Мы с Натальей ездили по маршруту "Чарующая Риоха". Посмотрели места, которые никогда бы не нашли. Видели, как выращивают виноград разных сортов и пробовали его. Узнали много удивительного о долине Риоха, о Стране Басков. Попробовали блюда местной кухни. Это был один из лучших дней, которые мы провели в Стране Басков! Он очень украсил нашу поездку.

О Ольга 5

Хотим поблагодарить Наталью за отличную, интересную и вкусную:) экскурсию! Было очень познавательно - много интересной информации о Лагуардии (где мы жили) и окрестностях, а также стране Басков. Отлично подобранные бодеги с интересными винами и хозяевами! Хорошо организован переезд из бодеги в бодегу, хотя нас было 5 человек и это требовало дополнительных усилий. Экскурсия пролетела на одном дыхании, хотя длилась практически целый день. С нами была дочь 12 лет и ей тоже понравилось, так как Наталья умело меняла места и рассказы так, что всем было интересно. Наталья ещё и очень отзывчивый человек- очень помогла нам с медицинской проблемой дочери, за что мы ей дополнительно крайне признательны. Всем рекомендуем Наталью как экскурсовода и человека! Ольга