Всё об Италии

Полезная информация об Италии

Что нужно знать об Италии: 24 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 1222 экскурсии
Флаг Италии
Флаг Италии
НазваниеИталия
Эмодзи флаг🇮🇹
Полное названиеИтальянская Республика
По-английскиItaly
СтолицаРим
Статья о странеСтатья об Италии
ГородаСписок городов
Фотографии170 фото
ВалютаЕвро
Площадь301 340 км²
Население60 665 551 чел.
Телефонный код+39
Код ISOIT
Основной домен.IT
Соседние страны🇸🇲 Сан-Марино🇦🇹 Австрия🇸🇮 Словения🇻🇦 Ватикан🇨🇭 Швейцария🇫🇷 Франция

Подробная статья

Италия
Италия — великолепие страны и городов не затронутых временем

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О поездках

Когда ехать отдыхать в Италию, какое время года выбрать + национальные праздникиПокупка недвижимости в Риме — плюсы и минусыОтдых в Италии осенью — сентябрь, октябрь и ноябрь. Погода, климат

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Флоренция
Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
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Вся Венеция за 2 часа
Вся Венеция за 2 часа
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311 отзывов
20
за чел.
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Венецианский карнавал
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Карнавальные маски
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