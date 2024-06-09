Ареццо — один из самых элегантных городов в Тоскане. Это кладезь церквей и художественных шедевров, а также место, где снимался фильм «Жизнь прекрасна». Мы пройдём по следам главных героев, полюбуемся архитектурой церкви Сан-Доменико, Пьяцци Гранде, базилики Сан-Франческо. И шаг за шагом откроем красоту и самобытность этого города.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В Ареццо вы, как на машине времени, промчитесь по разным эпохам: от этрусков, римлян, Средневековья и Ренессанса — до современной реальности. Итак, в программе:

Начнём прогулку с церкви Сан-Доменико и её чудесного расписного креста — работы Чимабуэ. Ступеньки собора были засняты в фильме не раз. Сам храм — прекрасный образец готической архитектуры, украшенный витражами французского мастера Гийама де Марсилья.

и её чудесного расписного креста — работы Чимабуэ. Ступеньки собора были засняты в фильме не раз. Сам храм — прекрасный образец готической архитектуры, украшенный витражами французского мастера Гийама де Марсилья. Посмотрим сердце города — Пьяццу Гранде , на которой проводятся важные городские события: рыцарский турнир сарацинов и ярмарка антиквариата. Площадь украшают Лоджии Вазари и старинная церковь Пьеве-ди-Санта-Мария.

, на которой проводятся важные городские события: рыцарский турнир сарацинов и ярмарка антиквариата. Площадь украшают Лоджии Вазари и старинная церковь Пьеве-ди-Санта-Мария. Обязательно посетим базилику Сан-Франческо , в которой находится цикл фресок с историей Животворящего Креста, написанный великим Пьеро делла Франческа.

, в которой находится цикл фресок с историей Животворящего Креста, написанный великим Пьеро делла Франческа. Завершим нашу экскурсию в церкви святых Флоры и Лусиллы, где хранятся важные работы итальянского архитектора и живописца Джорджио Вазари.

Прогуливаясь по центру, будем обращать внимание на плакаты с фотографиями из фильма, помогающие понять, где именно снималась сцена. Я расскажу вам, почему картина получила именно такое название, а также о рыцарском турнире и золотом копье и об известных людях, которые родились в Ареццо. Легенды и смешные истории тоже будут!

Организационные детали