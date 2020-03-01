Обзорные экскурсии в Альгеро

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Каталонский нрав Альгеро

Вы познакомитесь с двуединой природой города: его итальянским настоящим и испанским прошлым. Я расскажу, как Альгеро был основан генуэзской семьёй Дория, а после перешёл в руки арагонцам. Вы увидите на его улицах следы испанского господства и поймёте, почему город называют «маленькой Барселонетой», посмотрите на указатели с двойными названиями улиц и, если захотите, попробуете каталонское блюдо paella — это единственное место во всей Италии, где его подают. В центре Альгеро вам также встретится испанская готика и толстые крепостные стены, защищавшие старую обитель от пиратов в период Средневековья.

Красота в коралловом цвете

Альгеро до сих пор оправдывает свою славу города кораллов — изделия из них продаются тут и там в мелких лавочках и мастерских исторического центра, и их специфический яркий цвет добавляет красок и без того цветному городу. Вы будете бродить по лабиринту старых улочек и внезапно оказываться на оживлённых площадях, обратите внимание на цвет стен домов и убранство отдельных зданий — например, барочного дворца Серра и особняка герцога Альбы. Посмотрите на дом-музей Джузеппе Манно и уникальный для Сардинии с точки зрения архитектуры городской театр: полностью деревянный с неоклассическими чертами. А также заглянете в местные церкви — в собор Святой Марии, церковь кармелитов с огромным позолоченным ретабло и церковь Святого Михаила с цветным куполом, облицованным майоликой.

А после прогулки по историческому центру Альгеро, если позволит погода, можно будет также отправиться в гроты Неттуно, спустившись по ступенькам (658 ступенек), вырубленным в скале Капо Качча, или приплыв туда на кораблике.