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Мастер класс итальянской кухни на озере

Тиана П.
Тиана П. – Гид из Ароны
Мастер класс итальянской кухни на озере
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €150 за экскурсию

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Мастер класс итальянской кухни на озере
Мастер класс итальянской кухни на озере

Что вы увидите

  • Арона (или Орта)
  • озеро Маджоре (или Орта)
  • Кулинарный мастер класс
Научиться готовить пасту и ризотто на настоящей кухне 🥧 итальянской остерии в центре древнего городка? – легко! Мастер класс с шеф поваром – отличная возможность прикоснуться в живую к итальянской кухне и секретам профессионального приготовления знаменитых блюд. Улыбчивая и приветливая шеф-повар Сабина с многолетним опытом работы в том числе и в звездных ресторанах, заведующая частной школой кулинарного искусства в Пьемонте, доходчиво расскажет обо всех нюансах северной итальянской кухни и с удовольствием покажет, что приготовление аньолотти, ньокки и ризотто – задача, доступная для всех.
Кухня северо-западных регионов Италии значительно отличается от кухни южных или центральных областей. Например, здесь намного меньше используется оливковое масло, а паста - далеко не основное первое блюдо. Ей на замену приходят вкуснейшие полента и ризотто. Огромное влияние на кулинарные привычки северо-западной Италии оказали и знаменитые соседи. Вина, многочисленные виды сыров, колбас, продуктов из дичи, полента, ньокки и блюда из картофеля, изысканные десерты – в появлении всего этого гастрономического разнообразия приняли прямое участие Франция, Швейцария и Австрия.
Во время мастер класса с Сабиной вы сможете приготовить два вида первых блюд и классический итальянский десерт 🍪. Первыми блюдами в Италии считаются блюда из пасты, ньокки, ризотто, с различными соусами и наполнителями.

Примерное меню для урока может быть таким:

  • 1)Равиоли с рикоттой и шпинатом/равиоли с тыквой/ аньолотти с мясной начинкой/ тальятеле с рагу или грибами.
  • 2)Ризотто с горгонзолой/ ризотто с вином/ ньокки с соусом из 4 сыров/ ньокетти с горгонзолой.
3)Тирамису/ панна котта/ кростата с фруками или ягодами
Под веселым и ненавязчивым руководством Сабины вы научитесь замешивать и раскатывать тесто для свежей пасты и готовить ньокки в домашних условиях, определять готовность ризотто и пасты аль денте, быстро собирать тирамису, правильно подбирать и сочетать ингредиенты для блюд и многим другим кулинарным секретам Бель Паэзе. Я расскажу вам об истории 📖 приготовленных вами блюд, об особенностях региональной кухни и традициях северных итальянцев, связанных с едой.
И конечно, в процессе вас ждет обязательная дегустация всех блюд, которые вы приготовите. Дегустацию будет сопровождать сюрприз!
Ресторан, где проходит кулинарный мастер класс, находится недалеко от знаменитого альпийских озер Маджоре и Орта. До урока или после - по вашему желанию - мы можем прогуляться 👣 по средневековым улочкам одного из прибрежных городков и красивейшей набережной с видами на древние замки 🏰 и горы ⛰️
Что входит
  • услуги гида
  • сопровождение
  • переводы
  • кофе
  • сюрприз.
Что не входит
  • Проезд Милан - Арона (ежечасные электрички) - 6, 10 евро/персона в одну сторону
  • Трансфер Арона- Ресторан - 60 евро за 1-4 человека в обе стороны
  • Вознаграждение повара и обед из приготовленных блюд -150 евро за 1-4 человека
Начало и место завершения
🚩 жд станция Арона
Мастер класс итальянской кухни на озере
Мастер класс итальянской кухни на озере
Мастер класс итальянской кухни на озере
Мастер класс итальянской кухни на озере

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Тиана П.
Тиана П.
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