Все экскурсии в Риохе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Риохе – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 4 ⭐ отзыва, цены от €250. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Риохе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальный тур
5ч
€250
за 1-4 чел.
Виноградный рай Риохи Алавесы. Дегустационный тур
Потрясающая природа, секреты винопроизводства и история одной из старейших бодег долины
Индивидуальная экскурсия
5ч
€250
за 1-4 чел.
Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости
Потрясающие виноделие, история, архитектура, кухня и пейзажи знаменитого испанского региона
Последние отзывы «Экскурсии Риохи»
- ЕЕлена1 ноября 2019Хочется выразить огромную благодарность Наталье, которая произвела на нас очень позитивное впечатление. Грамотный, подающий интересно информацию гид, и просто приятный человек, с широким кругозором. Нам очень понравилось. Рекомендуем.
- ТТатьяна16 октября 2019Мы с Натальей ездили по маршруту "Чарующая Риоха". Посмотрели места, которые никогда бы не нашли. Видели, как выращивают виноград разных сортов и пробовали его. Узнали много удивительного о долине Риоха, о Стране Басков. Попробовали блюда местной кухни. Это был один из лучших дней, которые мы провели в Стране Басков! Он очень украсил нашу поездку.
- ООльга15 июля 2018Хотим поблагодарить Наталью за отличную, интересную и вкусную:) экскурсию! Было очень познавательно - много интересной информации о Лагуардии (где мы жили) и окрестностях, а также стране Басков. Отлично подобранные бодеги с интересными винами и хозяевами! Хорошо организован переезд из бодеги в бодегу, хотя нас было 5 человек и это требовало дополнительных усилий. Экскурсия пролетела на одном дыхании, хотя длилась практически целый день. С нами была дочь 12 лет и ей тоже понравилось, так как Наталья умело меняла места и рассказы так, что всем было интересно. Наталья ещё и очень отзывчивый человек- очень помогла нам с медицинской проблемой дочери, за что мы ей дополнительно крайне признательны. Всем рекомендуем Наталью как экскурсовода и человека! Ольга
- ЮЮлия6 октября 2016Замечательный экскурсовод! Познавательная, насыщенная экскурсия. Наталья профессионал. Очень рекомендуем. Спасибо Вам!