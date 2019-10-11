2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Пешеходная прогулка по историческим достопримечательностям столицы Страны Басков

Наталья
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Наталья – ваш гид
Во время пешеходной экскурсии вы познакомитесь с загадочной столицей Эускади — Виторией-Гастейс — и, прогуливаясь по средневековым улицам, познакомитесь с историей города и узнаете, за что он получил титул «Зеленой Столицы Европы 2012», звание «Гастрономической Столицы Испании 2014» и вошел в Европейскую сеть Наполеоновских городов.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Возле Кафедрального Собора Непорочной Девы
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Витория-Гастейс — город для жизни! Обзорная экскурсия
Витория-Гастейс — город для жизни! Обзорная экскурсия

Программа

Гармоничный ансамбль средневековых улиц Старого Города в оригинальной форме «миндального ореха» Виктор Гюго назвал «совершенным готическим городом». И в наши дни он считается одним из самых красивых и хорошо сохранившихся на всем Севере Испании, где каждый камень на узких мощеных улочках хранит историю и легенды прошлого. Я познакомлю вас с главными достопримечательностями исторической части Витории-Гастейс, такими как площади Virgen Blanca и Plaza de España, новый кафедральный собор Maria Inmaculada и парк Флорида — ботанический сад в миниатюре, средневековые церкви San Pedro и San Vicente, дворцы и особняки знатных особ эпох ренессанса и модерна.

Вы увидите старый кафедральный собор Santa Maria, уникальный тем, что здесь можно наблюдать процесс реставрационных работ, которые привлекли внимание мировой общественности и известных писателей, таких как Пауло Коэльо и Кен Фоллет. Вы сможете прикоснуться к старой крепостной стене 11 века, в прекрасном состоянии дошедшей до наших дней, а также осмотреть оригинальные настенные картины — мурали, оживившие суровый готический облик города.

В завершение экскурсии при желании можно заглянуть в один из традиционных баров, где вы сможете попробовать изысканные миниатюрные закуски — пинчос с бокалом Чаколи или Риохи, а если вы проголодаетесь, вам понравится обед в уютном ресторанчике в историческом здании 15 века с меню традиционной баскской кухни с использованием соли из соляной долины Salinas de Añana.

Экскурсию также можно расширить посещением любого из интереснейших музеев города, таких как музейный комплекс «Bibat», который включает музей игральных карт Fournier и археологический музей, баскский музей современного «Artium», музей священного искусства Алавы, расположенный в алтаре нового кафедрального собора, музей изобразительных искусств, музей оружия Алавы и др.

Организационные детали

Данная экскурсия при желании может быть дополнена следующими вариантами отдыха (по предварительному заказу):

  • посещением знаменитой винодельческой области Риоха Алавеса (переезд в Риоху 30 мин. и экскурсия на винодельню 2 ч.), 100 евро.
  • посещением «белой жемчужиной Алавы» — соляной долины Salinas de Añana (переезд в Салинас де Аньяна 30 мин. и экскурсия по Соляной Долине 1,30 ч.), 80 евро.
Витория-Гастейс — город для жизни! Обзорная экскурсия
Витория-Гастейс — город для жизни! Обзорная экскурсия
Витория-Гастейс — город для жизни! Обзорная экскурсия
Витория-Гастейс — город для жизни! Обзорная экскурсия
Витория-Гастейс — город для жизни! Обзорная экскурсия
Витория-Гастейс — город для жизни! Обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Возле Кафедрального Собора Непорочной Девы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Официальный русскоязычный гид-переводчик испанского принимающего турагентства. Изучая испанский язык в Институте Сервантеса в Москве, я много путешествовала по Испании, и так влюбилась в эту удивительную страну, что решила переехать сюда. Встречу вас в аэропорту, помогу разместиться в отеле, посоветую в выборе ресторанов и туристических маршрутов, покажу вам самые интересные места. Я позабочусь о том, чтобы во время своего отдыха вы чувствовали себя комфортно и ощутили дух истинной Испании, с ее неповторимым колоритом древней культуры, самобытных традиций и волшебной природы. Добро пожаловать!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 октября 2019
Spasibo.Konkretno, interesno.
9 июля 2019
Слегка подвела погода, был дождь, но все было очень увлекательно. Спасибо Наталье!

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