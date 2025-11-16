Ареццо — город, где история, искусство и тосканская неспешность сплетаются в одно.
Здесь нет туристических толп, зато есть шедевры: фрески, средневековые календари, витражи и рыцарские турниры. Вы увидите, где родился Петрарка, и побываете в соборе, напоминающем Сикстинскую капеллу. Всё это — среди старинных улиц и аутентичной атмосферы. Ареццо влюбляет в себя с первого взгляда. И остаётся в памяти надолго.
Описание экскурсииАреццо — один из древнейших городов Италии, затерянный среди холмов Тосканы. Он был основан этрусками как город-государство Аретиум и дал миру немало великих имён: Мецената, Петрарку, Пьеро делла Франческу, Микеланджело и других. Здесь до сих пор ощущается настоящий тосканский дух — без суеты и туристических толп, в атмосфере неторопливого Dolce Vita. На прогулке по средневековым улицам вы откроете Ареццо с его скрытыми жемчужинами и величественными памятниками: • Базилику Святого Франциска с уникальным циклом фресок «История Животворящего Креста» • Церковь с оригинальным фасадом и редким календарём XIII века • Центральную площадь, где до сих пор проходят рыцарские турниры • Дом, в котором родился поэт Петрарка • Кафедральный собор с фресками в духе Сикстинской капеллы и витражами от мастера Папского двора • Базилику доминиканцев, хранящую крест, изменивший европейскую живопись Экскурсия подойдёт для тех, кто хочет открыть Тоскану вне туристических маршрутов, погрузиться в атмосферу искусства, истории и настоящей Италии.
Ежедневно. Начало экскурсий: 9:00; 10:00; 11:00; 15:00; 16:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Базилика Св. Франциска
- Пьеве
- Пьяцца Гранде
- Дом Петрарки
- Кафедральный собор
- Базилика Св. Доменика
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Св Франциска. Ареццо
Завершение: Ареццо. Палаццо Баччи
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
