3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости

Потрясающие виноделие, история, архитектура, кухня и пейзажи знаменитого испанского региона
Во время экскурсии вы узнаете особенности плодородной долины Риохи, древние секреты виноделия и о всемирном успехе местных вин, прикоснетесь к истории и культуре региона, населенного со времен железного века, увидите
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прекрасные памятники романской и готической архитектуры, а также авангардные шедевры современных винодельческих хозяйств, насладитесь восхитительными пейзажами виноградников, реки Эбро и соленых лагун на фоне величественных горных цепей и откроете для себя превосходную риоханскую кухню в сопровождении вин DOC Rioja.

5
7 отзывов
Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости
Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости
Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости

Описание экскурсии

Культурно-исторический ландшафт Риохи и Путь Сантьяго, пролегающий через долину Риохи, выдвинуты в качестве кандидатов на объекты ЮНЕСКО. Риоха — завораживающий симбиоз холмистого ландшафта, сплошь засаженного виноградниками, старинных поселков, будто застывших во времени, и современной архитектуры 21 века. Регион, где традиции и передовые технологии создают одно из самых знаменитых вин в мире.

А если вам повезет приехать во время одного из многочисленных праздников Риохи, вы будете заворожены местными традициями и колоритным фольклором, яркими красками и атмосферой испанской фиесты.

Программа

Всего полчаса езды от Витории — и вы окажетесь в виноградном раю, залитом солнцем!

Мы пересечем Сьерру Кантабрию, отделяющую Страну Басков от Риохи Алавесы, через ворота в Риоху — знаменитые Кончас де Аро, скалистое ущелье, где проложила себе путь река Эбро. На самой вершине одной из скал, образующих ущелье, красуется старинная часовня Сан Фелисес — это место было выбрано самими испанцами как «лучший уголок Испании 2014» по рейтингу Repsol.

Лабастида

Первый городок-крепость на нашем пути — Лабастида, название которого говорит само за себя — в прежние времена это был неприступный военный бастион на границе двух королевств. Исторический центр Лабастиды объявлен Охраняемым историко-художественным комплексом. Над городом на высоком холме доминирует базилика Санто Кристо в романском стиле. Мы совершим прогулку по старым районам городка — Ольмо и Мота, спустимся к ренессансной и барочной части города, от Арки Ларразуррия пройдем по главной улице, увидим дом, где останавливался Наполеон, выйдем на главную площадь города Пласа де ла Пас, знаменитую одним из рекордов Гиннеса, где осмотрим здание мэрии и церковь Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон — национальный памятник архитектуры, грандиозность которой поражает и контрастирует с размером самого городка. В ней находится самый большой в Стране Басков орган — участник летнего органного фестиваля.

Лагуардия

Небольшой переезд по живописной дороге среди виноградников, и мы с вами в Лагуардии — винодельческой столице Риохи Алавесы. Этот укрепленный город-крепость на вершине холма в прежние времена это был городом-стражем на границе королевства Наварра, что отразилось в его названии.

В город можно попасть через одни из пяти ворот в древних крепостных стенах, окружающих поселение. Прогулка по узким улочкам города перенесет вас в средневековую сказку. По пути мы осмотрим старинные дома с рельефами родовых гербов, некоторым из которых около 800 лет!

На главной площади Plaza Mayor вы увидите сразу два здания мэрии — старое 16 в. и новое 19 в., которое знаменито своими музыкальными часами с танцующими фигурками в национальных костюмах. Все подземелье города изрыто туннелями винных погребов, в один из которых можно заглянуть.

Мы пройдём по главной улице, где летом на праздник Сан Хуан проходят забеги быков и выйдем к церкви Сан Хуан, которая служит немым свидетелем былой военной славы города. Также возможно посетить (по расписанию) церковь Санта Мария де лос Рейес, которая скрывает настоящий шедевр поздней готики — грандиозный портал с полихромной росписью 17 века.

С обзорной площадки вам откроются прекрасные виды на долину Риохи с лоскутным одеялом виноградников в обрамлении величественных гор Сьерры Кантабрии.

В завершение экскурсии вы сможете отобедать в одном из лучших ресторанов Лагуардии, где можно попробовать блюда традиционной риоханской кухни в сочетании с прекрасным местным вином.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит: посещение указанных в программе мест, трансфер по программе (из Витории и обратно).
  • Стоимость входных билетов в бодеги (от 20 евро, включая дегустацию от двух видов вина), еды и напитков оплачивается отдельно
  • Продолжительность экскурсии включает время на обед и трансфер из Витории и обратно.
  • Стоимость трансфера из других городов уточняйте дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Витории-Гастейс или Риохе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Риохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1429 туристов
Официальный русскоязычный гид-переводчик испанского принимающего турагентства. Изучая испанский язык в Институте Сервантеса в Москве, я много путешествовала по Испании, и так влюбилась в эту удивительную страну, что решила переехать сюда.
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Встречу вас в аэропорту, помогу разместиться в отеле, посоветую в выборе ресторанов и туристических маршрутов, покажу самые интересные места. Позабочусь, чтобы во время отдыха вы чувствовали себя комфортно и ощутили дух истинной Испании, с её неповторимым колоритом древней культуры, самобытных традиций и волшебной природы. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Елена
Мы были с Натальей на экскурсии "Чарующая Риоха" в октябре. В первую очередь мы хотели посетить известный на весь мир винодельческий регион. И он не обманул нащи ожидания, открыв свои
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виноградники в обрамлении живописных гор. На пути нам встречались многочисленные бодеги. Некоторые из них весьма выдающиеся в архитектурном отношении. В одной из бодег обнаружился очень интересный музей, демонстрирующий историю производства вина на протяжении нескольких поколений владельцев. Наталья со знанием дела пояснила нам технологический процесс производства, используемое оборудование, тонкости и нюансы различных сортов винограда и марок вина, Там же мы поучаствовали в дегустации. Помимо виноделия экскурсия была интересна посещением двух средневековых городов-крепостей. Особенно понравился Ла Гуардия своими старинными стенами и улочками, музыкальными часами на центральной площади, а также уникальным светящимся порталом церкви с вырезанными из камня скульптурными сюжетами. Наталья очень компетентный гид. Помимо комментариев к увиденному, мы получили от неё много информации об истории Риохи и страны Басков, о местных традициях и праздниках, об уникальном языке и культуре басков и многое другое. Благодарим Наталью и рекомендуем!

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Татьяна
Мы с Натальей ездили по маршруту "Чарующая Риоха". Посмотрели места, которые никогда бы не нашли. Видели, как выращивают виноград разных сортов и пробовали его. Узнали много удивительного о долине Риоха, о Стране Басков. Попробовали блюда местной кухни. Это был один из лучших дней, которые мы провели в Стране Басков! Он очень украсил нашу поездку.
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Г
Потрясающая, очень насыщенная, красивая экскурсия!
Наталья - очень профессиональный гид, помимо досконального владения материалом, очень приятная в общении, гостеприимная и готова во всем помочь!
Благодаря Наталье мы поняли, что надо обязательно вернуться!
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Елена
Хочется выразить огромную благодарность Наталье, которая произвела на нас очень позитивное впечатление. Грамотный, подающий интересно информацию гид, и просто приятный человек, с широким кругозором. Нам очень понравилось. Рекомендуем.
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В
Наталья - лучше всех, экскурсия не только интересная и познавательная, но мы еще и попробовали чудесные вина, наелись вкусняшек, повеселились от души и завели новых друзей:)) Рекомендуем!:))
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О
Мы были с Натальей на экскурсии "Чарующая Риоха" в октябре. Очень понравилась экскурсия. Первоклассный гид, интересно рассказывает, проявляет заинтересованность к клиенту. Рекомендую!
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