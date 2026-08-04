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этом городе, в трулло - и это было очень правильное решение! В первый же день мы встретились с Алиной возле нашего домика и услышали потрясающий рассказ об истории и легендах этого места. Алина потрясающий гид, очень грамотный и интересный рассказчик, мвршрут спланирован до мелочей, с удовольствием отвечает на все вопросы. Посоветовала места, куда еще можно поехать и что интересное можно увидеть. Также рассказала о местных традиционных блюдах, которые обязательно надо попробовать). Очень благодарны Алине за прекрасно проведенное время, за эмоции и впечатления, которые останутся с нами надолго!