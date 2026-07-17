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Анкона сквозь столетия

Познакомиться с главными местами столицы региона Марке в компании профессионального гида
Анкона — древний город-порт, пока не избалованный вниманием туристов. Здесь вы сможете прикоснуться к аутентичной Италии: без толп людей и вездесущих продавцов сувениров.

Вместе мы осмотрим важнейшие городские площади, оценим Кафедральный собор, погуляем по любимому бульвару местных жителей и зайдём в парк Кардето. Будет интересно!
5
2 отзыва
Анкона сквозь столетия
Анкона сквозь столетия
Анкона сквозь столетия

Описание экскурсии

Церковь Санта-Мария-делла-Пьяцца. Вы полюбуетесь её фасадом, похожим на каменную книгу. А затем зайдёте внутрь и спуститесь в подвальные помещения. Они поразят вас раннехристианскими мозаиками и фресками.

Кафедральный собор. Он находится в очень живописном месте, откуда открывается вид на Анкону, Средиземное море и уходящие в бесконечность холмы Монте-Конеро. Я расскажу, на каких знаменитых картинах изображён собор и какие реликвии в нём хранятся.

Триумфальная арка Траяна. Вы рассмотрите творение Аполлодора Дамасского 18 века и прикоснётесь к его истории.

Парк Кардето. Вы полюбуетесь типичной средиземноморской растительностью и увидите сквозь неё маяк, работающий с 1860 года.

Народная площадь. Я покажу вам её церкви, дворцы, фонтаны и памятники. А также раскрою, какие события здесь происходили.

Бульвар делла Виттория. Это любимый променад местных жителей. Подобно им мы погуляем под сенью платанов, тополей, ясеней и акаций.

Кроме того, вы посетите площади Рима, Кавур и Стамира. А также побываете в живописном районе Пассетто с панорамным видом на Адриатическое море.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Анконе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 48 туристов
Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид. Живу в Италии с 2002 года. Провожу экскурсии в регионах Марке и Умбрия. В работе мне помогают мои личные качества: расположенность к людям, открытость, порядочность, ответственность и пунктуальность.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Огромное спасибо за великолепную экскурсию по Анконе! Понравился глубокий подход: мы услышали не только стандартные даты, но и живые истории местных жителей, тайны собора Сан-Чириако и даже секреты уличной кухни. Маршрут построен идеально — мы не устали,несмотря на сильную жару.
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Людмила
Очень интересной и приятной оказалась экскурсия по Анконе.
Татьяна показала потрясающие исторические объекты, рассказала много увлекательный исторических фактов.
Экскурсия превзошла ожидания.
Огромная благодарность Татьяне.
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от €210 за экскурсию