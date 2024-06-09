Ареццо — один из самых элегантных городов в Тоскане. Это кладезь церквей и художественных шедевров, а также место, где снимался фильм «Жизнь прекрасна».
Мы пройдём по следам главных героев, полюбуемся архитектурой церкви Сан-Доменико, Пьяцци Гранде, базилики Сан-Франческо. И шаг за шагом откроем красоту и самобытность этого города.
Мы пройдём по следам главных героев, полюбуемся архитектурой церкви Сан-Доменико, Пьяцци Гранде, базилики Сан-Франческо. И шаг за шагом откроем красоту и самобытность этого города.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В Ареццо вы, как на машине времени, промчитесь по разным эпохам: от этрусков, римлян, Средневековья и Ренессанса — до современной реальности. Итак, в программе:
- Начнём прогулку с церкви Сан-Доменико и её чудесного расписного креста — работы Чимабуэ. Ступеньки собора были засняты в фильме не раз. Сам храм — прекрасный образец готической архитектуры, украшенный витражами французского мастера Гийама де Марсилья.
- Посмотрим сердце города — Пьяццу Гранде, на которой проводятся важные городские события: рыцарский турнир сарацинов и ярмарка антиквариата. Площадь украшают Лоджии Вазари и старинная церковь Пьеве-ди-Санта-Мария.
- Обязательно посетим базилику Сан-Франческо, в которой находится цикл фресок с историей Животворящего Креста, написанный великим Пьеро делла Франческа.
- Завершим нашу экскурсию в церкви святых Флоры и Лусиллы, где хранятся важные работы итальянского архитектора и живописца Джорджио Вазари.
Прогуливаясь по центру, будем обращать внимание на плакаты с фотографиями из фильма, помогающие понять, где именно снималась сцена. Я расскажу вам, почему картина получила именно такое название, а также о рыцарском турнире и золотом копье и об известных людях, которые родились в Ареццо. Легенды и смешные истории тоже будут!
Организационные детали
- В Ареццо легко добраться из Флоренции и Рима на прямом поезде. Если поедете на машине, рекомендую паркинг Pietri.
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
- Если захотите, закончим экскурсию коктейлем «Жизнь прекрасна» в баре — €10/чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Св. Франциска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Ареццо
Рада приветствовать вас, дорогие путешественники! Я гид в Тоскане, и буду рада сделать ваш отдых ярким и незабываемым! Долгое время живу в Италии. Закончила курсы подготовки гидов в институте ДантеЗадать вопрос