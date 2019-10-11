Экскурсии Витория-Гастейса

Все экскурсии в Витория-Гастейсе

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Витория-Гастейсе – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от €120. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Витория-Гастейсе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Гастрономические столицы Испании
Индивидуальная экскурсия
450
за 1-4 чел.
Гастрономические столицы Испании
Витория-Гастейс, Бургос и Логроньо — вкусы, памятники и традиции
Белая жемчужина Страны Басков — Салинас де Аньяна
Индивидуальная экскурсия
200
за 1-4 чел.
Белая жемчужина Страны Басков — Салинас де Аньяна
Увлекательный дегустационный тур на выдающуюся соляную разработку Европы с неповторимым пейзажем
Витория-Гастейс — город для жизни! Обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
5
2
120
за 1-10 чел.
Витория-Гастейс — город для жизни! Обзорная экскурсия
Пешеходная прогулка по историческим достопримечательностям столицы Страны Басков

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