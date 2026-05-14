2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Витория-Гастейс - город для жизни! Обзорная экскурсия
Пешеходная прогулка по историческим достопримечательностям столицы Страны Басков
Во время пешеходной экскурсии вы познакомитесь с загадочной столицей Эускади — Виторией-Гастейс — и, прогуливаясь по средневековым улицам, познакомитесь с историей города и узнаете, за что он получил титул «Зеленой Столицы Европы 2012», звание «Гастрономической Столицы Испании 2014» и вошел в Европейскую сеть Наполеоновских городов.
Гармоничный ансамбль средневековых улиц Старого Города в оригинальной форме «миндального ореха» Виктор Гюго назвал «совершенным готическим городом». И в наши дни он считается одним из самых красивых и хорошо сохранившихся на всем Севере Испании, где каждый камень на узких мощеных улочках хранит историю и легенды прошлого. Я познакомлю вас с главными достопримечательностями исторической части Витории-Гастейс, такими как площади Virgen Blanca и Plaza de España, новый кафедральный собор Maria Inmaculada и парк Флорида — ботанический сад в миниатюре, средневековые церкви San Pedro и San Vicente, дворцы и особняки знатных особ эпох ренессанса и модерна.
Вы увидите старый кафедральный собор Santa Maria, уникальный тем, что здесь можно наблюдать процесс реставрационных работ, которые привлекли внимание мировой общественности и известных писателей, таких как Пауло Коэльо и Кен Фоллет. Вы сможете прикоснуться к старой крепостной стене 11 века, в прекрасном состоянии дошедшей до наших дней, а также осмотреть оригинальные настенные картины — мурали, оживившие суровый готический облик города.
В завершение экскурсии при желании можно заглянуть в один из традиционных баров, где вы сможете попробовать изысканные миниатюрные закуски — пинчос с бокалом Чаколи или Риохи, а если вы проголодаетесь, вам понравится обед в уютном ресторанчике в историческом здании 15 века с меню традиционной баскской кухни с использованием соли из соляной долины Salinas de Añana.
Экскурсию также можно расширить посещением любого из интереснейших музеев города, таких как музейный комплекс «Bibat», который включает музей игральных карт Fournier и археологический музей, баскский музей современного «Artium», музей священного искусства Алавы, расположенный в алтаре нового кафедрального собора, музей изобразительных искусств, музей оружия Алавы и др.
Организационные детали
Данная экскурсия при желании может быть дополнена следующими вариантами отдыха (по предварительному заказу):
посещением знаменитой винодельческой области Риоха Алавеса (переезд в Риоху 30 мин. и экскурсия на винодельню 2 ч.), 100 евро.
посещением «белой жемчужиной Алавы» — соляной долины Salinas de Añana (переезд в Салинас де Аньяна 30 мин. и экскурсия по Соляной Долине 1,30 ч.), 80 евро.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Кафедрального Собора Непорочной Девы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Витории-Гастейсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1429 туристов
Официальный русскоязычный гид-переводчик испанского принимающего турагентства. Изучая испанский язык в Институте Сервантеса в Москве, я много путешествовала по Испании, и так влюбилась в эту удивительную страну, что решила переехать сюда. читать дальшеуменьшить
Встречу вас в аэропорту, помогу разместиться в отеле, посоветую в выборе ресторанов и туристических маршрутов, покажу самые интересные места. Позабочусь, чтобы во время отдыха вы чувствовали себя комфортно и ощутили дух истинной Испании, с её неповторимым колоритом древней культуры, самобытных традиций и волшебной природы. Добро пожаловать!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
У Натальи глубокие знания региона при этом легкая подача информации. Время на экскурсии пролетело незаметно. Плюс Наталья поделилась дополнительной информацией что посмотреть в регионе / о регионе. Очень рекомендую!
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И
Ирина
Слегка подвела погода, был дождь, но все было очень увлекательно. Спасибо Наталье!
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A
Algimanta
Spasibo.Konkretno, interesno.
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