Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Ареццо — город, где история, искусство и тосканская неспешность сплетаются в одно.



Здесь нет туристических толп, зато есть шедевры: фрески, средневековые календари, витражи и рыцарские турниры. Вы увидите, где родился Петрарка, и побываете в соборе, напоминающем Сикстинскую капеллу. Всё это — среди старинных улиц и аутентичной атмосферы. Ареццо влюбляет в себя с первого взгляда. И остаётся в памяти надолго.

Светлана Ваш гид в Ареццо Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2.5 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком Когда Ежедневно. Начало экскурсий: 9:00; 10:00; 11:00; 15:00; 16:00 25% Скидка на заказ 200 выгода €50 €150 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Ареццо — один из древнейших городов Италии, затерянный среди холмов Тосканы. Он был основан этрусками как город-государство Аретиум и дал миру немало великих имён: Мецената, Петрарку, Пьеро делла Франческу, Микеланджело и других. Здесь до сих пор ощущается настоящий тосканский дух — без суеты и туристических толп, в атмосфере неторопливого Dolce Vita. На прогулке по средневековым улицам вы откроете Ареццо с его скрытыми жемчужинами и величественными памятниками: ‭• Базилику Святого Франциска с уникальным циклом фресок «История Животворящего Креста» ‭• Церковь с оригинальным фасадом и редким календарём XIII века ‭• Центральную площадь, где до сих пор проходят рыцарские турниры ‭• Дом, в котором родился поэт Петрарка ‭• Кафедральный собор с фресками в духе Сикстинской капеллы и витражами от мастера Папского двора ‭• Базилику доминиканцев, хранящую крест, изменивший европейскую живопись Экскурсия подойдёт для тех, кто хочет открыть Тоскану вне туристических маршрутов, погрузиться в атмосферу искусства, истории и настоящей Италии.

Ежедневно. Начало экскурсий: 9:00; 10:00; 11:00; 15:00; 16:00 Выбрать дату