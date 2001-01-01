Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Тип экскурсии: обзорная — автомобильная Время экскурсии: 7 часов Город 🏙️ отправления: мыс Гаргано (Вьесте, Пескичи, Роди Гаргинико) Экскурсия ⛳ для всех: малышей и взрослых. Национальный Парк 🌳 Гаргано под колесами наших Land Rover Defender, от белоснежно-лазурного побережья в горы ⛰️, через прохладную зелень Леса Теней (Foresta Umbra). Ароматы Средиземноморья, сказочные панорамы, старинные апулийские усадьбы-массерии, в одной из которых мы остановимся на обед😃

Гаргано на джипе это — история 📖, природа и традиционная кухня 🥧 Апулии за один день!

Экскурсовод расскажет: об уникальной флоре и фауне Леса Теней, о племенах населявших полуостров, о пещерах Гаргано с таинственными наскальными рисунками, об Архангеле Михаиле и его следе в Монте Сант Анжело, о захоронениях каменного века и о многом другом…