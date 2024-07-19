И Иван

Очень познавательная и душевная экскурсия. Большое спасибо Тимофею за столь содержательное и структурированное изложение материала. Было очень интересно. Ну и помимо самой экскурсии нам удалось прекрасно побеседовать в пути, что тоже очень и очень важно 😊