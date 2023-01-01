Еще несколько необычных экскурсий в Бари

Если Вы любите море 🌊, свежий морской ветер, тёплое солнце ☀️ и шум морских волн, тогда прогулка 👣 на яхте 🛥️ под парусами — это то, что Вам нужно. Мы предлагаем для Вас удивительную прогулку по акватории адриатического моря с профессиональным экипажем на борту, во время которой Вы сможете полюбоваться живописными видами побережья, искупаться в кристально-чистом море, половить рыбу 🐟, получить базовые навыки хождения под парусами, узнать историю 📖 города Бари и просто весело 🥳 провести время. Во время прогулки будет предложен лёгкий обед и напитки.
Яхта парусная 12 метров. Стоимость аренды яхты с экипажем и легкий обед включены.
Что входит
аренда яхты
экипаж
легкий обед
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.