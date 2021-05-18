Всё о Сан-Педро-де-Алькантаре

Полезная информация о Сан-Педро-де-Алькантаре

Что нужно знать о Сан-Педро-де-Алькантаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Педро-де-Алькантаре
22:3613
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇸 Испания
Название городаСан-Педро-де-Алькантара
По-английскиSan Pedro de Alcantara
Население города34 922 чел.
Часовой поясEurope/Madrid
Средняя высота52 м. от уровня моря

Где находится Сан-Педро-де-Алькантара на карте