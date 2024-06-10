Фотопрогулка
2 часа
Фото-экскурсия «Алассио от А до Я»
Начало: По договорённости
«Фото-экскурсия “Алассио от А до Я” - это увлекательная экскурсия, которая позволит вам провести время в прекрасном городе, воспоминания о котором вы увезете с собой в фотографиях или фото-книгах»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€120 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фото-прогулка «Алассио на рассвете»
Начало: Place
«Программа: Фото-прогулка на рассвете длится около 2-х часов и включает в себя завтрак с панорамным видом, посещение 3-х главных достопримечательностей города»
Расписание: Каждый день на рассвете
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€80 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фото-экскурсия «Буссана - путешествие во времени»
Начало: Алассио
«Программа: Фото-экскурсия длится около 5-и часов, мы вас забираем из гостиницы на автомобиле премиум класса, около 40 минут нам понадобиться, чтобы добраться до места экскурсии»
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
€60 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Алассио в категории «Фотопрогулки»
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