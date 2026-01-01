Найдено 3 экскурсии в Риохе на русском языке, цены от €254. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине 5 часов 7 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости Потрясающие виноделие, история, архитектура, кухня и пейзажи знаменитого испанского региона Начало: У вашего отеля в Витории-Гастейс или Риохе от €450 за всё до 4 чел. На машине 5 часов 5 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Виноградный рай Риохи Алавесы. Дегустационная экскурсия Потрясающая природа, секреты винопроизводства и история одной из старейших бодег долины Начало: У вашего отеля в Витории-Гастейс или Риохе от €450 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Столица Риохи: вино, тапас и путь Святого Иакова Погулять по Логроньо, попробовать каракатицу и узнать, как связаны паломники и настольная игра Начало: В Логроньо от €254 за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Риохе Самые популярные экскурсии в Риохе Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости; Виноградный рай Риохи Алавесы. Дегустационная экскурсия; Столица Риохи: вино, тапас и путь Святого Иакова. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Риохе в августе 2026 Сейчас в Риохе можно забронировать 3 экскурсии от 254 до 450. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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