5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Осматривая неповторимые дома с купольной крышей, «труллы», вы узнаете, как их строили без применения раствора, скрепляющего каменные блоки. Откроете секрет удивительной долговечности и услышите о том, как и для чего преднамеренно разрушали все строения в поселении. Я расскажу о давних феодальных временах, семье Аквавива и ее налоговых хитростях, заговоре крестьян, помощи короля Фердинанда IV и дальнейшем развитии Альберобелло. В результате, перед вами проплывет вся история необычных домов, ставших одной из визитных карточек Апулии.
Современный Альберобелло
Познакомившись с прошлым колоритных домиков, включенных в список ЮНЕСКО, вы узнаете, что происходит с ними сегодня, в каких районах люди продолжает жить в труллах, а где их полностью трансформировали в коммерческую площадку. Увидите множество симпатичных сувенирных лавок, кафе, ресторанов и гостиниц. А по пути я посоветую отличные заведения, где вы сможете попробовать местные продукты — традиционные сладости из миндаля, а также вина и другие напитки юго-восточной Италии.
Организационные детали
Встречаемся в Альберобелло. Если вам понадобится организовать трансфер из Бари, я могу с этим помочь. Стоимость уточняйте, пожалуйста, при бронировании.
Дополнительных расходов по пути, за исключением личных трат на дегустации и сувениры, не предусмотрено.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Piazza del Popolo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Альберобелло
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 474 туристов
Здравствуйте, меня зовут Алина. В Италию я приехала с одним чемоданом в 2004 году, не зная языка и не имея знакомых. Сейчас у меня итальянское гражданство и свой туристический бизнес, читать дальшеуменьшить
за плечами учеба в университете Бари на кафедре искусствоведения. Я — автор путеводителя по Бари, преподаватель экскурсоведения на курсах подготовки гидов, художник и начинающий скульптор. Все мои знания, умения, оптимизм, а главное, любовь к этому замечательному краю — к вашим услугам! Разработанные мной экскурсии придумывались и выверялись годами, они базируются на знаниях искусствоведа, местного жителя и, конечно, ваших вопросах, интересах и пожеланиях, которые я очень старательно изучаю уже не один год. Гарантирую — будет интересно! Помимо сувениров и фотографий, вы увезете домой массу впечатлений, воспоминаний и, надеюсь, любовь к теплому морю и ласковому солнцу юга Италии.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
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Светлана
Еще на этапе планирования нашего путешествия, заказав экскурсию в Альберобелло и прочитав ее описание, мы приняли решение остановиться именно в этом городе, в трулло - и это было очень правильное читать дальшеуменьшить
решение! В первый же день мы встретились с Алиной возле нашего домика и услышали потрясающий рассказ об истории и легендах этого места. Алина потрясающий гид, очень грамотный и интересный рассказчик, мвршрут спланирован до мелочей, с удовольствием отвечает на все вопросы. Посоветовала места, куда еще можно поехать и что интересное можно увидеть. Также рассказала о местных традиционных блюдах, которые обязательно надо попробовать). Очень благодарны Алине за прекрасно проведенное время, за эмоции и впечатления, которые останутся с нами надолго!
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О
Оксана
Благодарим за экскурсию, все понравилось, увидели сказочные домики и услышали не менее сказочную историю о них. Алина очень отзывчивая и ответила на миллион наших вопросов! А еще у нее есть авторская книга Путеводитель по Бари, которая очень помогла нам в момент прогулки по городу Бари, книга написана очень понятным и легким языком! Еще раз спасибо и до новых встреч!
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Елена
Добрый день, хочу сказать много тёплых слов Алине, благодарю вас за экскурсию. Это было потрясающе, великолепно, сказочно. Алина грамотно составила маршрут, все подробно с планом постройки труллов все рассказала, показала, обратила внимание на детали и сделала отличные фото!!!! СПАСИБО
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Ю
Юлия
Очень понравилась экскурсия по Альберобелло! Алина интересно рассказывала историю региона, посетили несколько интересных местных магазинчиков, всем рекомендуем эту экскурсию!
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М
Марина
Экскурсия понравилась, Алина интересный рассказчик и знающий экскурсовод. Экскурсия прошла легко и интересно.
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M
Marina
Экскурсия в Альберобелло понравилась, прошла легко, было интересно и познавательно. Спасибо гиду!
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