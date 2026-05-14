2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Во время пешеходной экскурсии вы познакомитесь с загадочной столицей Эускади — Виторией-Гастейс — и, прогуливаясь по средневековым улицам, познакомитесь с историей города и узнаете, за что он получил титул «Зеленой Столицы Европы 2012», звание «Гастрономической Столицы Испании 2014» и вошел в Европейскую сеть Наполеоновских городов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Гармоничный ансамбль средневековых улиц Старого Города в оригинальной форме «миндального ореха» Виктор Гюго назвал «совершенным готическим городом». И в наши дни он считается одним из самых красивых и хорошо сохранившихся на всем Севере Испании, где каждый камень на узких мощеных улочках хранит историю и легенды прошлого. Я познакомлю вас с главными достопримечательностями исторической части Витории-Гастейс, такими как площади Virgen Blanca и Plaza de España, новый кафедральный собор Maria Inmaculada и парк Флорида — ботанический сад в миниатюре, средневековые церкви San Pedro и San Vicente, дворцы и особняки знатных особ эпох ренессанса и модерна.

Вы увидите старый кафедральный собор Santa Maria, уникальный тем, что здесь можно наблюдать процесс реставрационных работ, которые привлекли внимание мировой общественности и известных писателей, таких как Пауло Коэльо и Кен Фоллет. Вы сможете прикоснуться к старой крепостной стене 11 века, в прекрасном состоянии дошедшей до наших дней, а также осмотреть оригинальные настенные картины — мурали, оживившие суровый готический облик города.

В завершение экскурсии при желании можно заглянуть в один из традиционных баров, где вы сможете попробовать изысканные миниатюрные закуски — пинчос с бокалом Чаколи или Риохи, а если вы проголодаетесь, вам понравится обед в уютном ресторанчике в историческом здании 15 века с меню традиционной баскской кухни с использованием соли из соляной долины Salinas de Añana.

Экскурсию также можно расширить посещением любого из интереснейших музеев города, таких как музейный комплекс «Bibat», который включает музей игральных карт Fournier и археологический музей, баскский музей современного «Artium», музей священного искусства Алавы, расположенный в алтаре нового кафедрального собора, музей изобразительных искусств, музей оружия Алавы и др.

Организационные детали

Данная экскурсия при желании может быть дополнена следующими вариантами отдыха (по предварительному заказу):