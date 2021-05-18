Полезная информация о Салоу
Что нужно знать о Салоу: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 2 экскурсии
Местное время в Салоу
22:3607
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇸 Испания
|Название города
|Салоу
|По-английски
|Salou
|Население города
|26 649 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Madrid
|Средняя высота
|6 м. от уровня моря
Где находится Салоу на карте
Календарь низких цен на туры в Салоу
Популярные экскурсии в Салоу
€
205
за чел.
Полюбоваться великолепным побережьем и изучить главное в Ницце, Монако, Сан-Ремо и Каннах
€
44
за чел.
Зеленые горы, каменные церквушки, старинные дома и выгодные покупки