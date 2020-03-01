Обзорные экскурсии в Альгеро

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Познакомиться с каталонским прошлым города и увидеть великолепие его архитектуры

Валентина
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Генуэзцы и арагонцы, господствуя над Альгеро в разное время, сформировали особенный облик этого города, где есть итальянское и испанское.

Готическая каталонская архитектура и интересные исторические факты погрузят вас во времена Средневековья, когда берега Сардинии осаждали пираты.

Вы увидите дворцы местной знати, прогуляетесь по лабиринтам солнечных улочек, и всюду с прилавков мастерских и магазинчиков будет мелькать яркий цвет кораллов, давших Альгеро одно из его прозвищ.
От 150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Коралловый Альгеро
Коралловый Альгеро

Что вас ожидает

Каталонский нрав Альгеро
Вы познакомитесь с двуединой природой города: его итальянским настоящим и испанским прошлым. Я расскажу, как Альгеро был основан генуэзской семьёй Дория, а после перешёл в руки арагонцам. Вы увидите на его улицах следы испанского господства и поймёте, почему город называют «маленькой Барселонетой», посмотрите на указатели с двойными названиями улиц и, если захотите, попробуете каталонское блюдо paella — это единственное место во всей Италии, где его подают. В центре Альгеро вам также встретится испанская готика и толстые крепостные стены, защищавшие старую обитель от пиратов в период Средневековья.

Красота в коралловом цвете
Альгеро до сих пор оправдывает свою славу города кораллов — изделия из них продаются тут и там в мелких лавочках и мастерских исторического центра, и их специфический яркий цвет добавляет красок и без того цветному городу. Вы будете бродить по лабиринту старых улочек и внезапно оказываться на оживлённых площадях, обратите внимание на цвет стен домов и убранство отдельных зданий — например, барочного дворца Серра и особняка герцога Альбы. Посмотрите на дом-музей Джузеппе Манно и уникальный для Сардинии с точки зрения архитектуры городской театр: полностью деревянный с неоклассическими чертами. А также заглянете в местные церкви — в собор Святой Марии, церковь кармелитов с огромным позолоченным ретабло и церковь Святого Михаила с цветным куполом, облицованным майоликой.

А после прогулки по историческому центру Альгеро, если позволит погода, можно будет также отправиться в гроты Неттуно, спустившись по ступенькам (658 ступенек), вырубленным в скале Капо Качча, или приплыв туда на кораблике.

Организационные детали

Посещение гротов Неттуно оплачивается дополнительно, так как выходит за временные рамки экскурсии и возможно не всегда.

Коралловый Альгеро
Коралловый Альгеро
Коралловый Альгеро
Коралловый Альгеро

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валентина
Валентина
Проживаю на Сардинии с 2004 года, прекрасно знаю и люблю этот остров. Я успешно работаю и динамично развиваюсь в сфере индивидуального туризма, завоевывая популярность среди туристов, приобретая опыт и повышая качество предоставляемых услуг, а главное — стараюсь предложить максимально качественный сервис и оставить только положительные эмоции.
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Обзорные экскурсии в Альгеро

Альгеро: старый город, Охотничий мыс и гроты НептунаАльгеро: старый город, Охотничий мыс и гроты НептунаАльгеро: старый город, Охотничий мыс и гроты Нептуна
120 за человека
8 часов
1 отзыв
Восхитительная архитектура, природные диковинки и невероятные виды западного побережья Сардинии
Три прозвища Альгеро как нельзя лучше отражают впечатление о нём. «Коралловый город» говорит об особых кроваво-красных кораллах, которыми пестрят уличные лавки, секрет имени «город света» кроется в его необычной архитектуре, а «маленькая Барселона» отражает дух и историю Альгеро. Все эти грани вы рассмотрите на экскурсии, а перед этим — заглянете в живописные и величественные гроты Нептуна на мысе Капо Качча.
Ривьера в АльгероРивьера в АльгероРивьера в Альгеро
500 за экскурсию
8 часов
Маленькая Барселона, колорит Сардинии и коралловое изобилие — на прогулке по старинному городку
Такое название нашей прогулке я дала не случайно — город Альгеро называют «коралловой ривьерой» побережья Сардинии. И потому на улочках этого старинного города вы утонете в изобилии изделий из кораллов. А вот кому, когда и почему стоит носить эти камни, я расскажу вам при встрече.

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