Полезная информация об Италии
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Флаг Италии
|Название
|Италия
|Эмодзи флаг
|🇮🇹
|Полное название
|Итальянская Республика
|По-английски
|Italy
|Столица
|Рим
|Статья о стране
|Статья об Италии
|Города
|Список городов
|Фотографии
|170 фото
|Валюта
|Евро
|Площадь
|301 340 км²
|Население
|60 665 551 чел.
|Телефонный код
|+39
|Код ISO
|IT
|Основной домен
|.IT
|Соседние страны
|🇸🇲 Сан-Марино🇦🇹 Австрия🇸🇮 Словения🇻🇦 Ватикан🇨🇭 Швейцария🇫🇷 Франция
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