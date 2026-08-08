Индивидуальная
до 4 чел.
Витория-Гастейс - город для жизни! Обзорная экскурсия
Пешеходная прогулка по историческим достопримечательностям столицы Страны Басков
Начало: Возле Кафедрального Собора Непорочной Девы
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Белая жемчужина Страны Басков - Салинас де Аньяна
Из Витории-Гастейс - к древней соляной долине
Завтра в 14:00
6 сен в 10:00
от €350 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Витории-Гастейсу
Самые популярные экскурсии в Витории-Гастейсе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Витории-Гастейсу в августе 2026
Сейчас в Витории-Гастейсе можно забронировать 2 экскурсии от 200 до 350. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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