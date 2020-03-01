Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Salinas de Añana

Соляные террасы, соединенные сетью деревянных каналов, по которым течет соленая вода, производят соль традиционным способом еще со времен Римской Империи. В настоящее время это одна из наиболее выдающихся и хорошо сохранившихся в Европе соляных разработок с неповторимым пейзажем из 5 000 соляных террас, половина из которых — действующие.

Программа

Во время экскурсии вы узнаете, что было на этом месте миллионы лет назад, посмотрите как добывают соль, и сможете попробовать себя в этом деле, а также продегустировать различные виды соли. А в заключение экскурсии сможете принять благотворные соляные ванны в соляном СПА под открытым небом.

После осмотра соляных террас мы можем прогуляться по поселку Салинас де Аньяна, в котором сохранилась средневековая застройка и особняки эпохи барокко.

По завершении экскурсии по желанию — обед в ресторане в историческом здании 16 века. Меню традиционной баскской кухни с использованием соли из Салинас де Аньяна.