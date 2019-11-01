3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

А если вам повезет приехать во время одного из многочисленных праздников Риохи — вы будете заворожены оригинальными местными традициями и колоритным фольклором, яркими красками, весельем и атмосферой настоящей испанской фиесты.

Культурно-исторический ландшафт Риохи и Путь Сантьяго, пролегающий через долину Риохи, выдвинуты в качестве кандидатов на объекты ЮНЕСКО. Риоха — завораживающий симбиоз холмистого ландшафта, сплошь засаженного виноградниками, старинных поселков, будто застывших во времени, и современной архитектуры 21 века. Регион, где традиции и передовые технологии создают одно из самых знаменитых вин в мире.

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