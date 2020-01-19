3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тайны сказочных домиков

Вы пройдете по Старому городу и посетите два удивительных квартала: Монти и Айя-Пиккола, где находится около 1400 традиционных домиков «трулли». Я расскажу удивительную историю «народной» архитектуры и поделюсь традициями и обычаями, которые горожане ревностно хранят по сей день. А еще покажу один из самых примечательных чудо-домов «Casa d’Amore», раскрою секрет его романтического названия и поясню, почему для местных жителей он стал символом освобождения от латифундистов.

Самые знаменитые «трулли» и главные церкви Альберобелло

Вы зайдете в церковь Космы и Дамиана и узнаете историю святых покровителей города. Кроме того, рассмотрите трулло Антонио Падуанского, посетите характерное жилище начала XVII века, увидите Трулло-Близнецы и Суверенный трулло, самый масштабный из всех и первый, выполненный с использованием раствора. Вас впечатлят его росписи первой половины XIX века, высеченная прямо в толще стены лестница и просторные комнаты.