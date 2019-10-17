5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Альберобелло — город сказочных домиков «труллов»

Открыть историю самых необыкновенных и колоритных строений Южной Италии

Алина
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Алина – ваш гид
В часе езды от Бари есть городок, будто сошедший со страниц сказки.

На прогулке по историческим районам вы зайдете в традиционный «трулло», откроете секрет кладки без раствора, узнаете, как и для чего разрушали строения, увидите причудливую церковь, а также попробуете местные сладости, ликеры и вина.
110 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
4.6
Альберобелло — город сказочных домиков «труллов»
Альберобелло — город сказочных домиков «труллов»

Что вас ожидает

История чудо-домиков
Осматривая неповторимые дома с купольной крышей, «труллы», вы узнаете, как их строили без применения раствора, скрепляющего каменные блоки. Откроете секрет удивительной долговечности и услышите о том, как и для чего преднамеренно разрушали все строения в поселении. Я расскажу о давних феодальных временах, семье Аквавива и ее налоговых хитростях, заговоре крестьян, помощи короля Фердинанда IV и дальнейшем развитии Альберобелло. В результате, перед вами проплывет вся история необычных домов, ставших одной из визитных карточек Апулии.

Современный Альберобелло
Познакомившись с прошлым колоритных домиков, включенных в список ЮНЕСКО, вы узнаете, что происходит с ними сегодня, в каких районах люди продолжает жить в труллах, а где их полностью трансформировали в коммерческую площадку. Увидите множество симпатичных сувенирных лавок, кафе, ресторанов и гостиниц. А по пути я посоветую отличные заведения, где вы сможете попробовать местные продукты — традиционные сладости из миндаля, а также вина и другие напитки юго-восточной Италии.

Организационные детали

  • Встречаемся в Альберобелло. Если вам понадобится организовать трансфер из Бари, я могу с этим помочь. Стоимость уточняйте, пожалуйста, при бронировании.
  • Дополнительных расходов по пути, за исключением личных трат на дегустации и сувениры, не предусмотрено.
Альберобелло — город сказочных домиков «труллов»
Альберобелло — город сказочных домиков «труллов»
Альберобелло — город сказочных домиков «труллов»
Альберобелло — город сказочных домиков «труллов»
Альберобелло — город сказочных домиков «труллов»
Альберобелло — город сказочных домиков «труллов»
Альберобелло — город сказочных домиков «труллов»
Альберобелло — город сказочных домиков «труллов»
Альберобелло — город сказочных домиков «труллов»
Альберобелло — город сказочных домиков «труллов»
Альберобелло — город сказочных домиков «труллов»
Альберобелло — город сказочных домиков «труллов»
Альберобелло — город сказочных домиков «труллов»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алина
Алина
Здравствуйте, меня зовут Алина. В Италию я приехала с одним чемоданом в 2004 году, не зная языка и не имея знакомых. Сейчас у меня итальянское гражданство и свой туристический бизнес, за плечами учеба в университете Бари на кафедре искусствоведения. Я — автор путеводителя по Бари, преподаватель экскурсоведения на курсах подготовки гидов, художник и начинающий скульптор. Все мои знания, умения, оптимизм, а главное, любовь к этому замечательному краю — к вашим услугам! Разработанные мной экскурсии придумывались и выверялись годами, они базируются на знаниях искусствоведа, местного жителя и, конечно, ваших вопросах, интересах и пожеланиях, которые я очень старательно изучаю уже не один год. Гарантирую — будет интересно! Помимо сувениров и фотографий, вы увезете домой массу впечатлений, воспоминаний и, надеюсь, любовь к теплому морю и ласковому солнцу юга Италии.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 октября 2019
Экскурсия в Альберобелло понравилась, прошла легко, было интересно и познавательно. Спасибо гиду!
29 сентября 2019
Экскурсия понравилась, Алина интересный рассказчик и знающий экскурсовод. Экскурсия прошла легко и интересно.
26 июля 2019
Очень понравилась экскурсия по Альберобелло! Алина интересно рассказывала историю региона, посетили несколько интересных местных магазинчиков, всем рекомендуем эту экскурсию!
7 июля 2019
Все понравилось. Прогулка замечательная. Алина, спасибо большое!
12 мая 2019
Альберобелло сказочный город. Потрясающая атмосфера. Интересна история появления данного города. Не хватило в экскурсии интересных моментов, рассказов о жизни горожан в эпоху его создания и в настоящее время.

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Вы погуляете по старинным улочкам Альберобелло и раскроете тайны милых «трулли», которые удивят вас оригинальностью и фантастическим видом. Я расскажу о таинственных символах на их куполах и необычной истории местной архитектуры.

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