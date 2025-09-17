5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Альберобелло, расположенный в часе езды от Бари, приглашает на экскурсию по сказочным домикам «труллам». Во время прогулки можно узнать, как строили эти уникальные сооружения без раствора, и услышать историю их разрушений. Городок славится не только архитектурой, но и местными сладостями, ликерами и винами, которые можно попробовать. Современный Альберобелло - это сочетание исторического наследия и живой атмосферы с кафе, ресторанами и сувенирными лавками

Описание экскурсии

История чудо-домиков

Осматривая неповторимые дома с купольной крышей, «труллы», вы узнаете, как их строили без применения раствора, скрепляющего каменные блоки. Откроете секрет удивительной долговечности и услышите о том, как и для чего преднамеренно разрушали все строения в поселении. Я расскажу о давних феодальных временах, семье Аквавива и ее налоговых хитростях, заговоре крестьян, помощи короля Фердинанда IV и дальнейшем развитии Альберобелло. В результате, перед вами проплывет вся история необычных домов, ставших одной из визитных карточек Апулии.

Современный Альберобелло

Познакомившись с прошлым колоритных домиков, включенных в список ЮНЕСКО, вы узнаете, что происходит с ними сегодня, в каких районах люди продолжает жить в труллах, а где их полностью трансформировали в коммерческую площадку. Увидите множество симпатичных сувенирных лавок, кафе, ресторанов и гостиниц. А по пути я посоветую отличные заведения, где вы сможете попробовать местные продукты — традиционные сладости из миндаля, а также вина и другие напитки юго-восточной Италии.

Организационные детали