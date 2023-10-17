3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Во время экскурсии вы узнаете особенности плодородной долины Риохи, древние секреты виноделия и о всемирном успехе местных вин, прикоснетесь к истории и культуре региона, населенного со времен железного века, увидите

прекрасные памятники романской и готической архитектуры, а также авангардные шедевры современных винодельческих хозяйств, насладитесь восхитительными пейзажами виноградников, реки Эбро и соленых лагун на фоне величественных горных цепей и откроете для себя превосходную риоханскую кухню в сопровождении вин DOC Rioja.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Культурно-исторический ландшафт Риохи и Путь Сантьяго, пролегающий через долину Риохи, выдвинуты в качестве кандидатов на объекты ЮНЕСКО. Риоха — завораживающий симбиоз холмистого ландшафта, сплошь засаженного виноградниками, старинных поселков, будто застывших во времени, и современной архитектуры 21 века. Регион, где традиции и передовые технологии создают одно из самых знаменитых вин в мире.

А если вам повезет приехать во время одного из многочисленных праздников Риохи, вы будете заворожены местными традициями и колоритным фольклором, яркими красками и атмосферой испанской фиесты.

Программа

Всего полчаса езды от Витории — и вы окажетесь в виноградном раю, залитом солнцем!

Мы пересечем Сьерру Кантабрию, отделяющую Страну Басков от Риохи Алавесы, через ворота в Риоху — знаменитые Кончас де Аро, скалистое ущелье, где проложила себе путь река Эбро. На самой вершине одной из скал, образующих ущелье, красуется старинная часовня Сан Фелисес — это место было выбрано самими испанцами как «лучший уголок Испании 2014» по рейтингу Repsol.

Лабастида

Первый городок-крепость на нашем пути — Лабастида, название которого говорит само за себя — в прежние времена это был неприступный военный бастион на границе двух королевств. Исторический центр Лабастиды объявлен Охраняемым историко-художественным комплексом. Над городом на высоком холме доминирует базилика Санто Кристо в романском стиле. Мы совершим прогулку по старым районам городка — Ольмо и Мота, спустимся к ренессансной и барочной части города, от Арки Ларразуррия пройдем по главной улице, увидим дом, где останавливался Наполеон, выйдем на главную площадь города Пласа де ла Пас, знаменитую одним из рекордов Гиннеса, где осмотрим здание мэрии и церковь Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон — национальный памятник архитектуры, грандиозность которой поражает и контрастирует с размером самого городка. В ней находится самый большой в Стране Басков орган — участник летнего органного фестиваля.

Лагуардия

Небольшой переезд по живописной дороге среди виноградников, и мы с вами в Лагуардии — винодельческой столице Риохи Алавесы. Этот укрепленный город-крепость на вершине холма в прежние времена это был городом-стражем на границе королевства Наварра, что отразилось в его названии.

В город можно попасть через одни из пяти ворот в древних крепостных стенах, окружающих поселение. Прогулка по узким улочкам города перенесет вас в средневековую сказку. По пути мы осмотрим старинные дома с рельефами родовых гербов, некоторым из которых около 800 лет!

На главной площади Plaza Mayor вы увидите сразу два здания мэрии — старое 16 в. и новое 19 в., которое знаменито своими музыкальными часами с танцующими фигурками в национальных костюмах. Все подземелье города изрыто туннелями винных погребов, в один из которых можно заглянуть.

Мы пройдём по главной улице, где летом на праздник Сан Хуан проходят забеги быков и выйдем к церкви Сан Хуан, которая служит немым свидетелем былой военной славы города. Также возможно посетить (по расписанию) церковь Санта Мария де лос Рейес, которая скрывает настоящий шедевр поздней готики — грандиозный портал с полихромной росписью 17 века.

С обзорной площадки вам откроются прекрасные виды на долину Риохи с лоскутным одеялом виноградников в обрамлении величественных гор Сьерры Кантабрии.

В завершение экскурсии вы сможете отобедать в одном из лучших ресторанов Лагуардии, где можно попробовать блюда традиционной риоханской кухни в сочетании с прекрасным местным вином.

Организационные детали