Анкона — древний город-порт, пока не избалованный вниманием туристов. Здесь вы сможете прикоснуться к аутентичной Италии: без толп людей и вездесущих продавцов сувениров. Вместе мы осмотрим важнейшие городские площади, оценим Кафедральный собор, погуляем по любимому бульвару местных жителей и зайдём в парк Кардето. Будет интересно!

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Описание экскурсии

Церковь Санта-Мария-делла-Пьяцца. Вы полюбуетесь её фасадом, похожим на каменную книгу. А затем зайдёте внутрь и спуститесь в подвальные помещения. Они поразят вас раннехристианскими мозаиками и фресками.

Кафедральный собор. Он находится в очень живописном месте, откуда открывается вид на Анкону, Средиземное море и уходящие в бесконечность холмы Монте-Конеро. Я расскажу, на каких знаменитых картинах изображён собор и какие реликвии в нём хранятся.

Триумфальная арка Траяна. Вы рассмотрите творение Аполлодора Дамасского 18 века и прикоснётесь к его истории.

Парк Кардето. Вы полюбуетесь типичной средиземноморской растительностью и увидите сквозь неё маяк, работающий с 1860 года.

Народная площадь. Я покажу вам её церкви, дворцы, фонтаны и памятники. А также раскрою, какие события здесь происходили.

Бульвар делла Виттория. Это любимый променад местных жителей. Подобно им мы погуляем под сенью платанов, тополей, ясеней и акаций.

Кроме того, вы посетите площади Рима, Кавур и Стамира. А также побываете в живописном районе Пассетто с панорамным видом на Адриатическое море.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.