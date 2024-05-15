1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо
Увидеть красоту провинций Италии
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сказочный Альберобелло
Прогулка по колоритному южному городку и знакомство с домиками-трулло
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Древняя Матера
Побродить по лабиринтам улиц, заглянуть в пещерные дома и узнать о городе с историей в 7 тысяч лет
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Христианский Бари
Начало: Возле отеля, по договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Бари
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
На место явления архангела Михаила
Начало: Ваш отель в Бари
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Бари: скрытые улочки, легенды и курьезы горожан
Начало: Площадь Феррарезе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140€119 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим15 мая 2024Спасибо Тимофею, за прекрасную экскурсию. . Было познавательно и очень комфортно 👍🏻. Надеемся ещё вернуться 😊
- ААлексей9 февраля 2024Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…
- ММарина27 ноября 2021Матера-уникальный город,но познавать его лучше с помощью гида. Это сэкономит силы и время. Надежда хорошо продумала маршрут и поделилась полезной
- IIrina1 ноября 2021Прекрасная, не утомительная и содержательная экскурсия
- ООльга19 октября 2019Экскурсовод Надежда прекрасно организовала нашу поездку в Матера. Все очень понравилось. Мы брали индивидуальную экскурсию ни минуты не пожалели. Надежда рассказывает интересно, советует места куда можно сходить, спасибо.
- ААнтон30 августа 2019Весьма познавательная и интересная экскурсия. Надежда, спасибо Вам!
- MMargarita11 августа 2019Интересно, содержательно, структурированно, хочется, чтобы все мои друзья тоже посетили эту экскурсию и получили столько же положительных впечатлений, как я!
Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «Выездные»
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Экскурсии по окрестностям Бари и местам Италии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии