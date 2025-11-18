Ареццо подарил миру целую плеяду великих мужей.
Среди них Меценат, чьё имя стало нарицательным, изобретатель нот — монах Гуидо, Микеланджело, Вазари и другие. В местных храмах сохранились шедевры живописи, повлиявшие на
Описание экскурсии
В Ареццо никто никуда не спешит. Тут можно проникнуться по-настоящему тосканским духом без толп туристов и бегущих местных жителей. Гуляя по средневековым улицам и площадям, мы увидим самые знаковые места города:
- Базилику Святого Франциска, сохранившую шедевр мирового искусства — цикл фресок Пьеро делла Франческа «История Животворящего Креста»
- Одну из самых любимых церквей арретинцев — с уникальным фасадом, прячущим от случайного прохожего средневековый календарь
- Самую большую площадь города, где дважды в год проходят рыцарские турниры сарацинов, описанные поэтом Данте Алигьери
- Дом, где родился Франческо Петрарка
- Главный собор — первый готический храм в Тоскане, расписанный фресками по подобию Сикстинской капеллы. Там увидите уникальные витражи французского мастера Марсиля.
- Базилику доминиканцев, хранящую необыкновенную работу, изменившую всю европейскую живопись
- Дворец епископов — единственную открытую для публики историческую резиденцию после Папских апартаментов в Ватикане
- Дворец 18 века — покажу, что он прячет от чужестранцев
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты во дворец епископов — €6/чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Светлана — ваш гид в Ареццо
Буонжорно! Меня зовут Светлана. Я родилась в Ташкенте. Уже более 20 лет я живу и работаю в Тоскане. Являюсь официальным лицензированным гидом в Италии. Провожу индивидуальные авторские экскурсии по Тоскане. Буду рада познакомить вас с этим регионом и его жителями. Ведь не случайно так много и многих подарила нам эта богом поцелованная земля. До встречи в Тоскане!
