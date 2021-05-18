Полезная информация о Сан-Педро-де-Алькантаре
Что нужно знать о Сан-Педро-де-Алькантаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Педро-де-Алькантаре
22:3613
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇸 Испания
|Название города
|Сан-Педро-де-Алькантара
|По-английски
|San Pedro de Alcantara
|Население города
|34 922 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Madrid
|Средняя высота
|52 м. от уровня моря