Выездные экскурсии из Бари

Найдено 7 экскурсий в категории «Выездные» в Бари на русском языке, цены от €119, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо
Увидеть красоту провинций Италии
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
290 за всё до 4 чел.
Сказочный Альберобелло
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Сказочный Альберобелло
Прогулка по колоритному южному городку и знакомство с домиками-трулло
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
130 за всё до 5 чел.
Древняя Матера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Древняя Матера
Побродить по лабиринтам улиц, заглянуть в пещерные дома и узнать о городе с историей в 7 тысяч лет
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Христианский Бари
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Христианский Бари
Начало: Возле отеля, по договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Бари
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Бари
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
На место явления архангела Михаила
🚶 Пешая
Мини-группа
7 часов
На место явления архангела Михаила
Начало: Ваш отель в Бари
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за человека
Бари: скрытые улочки, легенды и курьезы горожан
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Бари: скрытые улочки, легенды и курьезы горожан
Начало: Площадь Феррарезе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140119 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    15 мая 2024
    Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо
    Спасибо Тимофею, за прекрасную экскурсию. . Было познавательно и очень комфортно 👍🏻. Надеемся ещё вернуться 😊
  • А
    Алексей
    9 февраля 2024
    Сказочный Альберобелло
    Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…
    Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…
  • М
    Марина
    27 ноября 2021
    Древняя Матера
    Матера-уникальный город,но познавать его лучше с помощью гида. Это сэкономит силы и время. Надежда хорошо продумала маршрут и поделилась полезной
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    информацией,что позволило познакомиться с этим удивительным городом полноценно и разносторонне. Однозначно рекомендую посещение Матеры всем,кто интересуется историей и старинной архитектурой,а потрясающие виды города и окрестностей не оставят равнодушными любителей фотографий.

  • I
    Irina
    1 ноября 2021
    Древняя Матера
    Прекрасная, не утомительная и содержательная экскурсия
  • О
    Ольга
    19 октября 2019
    Древняя Матера
    Экскурсовод Надежда прекрасно организовала нашу поездку в Матера. Все очень понравилось. Мы брали индивидуальную экскурсию ни минуты не пожалели. Надежда рассказывает интересно, советует места куда можно сходить, спасибо.
  • А
    Антон
    30 августа 2019
    Сказочный Альберобелло
    Весьма познавательная и интересная экскурсия. Надежда, спасибо Вам!
  • M
    Margarita
    11 августа 2019
    Сказочный Альберобелло
    Интересно, содержательно, структурированно, хочется, чтобы все мои друзья тоже посетили эту экскурсию и получили столько же положительных впечатлений, как я!

Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «Выездные»

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  1. Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо
  2. Сказочный Альберобелло
  3. Древняя Матера
  4. Христианский Бари
  5. Обзорная экскурсия по Бари
Сколько стоит экскурсия по Бари в июне 2024
Сейчас в Бари в категории "Выездные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 119 до 290 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии по окрестностям Бари и местам Италии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии
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