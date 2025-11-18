Светлана — ваш гид в Ареццо

Буонжорно! Меня зовут Светлана. Я родилась в Ташкенте. Уже более 20 лет я живу и работаю в Тоскане. Являюсь официальным лицензированным гидом в Италии. Провожу индивидуальные авторские экскурсии по Тоскане. Буду рада познакомить вас с этим регионом и его жителями. Ведь не случайно так много и многих подарила нам эта богом поцелованная земля. До встречи в Тоскане!