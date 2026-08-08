Найдено 2 экскурсии в Витории-Гастейсе на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 2 часа 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Витория-Гастейс - город для жизни! Обзорная экскурсия Пешеходная прогулка по историческим достопримечательностям столицы Страны Басков Начало: Возле Кафедрального Собора Непорочной Девы от €200 за всё до 4 чел. На машине 3 часа Индивидуальная до 4 чел. Белая жемчужина Страны Басков - Салинас де Аньяна Из Витории-Гастейс - к древней соляной долине от €350 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Витории-Гастейсу Самые популярные экскурсии в Витории-Гастейсе Витория-Гастейс - город для жизни! Обзорная экскурсия; Белая жемчужина Страны Басков - Салинас де Аньяна. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2: Сколько стоит экскурсия по Витории-Гастейсу в августе 2026 Сейчас в Витории-Гастейсе можно забронировать 2 экскурсии от 200 до 350. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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