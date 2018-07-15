Хотите отлично провести время и узнать больше о самом известном винном регионе Испании и его винах? Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по Риохе! Во время экскурсии вы посетите знаменитую винодельческую область Риоха Алавеса и увидите авангардный Город Вина «Marques de Riscal». Всего полчаса езды от Витории — и вы окажетесь в виноградном раю, залитом солнцем!
Описание экскурсии
Риоха — это завораживающий симбиоз холмистого ландшафта, сплошь засаженного виноградниками, старинных поселков, будто застывших во времени и современной архитектуры 21 века. Регион, где традиции и передовые технологии создают одно из самых знаменитых вин в мире. Культурно-исторический ландшафт Риохи и Путь Сантьяго, пролегающий через долину Риохи, выдвинуты в качестве кандидатов на Достояние Человечества ЮНЕСКО.
Что вас ожидает
- Кончас де Аро Мы пересечем Сьерру Кантабрию, отделяющую Страну Басков от Риохи Алавесы через ворота в Риоху — знаменитые Кончас де Аро, скалистое ущелье, где проложила себе путь река Эбро. На самой вершине одной из скал, образующих ущелье, красуется старинная часовня Сан Фелисес — это место было выбрано самими испанцами как «лучший уголок Испании 2014» по рейтингу Repsol.
- Долина Риоха Во время вашего путешествия вы узнаете особенности долины Риохи, позволяющей выращивать превосходный виноград и секреты виноделия, которым уже несколько тысяч лет, узнаете, как к винам Риохи пришел всемирный успех, прикоснетесь к живой истории и культуре этого региона, увидите прекрасные памятники романской и готической архитектуры, насладитесь восхитительными природными пейзажами виноградников, реки Эбро и соленых лагун на фоне величественных горных цепей Сьерры Кантабрии и Сьерры де ла Деманда и откроете для себя превосходную риоханскую кухню в сопровождении вин DOC Rioja.
- Праздники Риохи А если вам повезет приехать во время одного из многочисленных праздников Риохи — вы будете заворожены оригинальными местными традициями и колоритным фольклором, яркими красками, весельем и атмосферой настоящей испанской фиесты.
- Архитектурные шедевры Именно в этом регионе лучшие архитекторы Испании и всего мира создали свои великолепные шедевры современных винодельческих хозяйств, такие как Marques de Riscal, Ysios, Baigorri, которые не оставят вас равнодушными.
- В поселке Эльсьего мы посетим с Вами одну из лучших бодег Риохи — Bodega Valdelana. Эта бодега, обладательница премии Best of Tourism, хранит в себе настоящее сокровище. Будучи одной из древнейших бодег Риохи, она была построена еще в XV-XVIвв и состоит из 6-ти подземных галерей, выложенных каменной кладкой. В этом подземном царстве разместился уникальный музей, посвященный истории Риохи и виноделия в этом регионе, собранный из частных находок при обработке земель виноградников этой бодеги и семейной коллекции ее хозяина. В необычном дегустационном зале бодеги, расположенном на глубине 10 м, можно созерцать бесконечную панораму подземного виноградника. В «Лабиринте ощущений» обустроенном в старинных ёмкостях для ферментации и хранения вина вы откроете для себя секреты вина, научитесь распознавать цвет и запах вина, сорта винограда, идеальные условия для потребления вина и др. По окончании посещения бодеги-музея, Вас ждет дегустация 4-х марок вина этой бодеги и собственного оливкового масла, а также посещение «Сада Бахуса» — экспериментального виноградника, в котором высажены более 130 сортов винограда со всего мира, некоторые из которых Вы сможете попробовать на месте. С обзорной площадки в «Саду Бахуса» открываются прекрасные виды на излучину реки Эбро и виноградники Риохи. В 2015 г. на международном конкурсе Mundus Vini в Германии, вина этой бодеги Valdelana Reserva и Ladrón de Guevara Crianza получили золотые медали, а марка Ladrón de Guevara Crianza помимо этого была выбрана в категории «Лучшее вино Риони». В том же поселке Вы увидите одну из известнейших бодег Риохи — Marquesde Riscal, которая в 2006г радикально обновила свой имидж, построив на своей территории т. н. «Город Вина». Его конструкция фантастической формы была спроектирована известным архитектором Фрэнком Гэри, автором знаменитого музея Гуггенхайма в Бильбао. На сегодняшний день это самое авангардное здание винодельни в Испании. По рейтингу «WineEnthusiast» эта винодельня была признана «Лучшей винодельней Европы 2013». По желанию, посещение винного бара бодеги Маркес де Рискаль, где Вы сможете продегустировать различные марки вина.
- Риоханская кухня После экскурсии — по желанию обед в одном из ресторанов Риохи Алавесы с традиционным риоханским меню и винами DOC Rioja.
Организационные детали
- Стоимость входных билетов в бодегу (€20) оплачивается отдельно
- Продолжительность экскурсии включает время на обед и трансфер из Витории и обратно
- Стоимость трансфера из других городов уточняйте дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Витории-Гастейс или Риохе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Риохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1429 туристов
Официальный русскоязычный гид-переводчик испанского принимающего турагентства. Изучая испанский язык в Институте Сервантеса в Москве, я много путешествовала по Испании, и так влюбилась в эту удивительную страну, что решила переехать сюда.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Хотим поблагодарить Наталью за отличную, интересную и вкусную:) экскурсию! Было очень познавательно - много интересной информации о Лагуардии (где мы жили) и окрестностях, а также стране Басков. Отлично подобранные бодеги
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Наш гид Наталья организовала нам тур очень профессионально с учётом наших интересов и возможностей. Рассказала все, что можно и более, причём интересно. Показала многое и очень красивое. Вино порекомендовала с учётом наших (разных) вкусов, всем понравилось. Порекомендовала где вкусно, аутентично и недорого поесть. В общем, нам ОЧЕНЬ понравилось.
Оценка - пять с плюсом.
Оценка - пять с плюсом.
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Н
Наташа очень хорошо разбирается во всех аспектах предмета - и в вине как таковом, в оттенках вкуса, деталях процесса, различии сортов, и в географии и истории Риохи. Очень полезны также оказались ее личные связи с владельцами и работниками бодег, которые мы посещали. Мы остались в полном восторге от экскурсии и очень рекомендуем ее всем.
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М
Спасибо за экскурсию. Было много интересного, содержательно, красивые места, вкусное вино)
Мы получили удовольствие! Надеемся вернуться)
Мы получили удовольствие! Надеемся вернуться)
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А
Потрясающая экскурсия, нам очень понравилось!)
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