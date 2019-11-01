3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Испания
  2. Экскурсии

  3. Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости

Потрясающие виноделие, история, архитектура, кухня и пейзажи знаменитого испанского региона

Наталья
Задать вопрос
Наталья – ваш гид
Во время экскурсии вы узнаете особенности плодородной долины Риохи, древние секреты виноделия и о всемирном успехе местных вин, прикоснетесь к истории и культуре региона, населенного со времен железного века, увидите прекрасные памятники романской и готической архитектуры, а также авангардные шедевры современных винодельческих хозяйств, насладитесь восхитительными пейзажами виноградников, реки Эбро и соленых лагун на фоне величественных горных цепей и откроете для себя превосходную риоханскую кухню в сопровождении вин DOC Rioja.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча У вашего отеля в Витории-Гастейс или Риохе
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости
Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости

А если вам повезет приехать во время одного из многочисленных праздников Риохи — вы будете заворожены оригинальными местными традициями и колоритным фольклором, яркими красками, весельем и атмосферой настоящей испанской фиесты.

Культурно-исторический ландшафт Риохи и Путь Сантьяго, пролегающий через долину Риохи, выдвинуты в качестве кандидатов на объекты ЮНЕСКО. Риоха — завораживающий симбиоз холмистого ландшафта, сплошь засаженного виноградниками, старинных поселков, будто застывших во времени, и современной архитектуры 21 века. Регион, где традиции и передовые технологии создают одно из самых знаменитых вин в мире.

