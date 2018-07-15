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с интересными винами и хозяевами!

Хорошо организован переезд из бодеги в бодегу, хотя нас было 5 человек и это требовало дополнительных усилий.

Экскурсия пролетела на одном дыхании, хотя длилась практически целый день. С нами была дочь 12 лет и ей тоже понравилось, так как Наталья умело меняла места и рассказы так, что всем было интересно.

Наталья ещё и очень отзывчивый человек- очень помогла нам с медицинской проблемой дочери, за что мы ей дополнительно крайне признательны!

Всем рекомендуем Наталью как экскурсовода и человека!



Ольга