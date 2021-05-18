Всё об Аосте

Полезная информация об Аосте

Что нужно знать об Аосте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Аосте
21:3414
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇹 Италия
Название городаАоста
По-английскиAosta
Столица регионаАоста является столицей региона
Население города32 295 чел.
АэропортCorrado Gex AOT (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Rome
Средняя высота585 м. от уровня моря

Где находится Аоста на карте

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