Полезная информация о Вальядолиде
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Местное время в Вальядолиде
21:3409
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇸 Испания
|Название города
|Вальядолид
|По-английски
|Valladolid
|Столица региона
|Вальядолид является столицей региона
|Население города
|317 864 чел.
|Аэропорт
|Вальядолид VLL
|Часовой пояс
|Europe/Madrid
|Средняя высота
|702 м. от уровня моря
Где находится Вальядолид на карте
Вальядолид