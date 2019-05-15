Индивидуальная
8 часов
Альгеро: старый город, Охотничий мыс и гроты Нептуна
Восхитительная архитектура, природные диковинки и невероятные виды западного побережья Сардинии
28 июня в 08:00
30 июня в 08:00
€120 за человека
Индивидуальная
3 часа
Коралловый Альгеро
Познакомиться с каталонским прошлым города и увидеть великолепие его архитектуры
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ривьера в Альгеро
Маленькая Барселона, колорит Сардинии и коралловое изобилие - на прогулке по старинному городку
Завтра в 08:00
23 июня в 08:00
€600 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAndrei15 мая 2019Андрей не только хороший гид, но и замечательный человек и помощник. Чувствовали себя на экскурсии, словно дома. Ничто не беспокоило,
Ответы на вопросы от путешественников по Альгеро в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Альгеро в июне 2024
Сейчас в Альгеро в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 600. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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