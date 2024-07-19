6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо
Приглашаем в путешествие по Альберобелло и Локоротондо. Вас ждут трулли, старинные церкви и местное вино. Забронируйте незабываемую поездку
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€335 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономический тур по Итрийской долине: сыры, вина, паста и фокача
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Итрийской долине, чтобы насладиться местными блюдами, винами и научиться готовить пасту и фокачу
Начало: По договаренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
7 часов
Мини-группа
до 7 чел.
На место явления архангела Михаила: паломническая поездка
Посетите пещеру архангела Михаила в Монте-Сант-Анджело. Узнайте о месте, где ваши молитвы обретут силу, а грехи будут прощены
Начало: Ваш отель в Бари
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван19 июля 2024Очень познавательная и душевная экскурсия. Большое спасибо Тимофею за столь содержательное и структурированное изложение материала. Было очень интересно. Ну и помимо самой экскурсии нам удалось прекрасно побеседовать в пути, что тоже очень и очень важно 😊
- ЗЗоя14 июля 2024Тимофей не смог провести экскурсию, но оперативно предоставил другого гида Ольгу. Комфортная поездка, экскурсия в своем темпе. Ольгу рекомендую как профессионального гида и приятного собеседника! Тимофея рекомендую как надежного партнера! Альберобелло прекрасен!!! Всем желаю посетить.
- ММаксим15 мая 2024Спасибо Тимофею, за прекрасную экскурсию. . Было познавательно и очень комфортно 👍🏻. Надеемся ещё вернуться 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Бари в августе 2024
Сейчас в Бари в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 350. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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