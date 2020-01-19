Отзыв на: Волшебный Альберобелло О Ольга 5 Земфира - замечательный гид! Экскурсия была интересной, познавательной, узнали много нового, несмотря на то, что приехали подготовленными и начитанными об этом удивительном городе. А город действительно удивителен - такого нет нигде в мире! С Земфирой у нас была не просто экскурсия, а прекрасная прогулка по Альберобелло - медленно, не торопясь, прошли весь город, заходя в самые интересные места города. Земфира прекрасно владеет материалом и интересно его преподносит. Мы очень рады, что взяли экскурсию именно у нее.

Отзыв на: Волшебный Альберобелло В Виктория 5 Посетили экскурсию по сказочному городу Альберобелло. Поскольку ничего подобного прежде не видели, было интересно гулять и осматривать город именно со знающим гидом. Земфира очень интересно рассказала историю этих домиков, развеяла некоторые мифы про их строительство, провела нетолько популярными туристическими тропами, но и показала другие районы города, подсказала где лучше покупать сувениры, чтобы не переплатить, где посмотреть на город сверху и еще много интересного. В конце экскурсии отвела нашу семью в отличнейший ресторан. Экскурсию рекомендую.

Отзыв на: Волшебный Альберобелло Н Наталья 5 Большая благодарность Земфире за проведённую индивидуальную экскурсию по Альберобелло, она открытая, позитивная и Интересная. Подача информации легкая и понятная, уделила нам время столько сколько нам было необходимо:) ещё раз благодарю Земфира! С наилучшими, Борис и Наталья

Отзыв на: Альберобелло — город сказочных домиков «труллов» M Marina 5 Экскурсия в Альберобелло понравилась, прошла легко, было интересно и познавательно. Спасибо гиду!

Отзыв на: Альберобелло — город сказочных домиков «труллов» М Марина 5 Экскурсия понравилась, Алина интересный рассказчик и знающий экскурсовод. Экскурсия прошла легко и интересно.