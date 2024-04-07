🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Ареццо: прогулка по местам съёмок фильма «Жизнь прекрасна» Почувствовать себя героем кино и увидеть город глазами его героев у церкви Св. Франциска € 160 за всё до 20 чел.

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