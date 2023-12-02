Познакомиться с главными местами столицы региона Марке в компании профессионального гида
Вместе мы осмотрим важнейшие городские площади, оценим Кафедральный собор, погуляем по любимому бульвару местных жителей и зайдём в парк Кардето. Будет интересно!
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Описание
Что вас ожидает
Церковь Санта-Мария-делла-Пьяцца. Вы полюбуетесь её фасадом, похожим на каменную книгу. А затем зайдёте внутрь и спуститесь в подвальные помещения. Они поразят вас раннехристианскими мозаиками и фресками.
Кафедральный собор. Он находится в очень живописном месте, откуда открывается вид на Анкону, Средиземное море и уходящие в бесконечность холмы Монте-Конеро. Я расскажу, на каких знаменитых картинах изображён собор и какие реликвии в нём хранятся.
Триумфальная арка Траяна. Вы рассмотрите творение Аполлодора Дамасского 18 века и прикоснётесь к его истории.
Парк Кардето. Вы полюбуетесь типичной средиземноморской растительностью и увидите сквозь неё маяк, работающий с 1860 года.
Народная площадь. Я покажу вам её церкви, дворцы, фонтаны и памятники. А также раскрою, какие события здесь происходили.
Бульвар делла Виттория. Это любимый променад местных жителей. Подобно им мы погуляем под сенью платанов, тополей, ясеней и акаций.
Кроме того, вы посетите площади Рима, Кавур и Стамира. А также побываете в живописном районе Пассетто с панорамным видом на Адриатическое море.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.