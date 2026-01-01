Индивидуальная
до 10 чел.
Христианский Бари
Откройте для себя Бари через его христианские святыни. Уникальные истории и захватывающие виды ждут вас на каждом шагу
Начало: Возле отеля, по договоренности
Расписание: по договоренности
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Атмосферный Бари, его святыни и легенды
Начало: По согласованию
Расписание: суббота и воскресенье с 09:00-18:00
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бари: скрытые улочки, легенды и курьезы горожан
Начало: Площадь Феррарезе
€180 за всё до 4 чел.
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