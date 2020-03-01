Обзорные экскурсии в Альгеро

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Маленькая Барселона, колорит Сардинии и коралловое изобилие — на прогулке по старинному городку

Ирина
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Ирина – ваш гид
Такое название нашей прогулке я дала не случайно — город Альгеро называют «коралловой ривьерой» побережья Сардинии.

И потому на улочках этого старинного города вы утонете в изобилии изделий из кораллов.

А вот кому, когда и почему стоит носить эти камни, я расскажу вам при встрече.
500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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Ривьера в Альгеро
Ривьера в Альгеро

Программа

И почему Альгеро называют «маленькой Барселоной» вы поймете, когда мы пройдем по улицам старого города, посетим мужской монастырь и посмотрим на город с высоты птичьего полета — колокольни Собора св. Марии.

Альгеро — это колорит Сардинии, здесь до сей поры разговаривают на каталонском наречии. Увидеть «Барселонетту», услышать каталонцев и вкусить паэлью — что может быть колоритнее на итальянской Сардинии? И где, как не здесь вы сможете попробовать в одном ресторанчике и испанскую, и итальянскую кухню?

Вы полюбуетесь захватывающими видами с “Мыса Охотника” и спуститесь в гроты Нептуна. В морское царство ведет “козья тропа”, состоящая из 700 ступеней. Спуститься по ней – подвиг, а подняться – подвиг вдвойне. Зато вас ждет живописный грот, состоящий из 6 залов, в одном из которых даже ужинал сам Король Сардинии!

Организационные детали

Цена указана с учетом транспортных расходов для туристов, отдыхающих на северо-восточном побережье Сардинии. Для северо-запада цены ниже!

Ривьера в Альгеро
Ривьера в Альгеро
Ривьера в Альгеро

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я живу на Сардинии и с удовольствием провожу экскурсии по любопытным местам Сардинии и Корсики. Помогаю с размещением, транспортом, трансфером, организацией отдыха и развлечений. В общем, если вам нужен полезный человек на Сардинии — обращайтесь! В моем лице вы сможете найти не только профессионального гида, но и дружелюбного помощника, а также приятную компанию.
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Три прозвища Альгеро как нельзя лучше отражают впечатление о нём. «Коралловый город» говорит об особых кроваво-красных кораллах, которыми пестрят уличные лавки, секрет имени «город света» кроется в его необычной архитектуре, а «маленькая Барселона» отражает дух и историю Альгеро. Все эти грани вы рассмотрите на экскурсии, а перед этим — заглянете в живописные и величественные гроты Нептуна на мысе Капо Качча.
Коралловый АльгероКоралловый АльгероКоралловый Альгеро
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Познакомиться с каталонским прошлым города и увидеть великолепие его архитектуры
Генуэзцы и арагонцы, господствуя над Альгеро в разное время, сформировали особенный облик этого города, где есть итальянское и испанское. Готическая каталонская архитектура и интересные исторические факты погрузят вас во времена Средневековья, когда берега Сардинии осаждали пираты. Вы увидите дворцы местной знати, прогуляетесь по лабиринтам солнечных улочек, и всюду с прилавков мастерских и магазинчиков будет мелькать яркий цвет кораллов, давших Альгеро одно из его прозвищ.

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