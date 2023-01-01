Еще несколько необычных экскурсий в Бари

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Прогулка под парусами

Спутник Б.
Спутник Б. – Гид из Бари
Прогулка под парусами
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Прогулка под парусами
Если Вы любите море 🌊, свежий морской ветер, тёплое солнце ☀️ и шум морских волн, тогда прогулка 👣 на яхте 🛥️ под парусами — это то, что Вам нужно. Мы предлагаем для Вас удивительную прогулку по акватории адриатического моря с профессиональным экипажем на борту, во время которой Вы сможете полюбоваться живописными видами побережья, искупаться в кристально-чистом море, половить рыбу 🐟, получить базовые навыки хождения под парусами, узнать историю 📖 города Бари и просто весело 🥳 провести время. Во время прогулки будет предложен лёгкий обед и напитки.
Яхта парусная 12 метров. Стоимость аренды яхты с экипажем и легкий обед включены.
Что входит
  • аренда яхты
  • экипаж
  • легкий обед
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Б.
Спутник Б.
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