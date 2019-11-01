3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

А если вам повезет приехать во время одного из многочисленных праздников Риохи — вы будете заворожены оригинальными местными традициями и колоритным фольклором, яркими красками, весельем и атмосферой настоящей испанской фиесты.
Культурно-исторический ландшафт Риохи и Путь Сантьяго, пролегающий через долину Риохи, выдвинуты в качестве кандидатов на объекты ЮНЕСКО. Риоха — завораживающий симбиоз холмистого ландшафта, сплошь засаженного виноградниками, старинных поселков, будто застывших во времени, и современной архитектуры 21 века. Регион, где традиции и передовые технологии создают одно из самых знаменитых вин в мире.
Программа
- Всего полчаса езды от Витории — и вы окажетесь в виноградном раю, залитом солнцем!
- Мы пересечем Сьерру Кантабрию, отделяющую Страну Басков от Риохи Алавесы, через ворота в Риоху — знаменитые Кончас де Аро, скалистое ущелье, где проложила себе путь река Эбро. На самой вершине одной из скал, образующих ущелье, красуется старинная часовня Сан Фелисес — это место было выбрано самими испанцами как «лучший уголок Испании 2014» по рейтингу Repsol.
- Лабастида Первый городок-крепость на нашем пути — Лабастида, название которого говорит само за себя — в прежние времена это был неприступный военный бастион на границе двух королевств. Исторический центр Лабастиды объявлен Охраняемым историко-художественным комплексом. Над городом на высоком холме доминирует базилика Санто Кристо в романском стиле. Мы совершим прогулку по старым районам городка — Ольмо и Мота, спустимся к ренессансной и барочной части города, от Арки Ларразуррия пройдем по главной улице, увидим дом, где останавливался Наполеон, выйдем на главную площадь города Пласа де ла Пас, знаменитую одним из рекордов Гиннеса, где осмотрим здание мэрии и церковь Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон — национальный памятник архитектуры, грандиозность которой поражает и контрастирует с размером самого городка. В ней находится самый большой в Стране Басков орган — участник летнего органного фестиваля. Завершим нашу прогулку по Лабастиде дегустацией местных пинчос с бокалом Риохи в одном из баров на главной улице города.
- Лагуардия Небольшой переезд по живописной дороге среди виноградников, во время которого вы сможете осмотреть дольмены эпохи неолита, и мы с вами в Лагуардии — винодельческой столице Риохи Алавесы. Этот укрепленный город-крепость на вершине холма в прежние времена это был городом-стражем на границе королевства Наварра, что отразилось в его названии. В город можно попасть через одни из множества ворот в древних крепостных стенах, окружающих поселение. Прогулка по узким улочкам города перенесет вас в средневековую сказку. По пути мы осмотрим старинные дома с рельефами родовых гербов, некоторым из которых около 800 лет! На главной площади Plaza Mayor вы увидите сразу два здания мэрии — старое 16 в. и новое 19 в., которое знаменито своими музыкальными часами с танцующими фигурками в национальных костюмах. Все подземелье города изрыто туннелями винных погребов, в один из которых можно заглянуть. Мы зайдем в церковь Санта Мария де лос Рейес (Santa Maria de los Reyes), которая скрывает настоящий шедевр поздней готики — грандиозный портал с полихромной росписью 17в. Поднимемся на Башню Абасиаль (Torre Abacial), откуда вам откроются прекрасные виды на долину Риохи с лоскутным одеялом виноградников в обрамлении величественных гор Сьерры Кантабрии. Далее мы с вами пройдем по главной улице, где летом на праздник Сан Хуан проходят забеги быков и выйдем к другой замечательной церкви города Сан Хуан, колокольня с бойницами и зубцами которой служат немыми свидетелями былой военной славы города.
- В завершение экскурсии вы сможете отобедать в одном из лучших ресторанов Лагуардии, где можно попробовать блюда традиционной риоханской кухни в сочетании с прекрасным местным вином.