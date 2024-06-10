Найдено 3 экскурсии в категории « Фотопрогулки » в Алассио на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

Фотопрогулка 2 часа Фото-экскурсия «Алассио от А до Я» Начало: По договорённости «Фото-экскурсия “Алассио от А до Я” - это увлекательная экскурсия, которая позволит вам провести время в прекрасном городе, воспоминания о котором вы увезете с собой в фотографиях или фото-книгах» € 120 за человека Фотопрогулка 2 часа Фото-прогулка «Алассио на рассвете» Начало: Place «Программа: Фото-прогулка на рассвете длится около 2-х часов и включает в себя завтрак с панорамным видом, посещение 3-х главных достопримечательностей города» Расписание: Каждый день на рассвете € 80 за всё до 2 чел. Фотопрогулка 5 часов Фото-экскурсия «Буссана - путешествие во времени» Начало: Алассио «Программа: Фото-экскурсия длится около 5-и часов, мы вас забираем из гостиницы на автомобиле премиум класса, около 40 минут нам понадобиться, чтобы добраться до места экскурсии» € 60 за человека Другие экскурсии Алассио

Ответы на вопросы от путешественников по Алассио в категории «Фотопрогулки»

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