Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Тип экскурсии: морская — панорамная
Время экскурсии: полный день
Город отправления: Виесте (Vieste), мыс Гаргано, Апулия
Группа: экскурсия ⛳ групповая максимум 8 человек
Программа экскурсии:
9:30 — встреча с экипажем яхты в порту городка Виесте для предварительного инструктажа по технике безопасности и знакомства с пятнадцатиметровой красавицей-яхтой
10:00 — выход из порта и начало навигации вдоль белоснежного побережья Гаргано. Любители солнца смогут позагорать на борту яхты. Остановка в живописной бухте Дей Кампи (Baia dei Campi) для тех, кто захочет насладиться прохладой Адриатического моря 🌊. Все желающие смогут поучаствовать в маневрах рука об руку с опытным капитаном
13:30 — дегустация апулийских продуктов на борту яхты
17:30 — возвращение в порт