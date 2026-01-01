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1 чел. По популярности Пешая 2 часа 5 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Христианский Бари Откройте для себя Бари через его христианские святыни. Уникальные истории и захватывающие виды ждут вас на каждом шагу Начало: Возле отеля, по договоренности Расписание: по договоренности €130 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 8 чел. Атмосферный Бари, его святыни и легенды Начало: По согласованию Расписание: суббота и воскресенье с 09:00-18:00 €160 за всё до 8 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 4 чел. Бари: скрытые улочки, легенды и курьезы горожан Начало: Площадь Феррарезе €180 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Бари

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