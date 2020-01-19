Все экскурсии в Альберобелло
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Альберобелло – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 8 ⭐ отзывов, цены от €60. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Альберобелло почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€60
за 1-7 чел.
Обзорная экскурсия Альберобелло
Экскурсия по городу Алберобелло, церьковь св медиков Космы и Домиана, Трулло "Соврано" , музей оливкового...
экскурсия проводится ежедневно, в любое удобное для вас время. Продолжительность экскурсии 2 часа
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€110
за 1-10 чел.
Альберобелло — город сказочных домиков «труллов»
Открыть историю самых необыкновенных и колоритных строений Южной Италии
Индивидуальная экскурсия
2ч
€70
за 1-30 чел.
Волшебный Альберобелло
Исследовать сказочный город с белоснежными домиками «трулли» и христианскими святынями
Последние отзывы «Экскурсии Альберобелло»
- ООльга19 января 2020Земфира - замечательный гид! Экскурсия была интересной, познавательной, узнали много нового, несмотря на то, что приехали подготовленными и начитанными об этом удивительном городе. А город действительно удивителен - такого нет нигде в мире! С Земфирой у нас была не просто экскурсия, а прекрасная прогулка по Альберобелло - медленно, не торопясь, прошли весь город, заходя в самые интересные места города. Земфира прекрасно владеет материалом и интересно его преподносит. Мы очень рады, что взяли экскурсию именно у нее.
- ВВиктория5 ноября 2019Посетили экскурсию по сказочному городу Альберобелло. Поскольку ничего подобного прежде не видели, было интересно гулять и осматривать город именно со знающим гидом. Земфира очень интересно рассказала историю этих домиков, развеяла некоторые мифы про их строительство, провела нетолько популярными туристическими тропами, но и показала другие районы города, подсказала где лучше покупать сувениры, чтобы не переплатить, где посмотреть на город сверху и еще много интересного. В конце экскурсии отвела нашу семью в отличнейший ресторан. Экскурсию рекомендую.
- ННаталья4 ноября 2019Большая благодарность Земфире за проведённую индивидуальную экскурсию по Альберобелло, она открытая, позитивная и Интересная. Подача информации легкая и понятная, уделила нам время столько сколько нам было необходимо:) ещё раз благодарю Земфира! С наилучшими, Борис и Наталья
- MMarina17 октября 2019Экскурсия в Альберобелло понравилась, прошла легко, было интересно и познавательно. Спасибо гиду!
- ММарина29 сентября 2019Экскурсия понравилась, Алина интересный рассказчик и знающий экскурсовод. Экскурсия прошла легко и интересно.
- ЮЮлия26 июля 2019Очень понравилась экскурсия по Альберобелло! Алина интересно рассказывала историю региона, посетили несколько интересных местных магазинчиков, всем рекомендуем эту экскурсию!