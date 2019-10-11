Все экскурсии в Витория-Гастейсе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Витория-Гастейсе – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от €120. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Витория-Гастейсе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
9ч
€450
за 1-4 чел.
Гастрономические столицы Испании
Витория-Гастейс, Бургос и Логроньо — вкусы, памятники и традиции
Индивидуальная экскурсия
3ч
€200
за 1-4 чел.
Белая жемчужина Страны Басков — Салинас де Аньяна
Увлекательный дегустационный тур на выдающуюся соляную разработку Европы с неповторимым пейзажем
Индивидуальная экскурсия
2ч
€120
за 1-10 чел.
Витория-Гастейс — город для жизни! Обзорная экскурсия
Пешеходная прогулка по историческим достопримечательностям столицы Страны Басков
Последние отзывы «Экскурсии Витория-Гастейса»
- AAlgimanta11 октября 2019Spasibo.Konkretno, interesno.
- ИИрина9 июля 2019Слегка подвела погода, был дождь, но все было очень увлекательно. Спасибо Наталье!