираются члены закрытого клуба — здесь проходят литературные вечера, встречи, танцы, а за игорными столами заключаются многомиллионные сделки. Затем прогуляемся вдоль реки Сегура, посмотрим на фонтан Сардина и старый мост 17 века, а после остановимся в одном из многочисленных кафе на Цветочной площади, излюбленном месте мурсийцев для отдыха, чтобы попробовать фирменные мясные пирожки или пирожные.

Понять особенности местной культуры
Мурсию основали мусульмане в 9 веке, и во время реконкисты город неоднократно переходил из рук в руки, что, конечно же, отразилось на его культуре. Вы узнаете, как Мурсия вошла в состав Кастильской короны, а также встретите своеобразных местных жителей, которые говорят с забавным акцентом, употребляют уменьшительно-ласкательные слова и любят вкусно поесть.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые хотят отдохнуть от толп туристов, любят хорошую испанскую кухню и архитектуру стиля барокко.

Организационные детали

В Мурсию можно добраться:

  • на рейсовом автобусе компании ALSA из Аликанте. Длительность поездки — 1 час 10 минут. Стоимость билетов туда-обратно: 10-15 евро.
  • на пригородном поезде (отправление каждый час, длительность поездки — 1 час 20 минут, стоимость билетов туда-обратно — 10 евро).
  • можем отправиться в Мурсию на моем автомобиле. В таком случае нас будет двое — я и водитель, а стоимость экскурсии увеличится на 60 евро.
  • экскурсию также возможно провести на вашем автомобиле: в этом случае стоимость экскурсии не меняется.
    Во время экскурсии запланирована остановка в кафе (30 минут). Если вы хотите пообедать в Мурсии или провести здесь больше времени, мы можем увеличить длительность экскурсии — в таком случае доплата составит 25 евро/час.
Один день в прекрасной Мурсии!
Один день в прекрасной Мурсии!
Один день в прекрасной Мурсии!
Один день в прекрасной Мурсии!
Один день в прекрасной Мурсии!
Один день в прекрасной Мурсии!
Один день в прекрасной Мурсии!
Один день в прекрасной Мурсии!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на автовокзале Мурсии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maria
Maria
Меня зовут Мария, и мне 40 лет. Последние 3 года я живу в Аликанте. Для меня это настоящий рай! Теплое море, песчаные пляжи и окружающие горы, по которым так интересно гулять. А если добавить к этому богатую культуру региона, вкусную пищу и дружелюбных местных жителей — вы поймете, почему мне здесь так нравится. К сожалению, путешественники, приезжающие отдыхать на побережье Коста Бланка, не всегда знают о всех богатствах провинции. Мне хочется показать вам всю прелесть региона. Уверена, вам захочется сюда вернуться. И не один раз!
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