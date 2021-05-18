Всё о Вальядолиде

Полезная информация о Вальядолиде

Что нужно знать о Вальядолиде: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Вальядолид, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Вальядолиде
21:3409
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇸 Испания
Название городаВальядолид
По-английскиValladolid
Столица регионаВальядолид является столицей региона
Население города317 864 чел.
АэропортВальядолид VLL
Часовой поясEurope/Madrid
Средняя высота702 м. от уровня моря

Где находится Вальядолид на карте

Вальядолид фото города
Вальядолид

Когда лучше лететь в Вальядолид

Расписание авиа-рейсов