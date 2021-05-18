Полезная информация о Салоу

Что нужно знать о Салоу: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 2 экскурсии
Местное время в Салоу
22:3607
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇸 Испания
Название городаСалоу
По-английскиSalou
Население города26 649 чел.
Часовой поясEurope/Madrid
Средняя высота6 м. от уровня моря

Где находится Салоу на карте

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