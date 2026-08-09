Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Салинас-де-Аньана — одно из самых необычных мест Страны Басков и всей Испании. Соль здесь добывали ещё задолго до Римской империи. Причём не у моря, а из горных источников. Приглашаю вас увидеть в действии технологию, которой уже более 7 000 лет.
Попробовать разные виды соли, а при желании принять соляные ванны и отобедать в традиционном ресторане.
Попробовать разные виды соли, а при желании принять соляные ванны и отобедать в традиционном ресторане.
Описание экскурсии
Салинас де Аньяна
- Мы отправимся на одну из самых древних и хорошо сохранившихся соляных разработок в Европе
- Вы увидите технологию, которая остаётся неизменной тысячи лет: вода из солёных источников поднимается вручную по деревянным акведукам, разливается по террасам, солнце делает своё дело, а работники собирают кристаллы вручную деревянными инструментами
- Полюбуетесь неповторимым пейзажем из 5 000 соляных террас, половина из которых — действующие
- Узнаете, что было на это месте миллионы лет назад
- Продегустируете разные виды соли и при желании примете ванну в соляном СПА под открытым небом
Обед в традиционном ресторане
- Мы прогуляемся в соседний посёлок, где сохранилась средневековая застройка и особняки эпохи барокко
- Пообедаем в традиционном ресторане баскской кухни с использованием соли из Салинас де Аньяна
Средневековый замок (по желанию)
Дополним программу поездкой в средневековый замок Лос Варона. Он окутан легендами о храбрых рыцарях. До сих пор здесь живут представители старинного дворянского рода, и вы сможете побывать у них в гостях и увидеть экспозицию, посвящённую истории фамили
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
- Дополнительно оплачиваются билеты на соляные террасы ~€7–9 за чел. и обед ~€15–20 за главное блюдо
- Поездка в замок — по желанию. Переезд займёт около 20 минут, экскурсия по замку — 1 час. Стоимость — €80 за группу 1–4 чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Витории-Гастейсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1429 туристов
Официальный русскоязычный гид-переводчик испанского принимающего турагентства. Изучая испанский язык в Институте Сервантеса в Москве, я много путешествовала по Испании, и так влюбилась в эту удивительную страну, что решила переехать сюда.
Похожие экскурсии на «Белая жемчужина Страны Басков - Салинас де Аньяна»
Индивидуальная
до 4 чел.
Витория-Гастейс - город для жизни! Обзорная экскурсия
Пешеходная прогулка по историческим достопримечательностям столицы Страны Басков
Начало: Возле Кафедрального Собора Непорочной Девы
Сегодня в 15:30
15 авг в 10:00
от €200 за всё до 4 чел.
от €350 за экскурсию