Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Тип экскурсии: морская — панорамная

Время экскурсии: полный день

Город отправления: Виесте (Vieste), мыс Гаргано, Апулия

Группа: экскурсия ⛳ групповая максимум 8 человек

Программа экскурсии:

9:30 — встреча с экипажем яхты в порту городка Виесте для предварительного инструктажа по технике безопасности и знакомства с пятнадцатиметровой красавицей-яхтой

10:00 — выход из порта и начало навигации вдоль белоснежного побережья Гаргано. Любители солнца смогут позагорать на борту яхты. Остановка в живописной бухте Дей Кампи (Baia dei Campi) для тех, кто захочет насладиться прохладой Адриатического моря 🌊. Все желающие смогут поучаствовать в маневрах рука об руку с опытным капитаном

13:30 — дегустация апулийских продуктов на борту яхты

17:30 — возвращение в порт