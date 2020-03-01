Обзорные экскурсии в Альгеро

Программа

И почему Альгеро называют «маленькой Барселоной» вы поймете, когда мы пройдем по улицам старого города, посетим мужской монастырь и посмотрим на город с высоты птичьего полета — колокольни Собора св. Марии.

Альгеро — это колорит Сардинии, здесь до сей поры разговаривают на каталонском наречии. Увидеть «Барселонетту», услышать каталонцев и вкусить паэлью — что может быть колоритнее на итальянской Сардинии? И где, как не здесь вы сможете попробовать в одном ресторанчике и испанскую, и итальянскую кухню?

Вы полюбуетесь захватывающими видами с “Мыса Охотника” и спуститесь в гроты Нептуна. В морское царство ведет “козья тропа”, состоящая из 700 ступеней. Спуститься по ней – подвиг, а подняться – подвиг вдвойне. Зато вас ждет живописный грот, состоящий из 6 залов, в одном из которых даже ужинал сам Король Сардинии!