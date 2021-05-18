Полезная информация об Аосте
Что нужно знать об Аосте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Аосте
21:3414
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇹 Италия
|Название города
|Аоста
|По-английски
|Aosta
|Столица региона
|Аоста является столицей региона
|Население города
|32 295 чел.
|Аэропорт
|Corrado Gex AOT (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Rome
|Средняя высота
|585 м. от уровня моря