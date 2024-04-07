Индивидуальная
2.5 часа
Ареццо: прогулка по местам съёмок фильма «Жизнь прекрасна»
Почувствовать себя героем кино и увидеть город глазами его героев
у церкви Св. Франциска
Сегодня
Завтра
9 апр
10 апр
€160 за всё до 20 чел.
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