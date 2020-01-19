3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать сказочный город с белоснежными домиками «трулли» и христианскими святынями

Zemfira
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Zemfira – ваш гид
Вы погуляете по старинным улочкам Альберобелло и раскроете тайны милых «трулли», которые удивят вас оригинальностью и фантастическим видом.

Я расскажу о таинственных символах на их куполах и необычной истории местной архитектуры.
70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 29 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча на центральной площади
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Волшебный Альберобелло
Волшебный Альберобелло

Что вас ожидает

Тайны сказочных домиков
Вы пройдете по Старому городу и посетите два удивительных квартала: Монти и Айя-Пиккола, где находится около 1400 традиционных домиков «трулли». Я расскажу удивительную историю «народной» архитектуры и поделюсь традициями и обычаями, которые горожане ревностно хранят по сей день. А еще покажу один из самых примечательных чудо-домов «Casa d’Amore», раскрою секрет его романтического названия и поясню, почему для местных жителей он стал символом освобождения от латифундистов.

Самые знаменитые «трулли» и главные церкви Альберобелло
Вы зайдете в церковь Космы и Дамиана и узнаете историю святых покровителей города. Кроме того, рассмотрите трулло Антонио Падуанского, посетите характерное жилище начала XVII века, увидите Трулло-Близнецы и Суверенный трулло, самый масштабный из всех и первый, выполненный с использованием раствора. Вас впечатлят его росписи первой половины XIX века, высеченная прямо в толще стены лестница и просторные комнаты.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): трулло Соврано — 1,50 евро с человека.
Волшебный Альберобелло
Волшебный Альберобелло
Волшебный Альберобелло
Волшебный Альберобелло
Волшебный Альберобелло
Волшебный Альберобелло
Волшебный Альберобелло
Волшебный Альберобелло
Волшебный Альберобелло

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на центральной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Zemfira
Zemfira
Позвольте представиться — меня зовут Земфира, живу в Альберобелло двадцатый год. Я сибирячка, в сфере туризма 9 лет, лицензированный гид по Апулии. Несколько лет назад, в сотрудничестве с профессором Санкт Петербургского университета, опубликовала книгу «Альберобелло православный». С большим удовольствием покажу вам нетуристическую Апулию. До встречи!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 января 2020
Земфира - замечательный гид! Экскурсия была интересной, познавательной, узнали много нового, несмотря на то, что приехали подготовленными и начитанными об этом удивительном городе. А город действительно удивителен - такого нет нигде в мире! С Земфирой у нас была не просто экскурсия, а прекрасная прогулка по Альберобелло - медленно, не торопясь, прошли весь город, заходя в самые интересные места города. Земфира прекрасно владеет материалом и интересно его преподносит. Мы очень рады, что взяли экскурсию именно у нее.
5 ноября 2019
Посетили экскурсию по сказочному городу Альберобелло. Поскольку ничего подобного прежде не видели, было интересно гулять и осматривать город именно со знающим гидом. Земфира очень интересно рассказала историю этих домиков, развеяла некоторые мифы про их строительство, провела нетолько популярными туристическими тропами, но и показала другие районы города, подсказала где лучше покупать сувениры, чтобы не переплатить, где посмотреть на город сверху и еще много интересного. В конце экскурсии отвела нашу семью в отличнейший ресторан. Экскурсию рекомендую.
Наталья
4 ноября 2019
Большая благодарность Земфире за проведённую индивидуальную экскурсию по Альберобелло, она открытая, позитивная и Интересная. Подача информации легкая и понятная, уделила нам время столько сколько нам было необходимо :) ещё раз благодарю Земфира! С наилучшими, Борис и Наталья

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Альберобелло — город сказочных домиков «труллов»Альберобелло — город сказочных домиков «труллов»Альберобелло — город сказочных домиков «труллов»
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1.5 часа
5 отзывов
Открыть историю самых необыкновенных и колоритных строений Южной Италии
В часе езды от Бари есть городок, будто сошедший со страниц сказки. На прогулке по историческим районам вы зайдете в традиционный «трулло», откроете секрет кладки без раствора, узнаете, как и для чего разрушали строения, увидите причудливую церковь, а также попробуете местные сладости, ликеры и вина.

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