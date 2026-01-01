Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости
Потрясающие виноделие, история, архитектура, кухня и пейзажи знаменитого испанского региона
Начало: У вашего отеля в Витории-Гастейс или Риохе
6 сен в 09:30
7 сен в 10:00
от €450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Виноградный рай Риохи Алавесы. Дегустационная экскурсия
Потрясающая природа, секреты винопроизводства и история одной из старейших бодег долины
Начало: У вашего отеля в Витории-Гастейс или Риохе
6 сен в 09:30
7 сен в 10:30
от €450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Столица Риохи: вино, тапас и путь Святого Иакова
Погулять по Логроньо, попробовать каракатицу и узнать, как связаны паломники и настольная игра
Начало: В Логроньо
3 сен в 14:00
21 окт в 11:00
от €254 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Риохе
Самые популярные экскурсии в Риохе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Риохе в августе 2026
Сейчас в Риохе можно забронировать 3 экскурсии от 254 до 450. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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