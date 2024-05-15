М Максим Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо Спасибо Тимофею, за прекрасную экскурсию. . Было познавательно и очень комфортно 👍🏻. Надеемся ещё вернуться 😊

А Алексей Сказочный Альберобелло Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…

М Марина Древняя Матера читать дальше информацией,что позволило познакомиться с этим удивительным городом полноценно и разносторонне. Однозначно рекомендую посещение Матеры всем,кто интересуется историей и старинной архитектурой,а потрясающие виды города и окрестностей не оставят равнодушными любителей фотографий. Матера-уникальный город,но познавать его лучше с помощью гида. Это сэкономит силы и время. Надежда хорошо продумала маршрут и поделилась полезной

I Irina Древняя Матера Прекрасная, не утомительная и содержательная экскурсия

О Ольга Древняя Матера Экскурсовод Надежда прекрасно организовала нашу поездку в Матера. Все очень понравилось. Мы брали индивидуальную экскурсию ни минуты не пожалели. Надежда рассказывает интересно, советует места куда можно сходить, спасибо.

А Антон Сказочный Альберобелло Весьма познавательная и интересная экскурсия. Надежда, спасибо Вам!