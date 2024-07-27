Городок труллей Альберобелло перенесёт вас в сказку! За чашечкой перечного кофе вы узнаете факты об этом удивительном месте, которых нет в Википедии и путеводителях.
Прогулка по двум районам города, посещение единственной
Прогулка по двум районам города, посещение единственной
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные трулли
- ☕ Перечный кофе
- 🏰 Исторические факты
- 📸 Панорама города
- ⛪ Церковь в форме трулло
- 👥 Общение с местными жителями
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Айя Пиккола
- Монти
- Перечный домик трулло
- Базилика святых Косьмы и Дамиана
- Casa d’amore
- Церковь в форме трулло
Описание экскурсии
- Мы посетим оба района Альберобелло: Айя Пиккола и Монти
- Заглянем в перечный домик трулло, где попробуем уникальный кофе с перцем (такой готовят только тут!) и полюбуемся панорамой города с крыши
- Дойдём до Базилики, где хранятся христианские святыни
- Посмотрим на дом Casa d’amore, который стал символом освобождения от феодального гнёта
- Посетим единственную в мире церковь в форме трулло
- Пообщаемся с местными жителями и сделаем красивые фотографии
Во время прогулки мы перелистнём страницы истории и окажемся в конце 15 века. Поговорим о том, как и почему возник городок Альберобелло с удивительными домиками, построенными методом сухой кладки. Я расскажу, когда и почему бывшая дубовая роща превратилась в памятник ЮНЕСКО, а также про коварство местных феодалов и про мужество крестьян.
Организационные детали
- При необходимости организую трансфер из любого города — стоимость уточняйте в переписке
- Отдельно (по желанию) оплачивается кофе — €3,5. Такой готовят только в Альберобелло, поэтому рекомендую его попробовать
- Во время прогулки мы посещаем домики трулло и по желанию гостей Базилику святых Косьмы и Дамиана. Вход везде бесплатный
- Программа подойдёт участникам всех возрастов. Для маленьких детей желательно взять с собой коляску, чтобы не устали
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Альберобелло
Очень буонджорно! Я Наталья, туристический гид по Апулии и Базиликате (Матера). Более 24 лет живу в Италии и 15 лет работаю лицензированный гидом. Покажу вам южную Италию глазами местного жителя, ведь за эти годы я собрала всё самое лучшее, что есть на каблучке итальянского сапога: солнце, южный вкусный воздух, прекрасное море и потрясающие рецепты местных блюд.Задать вопрос
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