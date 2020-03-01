Наталья проводит ещё 2 экскурсии

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  3. Белая жемчужина Страны Басков — Салинас де Аньяна

Увлекательный дегустационный тур на выдающуюся соляную разработку Европы с неповторимым пейзажем

Наталья
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Наталья – ваш гид
Во время этой увлекательной экскурсии я познакомлю вас с «белой жемчужиной Алавы» — Соляной Долиной Salinas de Añana, которая признана историко-художественным памятником национального масштаба, и недавно получила премию Europa Nostra.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Белая жемчужина Страны Басков — Салинас де Аньяна
Белая жемчужина Страны Басков — Салинас де Аньяна

Salinas de Añana

Соляные террасы, соединенные сетью деревянных каналов, по которым течет соленая вода, производят соль традиционным способом еще со времен Римской Империи. В настоящее время это одна из наиболее выдающихся и хорошо сохранившихся в Европе соляных разработок с неповторимым пейзажем из 5 000 соляных террас, половина из которых — действующие.

Программа

Во время экскурсии вы узнаете, что было на этом месте миллионы лет назад, посмотрите как добывают соль, и сможете попробовать себя в этом деле, а также продегустировать различные виды соли. А в заключение экскурсии сможете принять благотворные соляные ванны в соляном СПА под открытым небом.

После осмотра соляных террас мы можем прогуляться по поселку Салинас де Аньяна, в котором сохранилась средневековая застройка и особняки эпохи барокко.

По завершении экскурсии по желанию — обед в ресторане в историческом здании 16 века. Меню традиционной баскской кухни с использованием соли из Салинас де Аньяна.

Организационные детали

  • Стоимость входных билетов на соляные террасы (7-9 евро) и обед (15-20 евро) оплачивается отдельно.
  • Данная экскурсия при желании (по предварительному запросу) может быть дополнена экскурсией в расположенный поблизости средневековый замок Лос Варона, окутанный легендами о храбрых рыцарях, в жилом интерьере которого расположен музей с оригинальной экспозицией, посвященной истории этого старинного дворянского рода, до наших дней проживающего в нем. (переезд 20 мин) + экскурсия по замку 1 час. Стоимость — 80 евро для группы 1-4 человек.
Белая жемчужина Страны Басков — Салинас де Аньяна
Белая жемчужина Страны Басков — Салинас де Аньяна
Белая жемчужина Страны Басков — Салинас де Аньяна
Белая жемчужина Страны Басков — Салинас де Аньяна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Официальный русскоязычный гид-переводчик испанского принимающего турагентства. Изучая испанский язык в Институте Сервантеса в Москве, я много путешествовала по Испании, и так влюбилась в эту удивительную страну, что решила переехать сюда. Встречу вас в аэропорту, помогу разместиться в отеле, посоветую в выборе ресторанов и туристических маршрутов, покажу вам самые интересные места. Я позабочусь о том, чтобы во время своего отдыха вы чувствовали себя комфортно и ощутили дух истинной Испании, с ее неповторимым колоритом древней культуры, самобытных традиций и волшебной природы. Добро пожаловать!
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Наталья проводит ещё 2 экскурсии

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