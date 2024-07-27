Альберобелло: путешествие в сказку

Городок труллей перенесёт вас в сказку! Узнайте факты об Альберобелло, которых нет в путеводителях, и насладитесь уникальным кофе с перцем
Городок труллей Альберобелло перенесёт вас в сказку! За чашечкой перечного кофе вы узнаете факты об этом удивительном месте, которых нет в Википедии и путеводителях.

Прогулка по двум районам города, посещение единственной
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в мире церкви в форме трулло, панорама города с крыши и общение с местными жителями создадут незабываемую атмосферу.

Вы увидите дом «Casa d’amore», символ освобождения от феодального гнёта, и Базилику, где хранятся христианские святыни. Погружение в историю и культуру Альберобелло гарантировано

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальные трулли
  2. ☕ Перечный кофе
  3. 🏰 Исторические факты
  4. 📸 Панорама города
  5. ⛪ Церковь в форме трулло
  6. 👥 Общение с местными жителями
Альберобелло: путешествие в сказку
Альберобелло: путешествие в сказку
Альберобелло: путешествие в сказку
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Айя Пиккола
  • Монти
  • Перечный домик трулло
  • Базилика святых Косьмы и Дамиана
  • Casa d’amore
  • Церковь в форме трулло

Описание экскурсии

  • Мы посетим оба района Альберобелло: Айя Пиккола и Монти
  • Заглянем в перечный домик трулло, где попробуем уникальный кофе с перцем (такой готовят только тут!) и полюбуемся панорамой города с крыши
  • Дойдём до Базилики, где хранятся христианские святыни
  • Посмотрим на дом Casa d’amore, который стал символом освобождения от феодального гнёта
  • Посетим единственную в мире церковь в форме трулло
  • Пообщаемся с местными жителями и сделаем красивые фотографии

Во время прогулки мы перелистнём страницы истории и окажемся в конце 15 века. Поговорим о том, как и почему возник городок Альберобелло с удивительными домиками, построенными методом сухой кладки. Я расскажу, когда и почему бывшая дубовая роща превратилась в памятник ЮНЕСКО, а также про коварство местных феодалов и про мужество крестьян.

Организационные детали

  • При необходимости организую трансфер из любого города — стоимость уточняйте в переписке
  • Отдельно (по желанию) оплачивается кофе — €3,5. Такой готовят только в Альберобелло, поэтому рекомендую его попробовать
  • Во время прогулки мы посещаем домики трулло и по желанию гостей Базилику святых Косьмы и Дамиана. Вход везде бесплатный
  • Программа подойдёт участникам всех возрастов. Для маленьких детей желательно взять с собой коляску, чтобы не устали

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Альберобелло

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеНа выходные

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