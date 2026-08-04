Индивидуальная
Волшебный Альберобелло
Прогулка по Альберобелло раскроет перед вами удивительные трулли, их историю и символику. Погрузитесь в атмосферу старинного города и узнайте его секреты
Начало: На центральной площади
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от €150 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Альберобелло: путешествие в сказку
Прогуляться по историческому центру среди домиков трулло и попробовать перечный кофе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Альберобелло - город сказочных домиков «труллов»
В часе езды от Бари находится Альберобелло, городок с уникальными домиками «труллами». Узнайте их историю, секреты строительства и попробуйте местные лакомства
Начало: Piazza del Popolo
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от €180 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Альберобелло - город «карточных» домов трулло
Начало: Площадь дель Пополо
Расписание: Ежедневно в 11:15, 15:45
€50 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Альберобелло: самая необычная деревня Италии
Начало: Via Indipendenza, 25, Alberobello, Città metropoli...
€200 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия Альберобелло
Начало: Ваш отель
Расписание: экскурсия проводится ежедневно, в любое удобное для вас время. Продолжительность экскурсии 2 часа
€100 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Альберобелло: история, легенды и христианские святыни
Начало: Виа Данте, Альберобелло
Расписание: По договоренности
€161.50
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Альберобелло и Матера - две жемчужины за один день
Откройте для себя Альберобелло и Матеру за один день. Уникальные трулло и скальные города ждут вас в этом захватывающем путешествии
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
28 авг в 09:00
29 авг в 09:00
€420 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Экскурсия понравилась.
Все было четко, структурировано, маршрут выстроен грамотно.
Все было четко, структурировано, маршрут выстроен грамотно.
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Прекрасно прошла экскурсия, спасибо огромное!!! Дети все запомнили, воодушевленные, счастливые!!! Подача материала о жизни и истории этого чудесного, сказочного городка невероятно интересная!!!
+2
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И
Земфира очень любовно рассказала нам об Альберобелло - секреты строительства белых домиков, почему на них бывают странные знаки, привела нас к своим знакомым на крышу трулли. Одним словом, дождливый вечер в ноябре стал для нас теплым и уютным!
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В
Спасибо Земфире за отличную экскурсию! Нам всем (семья с двумя детьми) очень понравилось. Городок просто волшебный 🔥
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Л
Гид Земфира покорила нас с мужем своей эрудицией, добрым, жизнеутверждающим отношением к свому делу, к нам, туристам. Очень приятно провели
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Еще на этапе планирования нашего путешествия, заказав экскурсию в Альберобелло и прочитав ее описание, мы приняли решение остановиться именно в
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А
Смело рекомендуем Земфиру, отличный рассказчик, интересная,экскурсия!
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К
Все прошло отлично! Рекомендуем! И скорректировать маршрут и подстроиться под настроение и просто замечательная умная беседа с Натальей!!) 5 баллов, можно смело брать!
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М
Земфира,огромное спасибо за столь интересную экскурсию!! Экскурсия подготовлена человеком с глубокими знаниями истории города,с прекрасной эмоциональной составляющей!!!Спасибо за знакомство с очень хорошим человеком,самой богатой женщиной Альберабелло,доброта,которой придала особое,домашнее чувство нашему знакомству с Альберобелло
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m
Спасибо Наталье за чудесно проведенное время! Было не только занятно, но и вкусно. Мы попробовали и увидели многое, что могли бы пройти мимо если бы не гид. Также мы получили ценные рекомендации для продолжения нашего путешествия.
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Всего 37 отзывов в Альберобелло
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Ответы на вопросы от путешественников по Альберобелло
Самые популярные экскурсии в Альберобелло
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