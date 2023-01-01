Еще несколько необычных экскурсий в Бари

Если Вы любите море 🌊, свежий морской ветер, тёплое солнце ☀️ и шум морских волн, тогда прогулка 👣 на яхте 🛥️ под парусами — это то, что Вам нужно. Мы предлагаем для Вас удивительную прогулку по акватории адриатического моря с профессиональным экипажем на борту, во время которой Вы сможете полюбоваться живописными видами побережья, искупаться в кристально-чистом море, половить рыбу 🐟, получить базовые навыки хождения под парусами, узнать историю 📖 города Бари и просто весело 🥳 провести время. Во время прогулки будет предложен лёгкий обед и напитки.

Яхта парусная 12 метров. Стоимость аренды яхты с экипажем и легкий обед включены.