Программа

  • Всего полчаса езды от Витории — и вы окажетесь в виноградном раю, залитом солнцем!
  • Мы пересечем Сьерру Кантабрию, отделяющую Страну Басков от Риохи Алавесы, через ворота в Риоху — знаменитые Кончас де Аро, скалистое ущелье, где проложила себе путь река Эбро. На самой вершине одной из скал, образующих ущелье, красуется старинная часовня Сан Фелисес — это место было выбрано самими испанцами как «лучший уголок Испании 2014» по рейтингу Repsol.
  • Лабастида Первый городок-крепость на нашем пути — Лабастида, название которого говорит само за себя — в прежние времена это был неприступный военный бастион на границе двух королевств. Исторический центр Лабастиды объявлен Охраняемым историко-художественным комплексом. Над городом на высоком холме доминирует базилика Санто Кристо в романском стиле. Мы совершим прогулку по старым районам городка — Ольмо и Мота, спустимся к ренессансной и барочной части города, от Арки Ларразуррия пройдем по главной улице, увидим дом, где останавливался Наполеон, выйдем на главную площадь города Пласа де ла Пас, знаменитую одним из рекордов Гиннеса, где осмотрим здание мэрии и церковь Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон — национальный памятник архитектуры, грандиозность которой поражает и контрастирует с размером самого городка. В ней находится самый большой в Стране Басков орган — участник летнего органного фестиваля. Завершим нашу прогулку по Лабастиде дегустацией местных пинчос с бокалом Риохи в одном из баров на главной улице города.
  • Лагуардия Небольшой переезд по живописной дороге среди виноградников, во время которого вы сможете осмотреть дольмены эпохи неолита, и мы с вами в Лагуардии — винодельческой столице Риохи Алавесы. Этот укрепленный город-крепость на вершине холма в прежние времена это был городом-стражем на границе королевства Наварра, что отразилось в его названии. В город можно попасть через одни из множества ворот в древних крепостных стенах, окружающих поселение. Прогулка по узким улочкам города перенесет вас в средневековую сказку. По пути мы осмотрим старинные дома с рельефами родовых гербов, некоторым из которых около 800 лет! На главной площади Plaza Mayor вы увидите сразу два здания мэрии — старое 16 в. и новое 19 в., которое знаменито своими музыкальными часами с танцующими фигурками в национальных костюмах. Все подземелье города изрыто туннелями винных погребов, в один из которых можно заглянуть. Мы зайдем в церковь Санта Мария де лос Рейес (Santa Maria de los Reyes), которая скрывает настоящий шедевр поздней готики — грандиозный портал с полихромной росписью 17в. Поднимемся на Башню Абасиаль (Torre Abacial), откуда вам откроются прекрасные виды на долину Риохи с лоскутным одеялом виноградников в обрамлении величественных гор Сьерры Кантабрии. Далее мы с вами пройдем по главной улице, где летом на праздник Сан Хуан проходят забеги быков и выйдем к другой замечательной церкви города Сан Хуан, колокольня с бойницами и зубцами которой служат немыми свидетелями былой военной славы города.
  • В завершение экскурсии вы сможете отобедать в одном из лучших ресторанов Лагуардии, где можно попробовать блюда традиционной риоханской кухни в сочетании с прекрасным местным вином.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит: посещение указанных в программе мест, трансфер по программе (из Витории и обратно).
  • Стоимость входных билетов в бодеги (от 7 до 12 евро, включая дегустацию от 2-х видов вина), еды и напитков оплачивается отдельно.
  • Продолжительность экскурсии включает время на обед и трансфер из Витории и обратно.
  • Стоимость трансфера из других городов уточняйте дополнительно.
Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости
Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости
Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости
Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости
Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости
Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У вашего отеля в Витории-Гастейс или Риохе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Наталья
Наталья
Официальный русскоязычный гид-переводчик испанского принимающего турагентства. Изучая испанский язык в Институте Сервантеса в Москве, я много путешествовала по Испании, и так влюбилась в эту удивительную страну, что решила переехать сюда. Встречу вас в аэропорту, помогу разместиться в отеле, посоветую в выборе ресторанов и туристических маршрутов, покажу вам самые интересные места. Я позабочусь о том, чтобы во время своего отдыха вы чувствовали себя комфортно и ощутили дух истинной Испании, с ее неповторимым колоритом древней культуры, самобытных традиций и волшебной природы. Добро пожаловать!
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 ноября 2019
Хочется выразить огромную благодарность Наталье, которая произвела на нас очень позитивное впечатление. Грамотный, подающий интересно информацию гид, и просто приятный человек, с широким кругозором. Нам очень понравилось. Рекомендуем.
Татьяна
16 октября 2019
Мы с Натальей ездили по маршруту "Чарующая Риоха". Посмотрели места, которые никогда бы не нашли. Видели, как выращивают виноград разных сортов и пробовали его. Узнали много удивительного о долине Риоха, о Стране Басков. Попробовали блюда местной кухни. Это был один из лучших дней, которые мы провели в Стране Басков! Он очень украсил нашу поездку.
6 октября 2016
Замечательный экскурсовод! Познавательная, насыщенная экскурсия.
Наталья профессионал!
Очень рекомендуем.
Спасибо Вам!

Наталья проводит ещё 1 экскурсию

Виноградный рай Риохи Алавесы. Дегустационный турВиноградный рай Риохи Алавесы. Дегустационный турВиноградный рай Риохи Алавесы. Дегустационный тур
250 за экскурсию
5 часов
1 отзыв
Потрясающая природа, секреты винопроизводства и история одной из старейших бодег долины
Хотите отлично провести время и узнать больше о самом известном винном регионе Испании и его винах? Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по Риохе! Во время экскурсии вы посетите знаменитую винодельческую область Риоха Алавеса и увидите авангардный Город Вина «Marques de Riscal». Всего полчаса езды от Витории — и вы окажетесь в виноградном раю, залитом солнцем!

Обзорные экскурсии в Риохе

Винная РиохаВинная РиохаВинная Риоха
690 за экскурсию
8 часов
Секреты производства и дегустация знаменитых вин благодатного края
Риоха и вино — слова синонимы. Этот благодатный край живет виноделием. Во время экскурсии вы узнаете, что такое «бодега» и как производится риоханское вино по старой и по новой технологиям, сможете увидеть, потрогать и сфотографировать много интересных приспособлений для изготовления этого напитка.

Выбирайте и другие экскурсии в Риохе

ВсеИстория и архитектураИндивидуальныеОбзорныеНа автомобилеГастрономическиеЗа городом