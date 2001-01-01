Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Гаргано под парусом

Гид S.
Гид S. – Гид из Бари
Гаргано под парусом
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €96 за человека

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Гаргано под парусом
Гаргано под парусом
Тип экскурсии: морская — панорамная
Время экскурсии: полный день
Город отправления: Виесте (Vieste), мыс Гаргано, Апулия
Группа: экскурсия ⛳ групповая максимум 8 человек

Программа экскурсии:

    9:30 — встреча с экипажем яхты в порту городка Виесте для предварительного инструктажа по технике безопасности и знакомства с пятнадцатиметровой красавицей-яхтой
    10:00 — выход из порта и начало навигации вдоль белоснежного побережья Гаргано. Любители солнца смогут позагорать на борту яхты. Остановка в живописной бухте Дей Кампи (Baia dei Campi) для тех, кто захочет насладиться прохладой Адриатического моря 🌊. Все желающие смогут поучаствовать в маневрах рука об руку с опытным капитаном
    13:30 — дегустация апулийских продуктов на борту яхты
    17:30 — возвращение в порт
    Начало и место завершения
    🚩 Bari
    Гаргано под парусом
    Гаргано под парусом
    Гаргано под парусом
    Гаргано под парусом
    Гаргано под парусом
    Гаргано под парусом

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Гид S.
    Гид S.
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