Анкона сквозь столетия

Индивидуальная экскурсия в Анконе

Познакомиться с главными местами столицы региона Марке в компании профессионального гида

Анкона — древний город-порт, пока не избалованный вниманием туристов. Здесь вы сможете прикоснуться к аутентичной Италии: без толп людей и вездесущих продавцов сувениров.

Вместе мы осмотрим важнейшие городские площади, оценим Кафедральный собор, погуляем по любимому бульвару местных жителей и зайдём в парк Кардето. Будет интересно!
Анкона сквозь столетия
Анкона сквозь столетия
Анкона сквозь столетия
Анкона сквозь столетия
Анкона сквозь столетия
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Описание

Что вас ожидает

Церковь Санта-Мария-делла-Пьяцца. Вы полюбуетесь её фасадом, похожим на каменную книгу. А затем зайдёте внутрь и спуститесь в подвальные помещения. Они поразят вас раннехристианскими мозаиками и фресками.

Кафедральный собор. Он находится в очень живописном месте, откуда открывается вид на Анкону, Средиземное море и уходящие в бесконечность холмы Монте-Конеро. Я расскажу, на каких знаменитых картинах изображён собор и какие реликвии в нём хранятся.

Триумфальная арка Траяна. Вы рассмотрите творение Аполлодора Дамасского 18 века и прикоснётесь к его истории.

Парк Кардето. Вы полюбуетесь типичной средиземноморской растительностью и увидите сквозь неё маяк, работающий с 1860 года.

Народная площадь. Я покажу вам её церкви, дворцы, фонтаны и памятники. А также раскрою, какие события здесь происходили.

Бульвар делла Виттория. Это любимый променад местных жителей. Подобно им мы погуляем под сенью платанов, тополей, ясеней и акаций.

Кроме того, вы посетите площади Рима, Кавур и Стамира. А также побываете в живописном районе Пассетто с панорамным видом на Адриатическое море.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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