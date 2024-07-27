Городок труллей Альберобелло перенесёт вас в сказку! За чашечкой перечного кофе вы узнаете факты об этом удивительном месте, которых нет в Википедии и путеводителях.Прогулка по двум районам города, посещение единственной

в мире церкви в форме трулло, панорама города с крыши и общение с местными жителями создадут незабываемую атмосферу. Вы увидите дом «Casa d’amore», символ освобождения от феодального гнёта, и Базилику, где хранятся христианские святыни. Погружение в историю и культуру Альберобелло гарантировано

Описание экскурсии

Мы посетим оба района Альберобелло: Айя Пиккола и Монти

Заглянем в перечный домик трулло, где попробуем уникальный кофе с перцем (такой готовят только тут!) и полюбуемся панорамой города с крыши

Дойдём до Базилики, где хранятся христианские святыни

Посмотрим на дом Casa d’amore, который стал символом освобождения от феодального гнёта

Посетим единственную в мире церковь в форме трулло

Пообщаемся с местными жителями и сделаем красивые фотографии

Во время прогулки мы перелистнём страницы истории и окажемся в конце 15 века. Поговорим о том, как и почему возник городок Альберобелло с удивительными домиками, построенными методом сухой кладки. Я расскажу, когда и почему бывшая дубовая роща превратилась в памятник ЮНЕСКО, а также про коварство местных феодалов и про мужество крестьян.

Организационные детали